Glonner Schule: Holz und Hightech

Von: Josef Ametsbichler

Bürgermeister Josef Oswald steht in einem Klassenzimmer. Die Schule wurde komplett saniert, die Kosten betragen „knapp unter vier Millionen Euro“. © Stefan Rossmann

Es war die Mammutaufgabe schlechthin für die Gemeinde Glonn in den vergangenen Monaten: die Komplettsanierung der Grund- und Mittelschule. Ein Rundgang.

Glonn – Die Schule schnarcht. Endlos brummt die Lüftungsanlage sonor gegen die Stille in den Klassenzimmern an. Verwaist stehen die Stühle auf den Tischen zwischen kahlen, weißen Wänden. Das Lachen und Schreien von Kinderstimmen, die durch die Glonner Grund- und Mittelschule hallen: schon nach einer Woche Sommerferien unwirkliche Vergangenheit. Das Klackern der Schließanlage durchbricht die fast perfekte Ruhe. Doris Pfefferkorn, die Rektorin, ist in der ersten Ferienwoche mit Organisatorischem beschäftigt und führt gemeinsam mit Glonns Bürgermeister Josef Oswald (CSU) durch die leer gefegte Schule. „Das war hier alles Rohbau“, sagt sie und lässt den Blick durchs Treppenhaus schweifen.

Grund- und Mittelschule Glonn: Sanierung kostet knapp 4 Millionen Euro

Kaum mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass der Mittelschul-Bau mit der Aula aus den frühen 1970ern komplettsaniert wurde. Für knapp unter vier Millionen Euro, schätzt der Bürgermeister, die Schlussrechnung steht noch aus. Eine teure Geschichte mit gutem Ausgang, findet Oswald: „Die Kosten sind nicht davongelaufen.“ Anfangs seien 2,8 Millionen Euro plus einiges an Nebenkosten kalkuliert gewesen, diesen Rahmen habe man nicht komplett gesprengt, wie bei vergleichbaren Bauten gerne üblich.

Brandschutz: Angetreppte Durchsprung-Luke. © Stefan Rossmann

Dafür ergänzt in Glonn am Klosterweg nun ein blitzblankes Schulhaus mit holzverschalten, außengedämmten Wänden das Ensemble um Grund- und Mittelschule, Schwimmbad und Sporthalle. Auf dem Dach glänzen PV-Module. Dazwischen verraten kaminartige Aufbauten, wo sich das Prunkstück der Schulsanierung verbirgt: Auf dem Dachboden. Fast der ganze Raum unterm Firstbalken ist mit dem aluminiumkaschierten Röhrenwust der neuen Lüftungsanlage vollgestopft – von dort aus streckt die summende Maschine ihre Leitungen wie Tentakeln in die Klassenzimmer aus.

Bürgermeister Oswald: Festen können eigentlich immer zubleiben

„Die Fenster können dadurch eigentlich immer zubleiben“, sagt der Bürgermeister. Die permanente Lüftung sorge dafür, dass genug Sauerstoff in den lernenden Kinderhirnen ankommt – während Sommerhitze oder Winterkälte draußen bleiben. Dazu sorgt die Holzlamellendecke nicht nur für Schalldämmung, wenn es mal lauter wird, sondern es riecht in den Klassenzimmern sogar natürlich nach dem Material, ein wenig nach Holzhaus. Neben der obligatorischen Projektionswand für Beamer, Lehrer-Laptops und Dokumentenkamera hängt in den sieben Klassenzimmern übrigens auch noch die klassische Kreidetafel. Das hatte sich die Schule so gewünscht.

„Sehr schön geworden“: Rektorin Pfefferkorn © Stefan Rossmann

Die Rektorin findet: „Es ist wirklich schön geworden.“ Wegen der Pandemiesituation fiel die große Einweihungssause nach den heurigen Weihnachtsferien aus – stattdessen habe Pfefferkorn mit jeder Klasse einzeln das jeweilige Zimmer feierlich eingeweiht und gemerkt: „Die Kinder freuen sich, wenn sie in so schönen, neuen Räumen sein dürfen.“ Ein großer Pluspunkt sei die verbesserte Akustik – und endlich sei die Mittelschule mit dem 2011 sanierten Grundschulbau in Sachen Dämmung und Brandschutz auf demselben Stand. Geheizt wird übrigens, wie so vieles in Glonn, per Fernwärme.

Apropos Brandschutz: der „Deutsche DIN-Wahnsinn“, wie er es nennt, hat Bürgermeister Oswald während des Baus manches Kopfschütteln abgerungen. So habe man etwa Wände bei den Toiletten einreißen und fast gleich wieder aufbauen müssen – weil sie einen guten Zentimeter zu dünn waren. „Brandschutz und Statik kennen keinen Bestandsschutz“, sagt der Rathauschef lapidar.

Alles neu und blitzblank: Das Treppenhaus in dem Gebäude am Glonner Klosterweg. © Stefan Rossmann

Das gelte auch für das Fundament der Feuerfluchttreppe. „Das würde einen Leopard-2-Panzer aushalten“, frotzelt Oswald. „Es könnte ja sonst sein, dass die nach einem Brand einen Zentimeter scheps hängt.“ Und bei den Fluchttüren, die teils zwischen den Klassenzimmern liegen, ist es vereinzelt auf eine Art angetreppte Durchsprung-Luke hinausgelaufen, um vor lauter Brandschutz die Statik nicht zu gefährden. Tatsächlich ist Feuer aber ein Thema: Angekokelte Mülltonnen und Abfalleimer außen rund um die Schule kämen immer wieder vor.

Holzverschalte, außengedämmten Wände schmücken das Glonner Schulhaus. © Stefan Rossmann

Neben dem neuen Gebäude kann sich Rektorin Doris Pfefferkorn übrigens über eine weitere Sache freuen: Die Bewerbung auf das Profil „Sportgrundschule“ beim Kultusministerium sei dank des großen Wahlkurs-Angebots von Boogie-Tanz bis Basketball erfolgreich gewesen –und werde mit 1000 Euro und Budget für eine zusätzlichen Sportstunde in der 1. Klasse belohnt.

Angesichts des im kommenden Schuljahr 2022/2023 bayernweit drohenden Lehrermangels ein kleines Trostpflaster. Wie gut oder schlecht die Personalausstattung wird, ob es etwa Kürzungen bei den Zusatzangeboten geben muss, kommt Ende August auf.

