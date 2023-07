Landkreis gibt Klimaziel auf: 2030 als Zeitmarke nicht zu halten

Das Klimaziel müsse wohl nach hinten verschoben werden, so der Konsens.

Nun: „2030 + X“

Das große Ziel des Landkreises: treibhausgasfrei bis 2030. Bei der jüngsten Sitzung des ULV-Ausschusses mussten die Fraktionen sich nun aber eingestehen: Zu schaffen ist das kaum.

Schlacht – Das große Ziel des Landkreises: treibhausgasfrei bis 2030. „Wir wissen aber alle, dass wir das wohl nicht schaffen“, lautete der ernüchternde Einstieg von Lisa Ruetgers, Klimaschutzmanagerin im Landratsamt, in die Sitzung des ULV-Ausschusses am Mittwoch in Schlacht.

Bereits 2006 hatte sich der Landkreis das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 frei von fossilen und anderen endlichen Energieträgern zu sein. 2015 dann der einstimmige Beschluss im Kreistag, an diesem Ziel festzuhalten. Gestern jedoch das kollektive Eingeständnis: nicht machbar. Das Klimaziel könne nur gemeinsam mit den Gemeinden, Städten und Märkten erreicht werden, so die Klimamanagerin. „Daher sollten wir das Ziel auch gemeinsam definieren.“ Gemeinden sollten künftig die Möglichkeiten haben, das Ziel für den Landkreis mitzubestimmen.

Gemeinden sollen besser miteingebunden werden

Ihr Vorschlag: Gemeinden sollten selbst ermitteln, bis wann sie Treibhausgas-Neutralität erreichen können. Aus diesen Ergebnissen könne dann ein realistisches Klimaziel erarbeitet werden. Dadurch würde sich das Zieljahr voraussichtlich nach hinten verschieben: Die neue Formulierung wäre dann „treibhausgasfrei bis 2030 + X“, erklärte Ruetgers. Dieses „X“ starte vielleicht als zehn Jahre, die es bis zur Treibhausgas-Neutralität länger dauere. Alle zwei Jahre solle der Wert aber neu ermittelt werden. „Das ist kein fester Wert, das X soll kleiner werden“, erläuterte die Klimaschutzmanagerin.

Um die Gemeinden bei der Planung und Umsetzung besser einzubeziehen, könne das Meilensteinplan-Tool und der Energienutzungsplan genutzt werden, führte Ruetgers weiter aus. Mithilfe dessen können die Gemeinden überlegen, wie der eigene Energiebedarf so früh wie möglich durch erneuerbare Quellen gedeckt werden könne und welche Schritte dazu notwendig seien.

Prognose: Landkreis bräuchte 40 Windräder

„Die Meilensteine sind aber nur rein kalkulatorisch“, betonte Ruetgers. „Wir können nur unterstützen.“ Sie stehe bereits in Kontakt mit einigen Gemeinden. Die meisten wüssten genau, wo sie hinwollen, haben bereits einen Plan, „und dann sehen sie: Oh, das reicht ja gar nicht!“, sagte Ruetgers. „Nehmen wir mal den Stromverbrauch. Es ging ursprünglich mal um 26 Windräder, die wir im Landkreis aufstellen wollten. Nach aktuellen Prognosen bräuchten wir 40 Windräder“, erklärte sie.

Ihr klarer Appell: Der Landkreis, die Gemeinden, müssten sich konkret mit Potenzialen und möglichen Projekten befassen. Und das, je eher, desto besser: „2030 haut nicht hin, nicht in jeder Gemeinde zumindest. Aber nur durch drastisches Handeln haben wir noch eine Chance, den Klimawandel aufzuhalten.“ Die Ergebnisse und das neue Klimaziel sollen auf der Klimakonferenz 2024 vorgestellt werden.

Bruck und Baiern bereits klimaneutral

Die meisten Gemeinden hätten allerdings keine Ressourcen, um dem Thema Klimaschutz überhaupt gerecht zu werden, merkte Josef Oswald (CSU) an. Ob man sich nicht erst um den Netzausbau kümmern müsse, hakte Martin Lechner (CSU) nach. Dem stimmte Bianka Poschenrieder (SPD) zu. Dabei seien aber nicht nur Gemeinden in der Pflicht. Auch mit dem Eberwerk müsse sich zusammengesetzt werden.

„Es ist kein Paradigmenwechsel, sondern eine Umjustierung“, rechnerisch seien die Gemeinden Bruck und Baiern schon klimaneutral, ergänzte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) abschließend. „Aber wir wollen kein km/h Tempo rausnehmen und versuchen, bis 2030 das Maximalmögliche zu erreichen.“ Die Abstimmung über das neue Klimaziel wurde auf Oktober vertagt.

