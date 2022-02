Gefährliche Engstelle in Glonn: Grünes Licht für breitere Fahrbahn

Von: Robert Langer

Teilen

Sicherer werden soll die Feldkirchner Straße in Glonn; und zwar durch eine Fahrbahnverbreiterung. © Stefan Rossmann

Glonn will Probleme insbesondere der Schulkinder in der Feldkirchner Straße lösen. Momentan gilt die Strecke als gefährlich.

Glonn – „Es ist nicht die optimale Lösung, aber sie beseitigt 80 Prozent der Probleme.“ Das sagt Glonns Bürgermeister Josef Oswald. Nach aktuellen Plänen soll es mehr Sicherheit durch eine verbreiterte Fahrbahn auch für Schulkinder an der Feldkirchner Straße geben. Dort ist nämlich die Straße sehr schmal, und es gibt immer wieder gefährliche Situationen, wenn beispielsweise landwirtschaftliche Fahrzeuge und Lkw aneinander vorbei wollen. „Zwei große Fahrfahrzeuge haben nicht Platz.“ Die weichen dann auf den Gehweg aus. Und Fußgänger sind dabei in Gefahr.

Erfolgreiche Grundstücksverhandlungen: „Ein Glücksfall“

Zudem handelt es sich um eine Kurve. „Die sehen sich gegenseitig nicht.“ Auch angebrachte Poller seien schon umgefahren worden, so Oswald. Geplant wird schon länger, jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Es geht um eine Kreisstraße. Wie im zuständigen Ausschuss des Landkreises bekannt wurde, war Bürgermeister Oswald jetzt offenbar bei Grundstücksverhandlungen erfolgreich. „Das ist innerorts ein Glücksfall.“

Breitere Fahrbahn

Die Straße in einer Hanglage könnte verbreitert werden, möglicherweise um einen Meter. Die technischen Probleme können wohl mit einer Spundwand am Hang gelöst werden, wie Planer Josef Gruber-Buchecker aus Ebersberg in der Ausschusssitzung erklärte. Geschätzte Kosten derzeit rund 320 000 Euro auf einer Länge von 80 bis 90 Metern.

Befürchtet wurde im Landratsamt zunächst, dass sich der Finanzrahmen im siebenstelligen Bereich bewegen könnte, also mehr als eine Million Euro.

Zuvor hatte es bereits eine Reihe von Vorschlägen gegeben, von der Erhöhung des Gehweges über eine Verbreiterung in Richtung Hang oder die Verlegung des Gehweges östlich der Häuserzeile. Im Gespräch waren auch häufigere Verkehrskontrollen oder eine Ampelregelung und eine „abwechselnde Einbahnstraße“.

Nicht genug Platz für eine Leitplanke

Nun soll also die Straße verbreitert werden. Der betroffene Eigentümer soll jedoch sein Grundstück weiter nutzen können, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Sicherung des Gehwegen zur Fahrbahn beispielsweise durch eine Leitplanke scheint aus Platzgründen jedoch nicht möglich zu sein. Im Ausschuss gab es eine breite Zustimmung. „Es freut mich sehr, dass für die Verkehrssicherheit mehr getan wird“, so Grünen-Kreisrat Thomas von Sarnowski.

Wenn zwei Kinder dort nebeneinander auf dem Gehweg liefen, „sind die schnell auf der Fahrbahn“. Seit Jahren gelte dort bereits Tempo 30. Das soll auch nach einem Umbau beibehalten werden. Reaktion von Landrat Robert Niedergesäß: „Wir wollen nach Möglicheit Tempo 30 erhalten. Das denke ich, ist kein Problem. Aber das ist eine politische Aussage meinerseits.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.