Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von: Michael Acker

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Herrmannsdorf schwer verletzt worden. © DPA-Bildfunk

Bei einem Verkehrsunfall nahe Herrmannsdorf in der Gemeinde Glonn ist ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Rosenheim schwer verletzt worden.

Glonn - Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag (24. August). Die Polizei Ebersberg berichtet erst am Freitag (25. August) darüber. Nach ihren Angaben war ein 58-jähriger Rosenheimer mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf der Kreisstraße EBE 13 aus Fahrtrichtung Bruck kommend in Richtung Glonn unterwegs. An der Abfahrt in Richtung Herrmannsdorf wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 68-jährigen Rosenheimer auf seinem Motorrad. Dieser konnte dem abbiegenden Gespann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte trotz eingeleiteter Vollbremsung frontal mit dem Anhänger.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Motrorrad entstand Totalschaden. Der Pkw-Anhänger wurde nur leicht beschädigt.

Zum Zweck der Unfallaufnahme wurde die Straße für ca. eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Glonn der Rettungsdienst und eine Streife der Ebersberger Polizei.

