Mit dem Linienbus über den Inn: Das ändert sich für Fahrgäste im Landkreis Ebersberg

Von: Helena Grillenberger

Einige Änderungen bringt der MVV-Jahresfahrplan 2024 mit sich. © FT-Archiv

Einige Änderungen bringt der MVV-Jahresfahrplan 2024 mit sich. In der jüngsten Sitzung des ULV-Ausschusses wurden sie vorgestellt.

Landkreis – Einige Änderungen bringt der MVV-Jahresfahrplan 2024 mit sich: Sebastian Hallmann, Sachbearbeiter für den öffentlichen Personennahverkehr und MVV, führte in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses im Kreistag durch die Neuerungen.

Eine davon: Rosenheim tritt dem MVV bei (wir berichteten) und erhält auf Bitte die Busliniennummern 401 bis 420. Die MVV-Regionalbuslinie 411, künftig die 441, soll ab nächstem Jahr im Zwei-Stunden-Takt zwischen Antholing und Neuperlach Süd fahren. Gemeinsam mit der Linie 453 von Piusheim nach Neuperlach Süd, die ebenfalls alle zwei Stunden fahren soll, könne so eine stündliche Anbindung realisiert werden.

Die Buslinie 413 wird künftig nicht mehr zwischen Glonn und Höhenkirchen/Siegertsbrunn fahren, sondern zwischen Zorneding und Höhenkirchen/Siegertsbrunn. Außerdem bekommt sie die neue Nummer 455. Die Linie 414, im Rahmen der Verbunderweiterung dann mit der Nummer 454, wird als neue Tangentialverbindung zwischen Kirchseeon über Glonn nach Höhenkirchen/Siegertsbrunn fahren.

444 künftig bis nach Griesstätt

Die MVV-Regionalbuslinie 444 von Grafing über Aßling startet zum Fahrplanwechsel 2023 mit einem neuen Fahrplan und verkehrt ab dann nicht mehr nur nach Rott am Inn (Altlandkreis Wasserburg), sondern bis über den Inn nach Griesstätt. Die Option, dass zu Schulzeiten auch eine Anbindung über Pörsdorf (Gemeinde Aßling) geschaffen werden könne, erklärte Hallmann, werde derzeit geprüft. Darüber hinaus sei der Wunsch an die Verwaltung herangetragen worden, Neu-Dichau bei Grafing besser anzuschließen. Mit der Anbindung im Regelbetrieb würden allerdings acht Haltestellen nicht mehr bedient werden können und dafür nur eine weitere Haltestelle angebunden werden. Diesem Wunsch werde daher wohl nicht nachgekommen, eventuelle Optionen durch die Schülerverstärker würden geprüft, so der Sachbearbeiter.

Für die Linie 447 startet zum Fahrplanwechsel ein neuer Fahrplan: Auch am Wochenende und an den Feiertagen soll die Linie in Zukunft fahren. Hinzu kommt eine neue Ringbuslinie: die 448 zwischen Grafing und Ebersberg (wir berichteten).

3,2 Millionen Euro Mehrkosten

Durch die neuen Linien und Fahrplanänderungen entstehen im kommenden Jahr auch höhere Kosten: Die MVV GmbH prognostiziert im Vergleich zu 2023 einen Mehraufwand von über 3,2 Millionen Euro.

Der ULV-Ausschuss nahm die Mehrkosten zur Kenntnis. Bis zur Haushaltssitzung Ende September sollen dem Ausschuss Vorschläge unterbreitet werden, wie die der Mittelmehrbedarf auf maximal zwei Millionen Euro begrenzt werden kann.

