Was ist da denn los? - Wenn die Zwiebelhaube neben dem „kopflosen“ Kirchturm liegt

Die neu beschlagene Kirchenzwiebelhaube, hier steht sie noch am Boden mit dem „kopflosen“ Turm im Hintergrund. © hog

Es ist ein besonderer Anblick - und ein besonderes Ereignis für den Ort Frauenreuth bei Glonn: Der Kirchturm dort hat eine neue Zwiebel-Turmhaube - ganz aus Kupfer.

Frauenreuth - Am Jakobitag, 25. Juli, konnte die neue Kupferzwiebel dem Kirchturm von Frauenreuth bei Glonn mit einem Kran wieder aufgesetzt werden (re.). Unter Architekt Anton Huber aus Gelting hatte die Spenglerei Maier aus Rott am Inn in alter Handwerkskunst die Zwiebel erneuert (li.), vorher deckten sie Holzschindeln. Ein gelungenes Werk, auch weil die Filialgemeinde viel Eigenleistung eingebracht hat.

Schmucker Glanz: Der Kirchturm in Frauenreuth mit neuer Zwiebelspitze. © hog

Was fehlt ist, dass das seit Jahren stillgelegte Geläut von St. Mariä Himmelfahrt noch nicht wieder läuten darf. Und doch war es an diesem Jubeltag zu hören, weil es nach alter Tradition „gebeiert“, also geschlagen wurde. Es war ein großer Tag für den Ort und die Kirche in Frauenreuth.

Text/Foto: hog

