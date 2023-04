Ein neuer Turm für Glonns „Skyline“

Hauptausschuss segnet neues Feuerwehrhaus ab

Der Hauptausschuss des Glonner Gemeinderats hat grünes Licht für den Bau des neuen Feuerwehrhauses an der Kastenseestraße gegeben.

Glonn – Ein Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle und Übungsturm, Multifunktionsräumen im Untergeschoss und fünf Wohnungen im Obergeschoss sowie einer Wache mit einer Fahrzeughalle für den Rettungsdienst soll es werden. Entstehen soll der Neubau in der Glonner Kastenseestraße. Während man in der Vergangenheit immer wieder über den geplanten Übungsturm und dessen Höhe diskutierte, war der Tagesordnungspunkt in der Hauptausschuss-Sitzung des Gemeinderats schnell vom Tisch. Die Ausschussmitglieder stimmten ohne weitere Diskussion dem vorgelegten Bauantrag zu.

Sechs Plätze für Feuerwehr, drei für Rettungsdienst

Sechs Einstellplätzen für die Feuerwehr sowie drei Einstellplätze für den Rettungsdienst sind in der Halle geplant. Der Übungsturm wird 21 Meter hoch. Im Untergeschoss sind drei Multifunktionsräume mit Flächen von 90,33 m², 52,82 m² und 33,90 m² und im Obergeschoss fünf Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 41,62 m² und 66,01 m² vorgesehen. Die an der südlichen Baugrenze geringfügige Überschreitung der Baugrenze – durch die Balkone der Wohnungen im Obergeschoss – stellen aus Sicht der Verwaltung kein städtebauliches Problem dar. „Die Verwaltung empfiehlt daher dieser Abweichung zuzustimmen,“ heißt es in der Beschlussvorlage, die genau so auch abgesegnet wurde.

Die Gebäude will man „bis 25 cm über Gelände konstruktiv so gestalten, dass in der Fläche abfließender Starkregen nicht eindringen kann.“ Einige Türen, Tore oder Fenster erfüllen diese Anforderungen jedoch nicht. Dafür schlug die Verwaltung eine Befreiung vor, unter der Bedingung, dass sichergestellt ist, dass durch adäquate Kompensationsmaßnahmen – z. B. ausreichendes Gefälle – ein Eindringen von Wasser bei Starkregen in das Gebäude verhindert wird. 38 Kfz-Stellplätze sollen insgesamt auf dem Gelände Platz finden, acht für die Wohnungen, zwei für den Rettungsdienst und 28 für die Feuerwehr.

Auf einen bei der Errichtung von mehr als drei Wohnungen notwendigen Kinderspielplatz wird verzichtet, „da es sich bei den fünft Wohnungen um zwei Appartements, zwei Zweizimmerwohnungen und eine Dreizimmerwohnung handelt,“ und es daher nicht zu erwarten sei, dass die Wohnungen von Familien oder Alleinerziehenden mit Kindern bezogen werden. Außerdem befinde sich östlich des Baugrundstückes ein öffentlicher Kinderspielplatz. Fazit: Glonns Skyline wird bald um einen Turm reicher sein.

