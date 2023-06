„Extreme Menge Autos“: Glonner Zentrum im Brennpunkt

Gemeinde stellt neues Konzept vor

Die Glonner Bürger zeigen reges Interesse am neuen Verkehrskonzept der Gemeinde. Für die Detailplanung wird allerdings ein langer Atem nötig sein.

Glonn – Zu diesem Thema hat jeder seine eigene Meinung. Was Wunder, dass zur Vorstellung eines neuen gemeindlichen Verkehrskonzepts gut 50 Glonner den Weg in die Aula der Schule fanden. Zehn Bürger kamen sogar mit dem Rad, und für die Radfahrer soll in Zukunft viel passieren. Eine Detailplanung allerdings gibt es noch nicht. Weitgehend ungeklärt ist auch die Frage, was mit den Stellplätzen im Ortszentrum genau geschehen soll.

Untersuchung vorgestellt

Wird das Parken im Zentrum kostenpflichtig? Oder lieber doch die gute alte Parkscheibe? Wie lange sollen die Autofahrer ihre Fahrzeuge dort stehen lassen können? Ist es vernünftig, dass der Verkehr derzeit auf beiden Seiten des Maibaumes fließen kann? Und vor allem die Frage: Kann im Ort ein Tempo-30-Limit erlassen werden? Antworten gaben Michael Kunz und Christoph Hessel vom Ingenieurbüro Gevas. Sie stellten die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vor. Den Abend moderierte Bürgermeister Josef Oswald (CSU).

Es ging laut Hessel dabei „um grundlegende Fragen der Verkehrsführung, aber keine Detailplanung. Das ist erst der nächste Schritt“.

Parkplatzfrage ist ein heißes Thema

Wer seinen Ortskern aufhübschen will, muss mit dem örtlichen Einzelhandel Kompromisse aushandeln. Das ist nicht immer einfach, wie das Beispiel aus der Nachbarstadt Grafing belegt. Die künftige Marktplatzplanung ist dort seit vielen Jahren ein heiß umkämpftes Thema. Im Brennpunkt steht dabei die Parkplatzfrage. Aber: Immer mehr Leute fahren zum Teil beträchtliche Strecken mit dem Elektrorad. Jedes zweite verkaufte Rad in der Bundesrepublik ist laut Aussage des Ingenieurbüros inzwischen eines mit Unterstützungsantrieb. Da verlieren die Steigungen rund um Glonn selbst für Konditionsschwächere ihren Schrecken.

Relativ schlechte Busverbindungen

Die Bestandsaufnahme machte deutlich: Das Fuß- und Radwegenetz in Glonn ist „sehr lückenhaft“. Es gebe „relativ schlechte Busverbindungen“. Glonn liegt in der Mitte zwischen zwei Schienenverkehrsstrecken, aber ohne direkten Anschluss. Im Ortskern gilt Tempo 50, weil es sich bei den Hauptverbindungen um Staatsstraßen handelt. Innerorts werden täglich etwa 12 000 Fahrzeuge gezählt. „Das ist schon eine extreme Menge für so einen kleinen Ort“, sagte Kunz. Im Zentrum gebe es 248 Stellplätze, „aber nur 178 sind öffentlich nutzbar“. Die höchste Auslastung der Stellflächen zeigt sich etwa gegen 13 Uhr.

Einzelhandel im Ortskern stärken

Klares Ziel des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ist es, „den Einzelhandel im Ortskern zu stärken“. Dazu braucht es Parkplätze, denn auch Elektrofahrzeuge muss man für den Wocheneinkauf irgendwo abstellen können. Der Ortskern müsse jedoch mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Die Kunst sei es in dieser Situation, „gleichzeitig die Aufenthaltsqualität am Marktplatz zu erhalten“.

Radverkehrsinfrastruktur soll verbessert werden.

Vor allem die Radverkehrsinfrastruktur soll in der Gemeinde verbessert werden. Durch den Elektroantrieb würden die Steigungen in den Außenbereichen der Kommune ihren Hindernischarakter verlieren, argumentieren Hessel und Kunz sinngemäß. Klar sei: „Es muss weiter die Möglichkeit geben, im Zentrum zu parken“ – vielleicht aber mit verkürzten Abstellzeiten. Weitere Maßnahmen: Zusätzliche Ortseingänge sollen eine Mittelinsel, der Klosterweg einen breiteren Gehweg bekommen. Radwege sollen bis über den Zinneberg hinaus und über Wetterling bis nach Berganger führen. Der Bahnhofsplatz soll attraktiver werden.

Mehr Rücksichtnahme

Die Bürger beteiligten sich anschließend rege mit eigenen Vorschlägen zur Zukunft ihres Heimatortes. Spontanen Applaus gab es für die Feststellung: „Das ist eine Wahnsinnsmasse an Verkehr, den muss man irgendwie bändigen.“ Allerdings stellte sich beim zweiten Hinsehen heraus, dass der Straßenverkehr im Zentrum zu einem beträchtlichen Teil von den Glonnern selbst generiert wird. Gleich mehrfach betont wurde, dass vielleicht ein Appell mittels Plakaten am Ortseingang die Autofahrer dazu bringen könnte, freiwillig nur 30 Stundenkilometer zu fahren. Bürgermeister Oswald räumte zwar ein: „Mehr Rücksichtnahme würde manches Problem in Glonn lösen.“ Aber er sagte auch: „Schilder alleine bringen nichts. Man darf sich nicht zu viel davon erwarten.“

Deutlich mehr Tempokontrollen

Wenn die Verkehrszahlen in der Marktgemeinde auch keinen fest installierten Blitzer erlauben würden, so werde es in Zukunft jedoch deutlich mehr Tempokontrollen in Glonn geben, kündigte Oswald an. Für die Detailplanung, so machte Hessel deutlich, werden die Glonner noch einen ganz langen Atem brauchen.

