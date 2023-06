Anschuldigungen auf Plakat am Marktplatz: Schriller Familienstreit in Oberbayern

Von: Josef Ametsbichler

Ortsgespräch ist dieser Anhänger, mit dem ein Mann seiner Glonner Verwandtschaft prominent auf dem Marktplatz platziert einen Millionenbetrug vorwirft. Die Aktion ist Teil eines immer weiter eskalierenden Familienstreits. Angaben zu den Beteiligten hat die Redaktion anonymisiert. © privat

Ein schriller Familienstreit beschäftigt die Menschen in Glonn. Er wird nicht hinter verschlossenen Türen, sondern auch am Marktplatz ausgetragen.

Glonn – Wenn sich Geschwister streiten, wird es schon mal laut. Aber dass wie in Glonn ein ganzer Ort kaum mehr ein anderes Thema kennt, passiert selten. Als die Gottesdienstbesucher am vergangenen Sonntag, 4. Juni, nach dem Gottesdienst auf den Marktplatz traten, wartete dort ein Transportanhänger mit mannshoch plakatierten Ladeborden. „Achtung!!! Achtung!!!“, heißt es dort in unterarmhohen Lettern. In der Folge wirft die Aufschrift einer ortsansässigen Familie einen Millionenbetrug vor.

Plakat am Marktplatz Glonn nur die jüngste Eskalationsstufe

Der Anhänger, der dem Vernehmen nach anschließend noch einige Runden durch den Ort drehte, ist dabei nur die jüngste Eskalationsstufe eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Familienstreits. Hört man sich in Glonn um, ist von rund 2000 Postwurfsendungen im Gemeindegebiet die Rede, von Flugzetteln und Umschlägen, auf denen ein Angehöriger, der nicht in der Gemeinde lebt, hemmungslos über die ortsansässige Familie herzieht – so bunt die Vorwürfe auch sind: Am Ende geht es ihm, wie so oft, ums Geld. Das geht aus einzelnen Schreiben hervor, die der Ebersberger Zeitung vorliegen.

Vorwürfe, die erhoben werden, sind justiziabel

Die Vorwürfe, die an dieser Stelle genauso wie die Namen der Beteiligten keine weitere Verbreitung finden sollen, sind durchaus justiziabel. Der Anstifter, der in den Schreiben namentlich auftritt, lässt im Gespräch mit der EZ durchblicken, dass ihm das egal ist. „Entweder sie zahlen oder sie bekommen bis an ihr Lebensende keine Ruhe“, ist so ein Satz, der dann fällt. Die betroffene Familie will nach eigenem Bekunden weder das Gespräch mit der Presse noch einen Rechtsstreit mit dem Urheber der Vorwürfe. Dieser kündigt weitere Eskalation an.

