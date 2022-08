Raus aus der Orangerie: Schloss Zinneberg bekommt neue Mittelschule

Von: Josef Ametsbichler

Hübsch, aber in die Jahre gekommen: Die Orangerie von Schloss Zinneberg ist für den Schulbetrieb zu veraltet. © Stefan Roßmann

Die Jugendhilfe auf Schloss Zinneberg, Gemeinde Glonn, baut ein neues Gebäude für ihre Mittelschüler.

Glonn – Zwei neue Mittelschulen in einem Jahr, das ist selbst in größeren Städten eher selten. In der 5300-Einwohner-Gemeinde Glonn ist genau das aber heuer der Fall. Im Frühjahr hatte die Gemeinde den eigenen Mittelschul-Bau am Klosterweg im Ortszentrum komplett saniert. Nun zieht die Jugendhilfe-Einrichtung Schloss Zinneberg nach, die in privater Trägerschaft des Nonnen-Ordens „Schwestern vom Guten Hirten“ liegt. Dort entsteht ein neuer Mittelschul-Bau auf der grünen Wiese neben dem Sportplatz. Das bestätigt Einrichtungsleiterin Schwester Christophora Eckl der EZ.

Seit fast 100 Jahren ein Schulhaus: Die Orangerie ist in die Jahre gekommen

Seit ihre Kongregation Ende der 1920er-Jahre Schloss Zinneberg übernommen hat gibt es dort eine Schule – und genau so lange sind Kinder in der ehemaligen Orangerie untergebracht – derzeit die Mittelschüler. Doch gut 100 Jahre Schulbetrieb hinter der denkmalgeschützten Glasfassade sind genug. „Dringenden Sanierungsbedarf“ attestiert die Einrichtungsleiterin dem Bau. Den Anforderungen zeitgemäßen Unterrichts sei er kaum mehr gewachsen, allein räumlich sei nicht genug Platz. Der Schulbetrieb dort sei nur noch geduldet.

Der Sachaufwandsträger, die Regierung von Oberbayern, habe aber schnell abgewunken. „Bei weitem teurer als ein Neubau“ komme eine Sanierung der Orangerie. Weil sich das nicht rentiert, sind auf dem Grundstück am Sportplatz schon die Bagger mit dem Aushub zugange – natürlich bleibe die schmucke Orangerie aber erhalten. Am Dienstag, 30. August, soll der Bauantrag für den Neubau den Glonner Ferienausschuss passieren.

Sanierung rentiert sich nicht - es kommt ein Neubau

Dann wachsen auf dem Bauplatz Räumlichkeiten heran, die in der Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung etwa bessere Musikpädagogik oder Gruppenarbeiten zulassen. „Die Basics, die jede Schule hat, aber bei denen wir schon seit Jahrzehnten improvisieren“, sagt Schwester Christophora Eckl.

Die Bagger sind schon da: Am Sportplatz entsteht der neue Mittelschul-Bau. © Stefan Roßmann

„Wir sind eine Einrichtung fürs Gemeinwohl“

Wie immer, wenn es um Schulbauten geht, werden die Kosten wohl in die Millionen gehen, bestätigt Eckl. Angesichts der Wirtschaftssituation und der Lage im Baugewerbe sei eine Prognose aber schwierig. Einen Teil des Geldes müssten die Schwestern vom Guten Hirten als Träger einer staatlich anerkannten Privatschule selbst aufbringen, den Rest übernimmt der Bezirk. „Wir sind eine Einrichtung fürs Gemeinwohl“, betont die Leiterin. Schließlich betreue man Schüler mit besonderem Förderbedarf. „Wir brauchen diese Schule, um eine gute Kinder- und Jugendarbeit leisten zu können“, sagt Eckl.

Mit dem Vorstoß von CSU und FDP im Ebersberger Kreistag, in Zinneberg eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik anzusiedeln, habe der Neubau nichts zu tun, so Eckl. „Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel.“

Auf den Einzug in den Neubau hofft Schwester Christophora Eckl zum Schuljahresbeginn 2023/2024. Es könne angesichts der vielen derzeitigen Unwägbarkeiten aber auch 2024/2025 werden.

