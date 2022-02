Glonner Schrottgalerie steht möglicherweise vor dem Aus

Corona-Krise und Haus-Neubau

Corona und anstehender Neubau: Wie geht es weiter mit der Glonner Schrottgalerie? Betreiber Hanno Größl steht noch vor einem Rätsel.

Glonn – Die Lage ist schwierig: Einerseits belasteten die Corona-Maßnahmen den Spielbetrieb der Schrottgalerie enorm, andererseits steht der Umbau der Immobilie an. Letzteres wiegt noch gravierender als der eingeschränkte Spielbetrieb unter Pandemiebedingungen. Denn, der einstige Plan (schon länger ist bekannt, dass der Eigentümer das Gelände der Schrottgalerie umbauen will), im Zuge der Sanierung des Areals die Schrottgalerie so zu erhalten wie sie ist, den bestehenden Veranstaltungsort – eine liebevoll hergerichtete alte Scheune – in einen Neubau zu integrieren, ihn einzuhausen, funktioniert nicht.

Aus statischen Gründen sei das finanziell nicht realisierbar, wie der Betreiber des Veranstaltungsortes Hanno Größl sagt: „Der letzte Planungsstand ist der, dass wirklich das komplette Gebäude abgerissen werden und ein vollständiger Neubau entstehen soll. Zwar sind wir in dem Neubau eingeplant, aber ob das für uns funktioniert, wissen wir noch nicht.“

Kann sein, dass erstmal eine Weile gar nicht mehr geht

Die Überlegungen dazu habe man noch nicht abgeschlossen. „Wenn es blöd ausgeht, müssen wir für den Moment aufhören.“ Da geht es um die Atmosphäre, aber auch ums Geld. „Einerseits ist der Raum so wie er ist ganz wichtig für uns, andererseits wird im Neubau die Miete sehr deutlich teurer. Heißt, wir müssten unser Konzept, unsere Strukturen grundlegend ändern.“ Größl spricht von Vereinsgründungen, einem Trägerverein sowie einem Förderverein. „Passt das zu uns? Bisher waren wir frei.“ Man sei sich da nicht sicher, kolportiert er. „Das Prinzip der Schrottgalerie basiert auf freiem Eintritt und Spenden. Das hat bisher sehr gut funktioniert, aber geht das alles auch in einem Neubau? Wir arbeiten schließlich nicht kommerziell. Jeder von uns hat einen normalen Beruf.“ Deshalb hält man derzeit auch die Ohren offen für eine mögliche alternative Spielstätte. „Wir suchen danach, doch es ist äußerst schwierig etwas zu finden.“ Durch die Corona-Maßnahmen sei man derzeit ohnehin recht angeschlagen. Im November, Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte man zuletzt gespielt, ein kleines Programm versucht. „Das waren sehr schöne und intensive Veranstaltungen. Das Publikum war dankbar und die Musiker haben sich sehr gefreut, überhaupt wieder spielen zu dürfen. Doch der ständige Wechsel der Regeln in den letzten zwei Jahren hat uns mürbe gemacht.“

Von einem unglaublichen Aufwand berichtet Größl mit Blick auf die sich ständig verändernden Regeln. Planbar war fast nichts. „Hinzu kamen unangenehme Reaktionen aus dem Publikum. Manche beschimpften uns, weil wir den Betrieb aufrechterhielten, andere weil wir die Bestimmungen beachteten. Aus allen Lagern gab es Einwände, von Maßnahmenbefürwortern wie von Maßnahmengegner. Haben wir darauf Lust?“ Er schüttelt den Kopf. „Nein, wir betreiben die Schrottgalerie doch nebenher! Und das muss Spaß machen. Deshalb haben wir entschieden, dass wir so nicht wollen.“

Das Publikum ist nach wie vor unsicher

Es müsse sich alles erst wieder normalisieren. „Wir wollen erst einmal durchschnaufen,“ sagt er. „Hinzukommt, dass das Publikum derzeit sehr unsicher ist. Viele trauen sich nicht, am Abend zu uns zu kommen, aus Sorge, sich womöglich mit Corona anzustecken.“ Der Chef des Hauses macht deutlich, dass die politischen Öffnungsschritte nicht unbedingt zu Publikumsströmen führen: „Auch wenn etwas erlaubt ist, heißt das nicht dass die Leute kommen.“ Viele wollten sich nicht mit FFP-Masken ins Konzert setzen. „Als 25 Prozent Auslastung erlaubt war, sind selbst diese 25 Prozent nicht zusammengekommen.“

Pause also, man wolle erst einmal still halten. Und wann geht es weiter? „Das wiederum hängt an den Bauplanungen. Derzeit ist alles in der Schwebe. Wir wissen nicht, wann was passiert. Und das ist extrem schwierig für unsere Planungen.“ Vorgesehen war, dass im April der Abriss beginnt.

Aber ob das so kommt, stehe völlig in den Sternen, wegen der momentanen Engpässen im Baugewerbe. „Wenn, dann können wir nur sehr kurzfristig reagieren,“ erklärt Größl, „viel wird wahrscheinlich nicht mehr passieren.“ Keine gute Aussichten für die Schrottgalerie, deren Ende sich zwischen den Zeilen fast schon abzeichnet, es sei den man zieht in den Neubau oder findet einen alternativen Spielort.

Peter Kees

