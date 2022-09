Einmal ohne Verkehr: So fühlt sich der Glonner Ortskern der Zukunft an

Der Zebrastreifen vor dem Glonner Rathaus ist nur aus Stoff: Und nicht auf Dauer. Aber so könnte es einmal ausschauen.

Marktplatz bleibt für einige Stunden ein für alle gefahrloser Treffpunkt

Von Jörg Domke schließen

Wie der Glonner Marktplatz auch mal sein könnte, konnten einige Unerschrockene am Freitag für ein paar Stunden erleben.

Glonn – Das war nur etwas für Unerschrockene am Freitag auf dem Glonner Marktplatz. Bei nun nicht gerade sommerlichen Bedingungen versammelten sich immerhin noch gut 50 Mutige beim „PLATZ frei!tag“ neben Maibaum und Rathaus. Und das trotz vorangegangenen Platzregens und ungemütlichen Nieselregens. Immerhin war an diesem Nachmittag, anlässlich des internationalen Aktionstages PARK(ing) Day, einiges geboten:

Dort, wo sonst Autos parken oder fahren, war diesmal Platz für Kinderspiel mitten auf dem Marktplatz – ein Angebot des Fördervereins KiJuFa.

Vereine bauen Infostände auf

Unter großen Pavillons versammelten sich an der Westseite des Platzes Infostände, so etwa zum Radentscheid Bayern, von den Glonner Autoteilern oder der Solidarischen Landwirtschaft. Man konnte dort auch seine Ideen zur Umgestaltung des Marktplatzes auf Papier bringen oder sich beim Aktionskreis Energiewende Glonn über den Fortschritt der örtlichen Projekte informieren.

Ein kleines Café und blumenbestückte Stühle schmückten die Rathausseite. Ebenso ein symbolischer Trinkwasserbrunnen, der, sagen manche, auf dem Platz wünschenswert wäre. Mit dem Bund Naturschutz konnte man zudem per Muskelkraft und einfachen Geräten Apfelsaft aus lokalem Streuobst pressen.

Mobile Bühne für örtliche Musiker

Dann stand da noch ein Pferdehänger, der wieder einmal als mobile Bühne diente. Von dort aus spielte Uwe Peters von Blue Delight ein paar Songs, die wie gemacht zu sein schienen für diese Veranstaltung: ‚Who’ll stop the rain’ von John Fogerty war dabei, aber auch ‚Rauchzeichen‘ von Cochise und ‚Mad World‘ von Tears for Fears.

Ein gelungener musikalischer Rahmen für die anwesenden Akteure und Organisationen: Hans Gröbmayr für AEG, Rosi Reindl für den Radentscheid Bayern, Sabine Brückmann für den Glonner Autoteiler, Gundel Meistring für den Bund Naturschutz und Angelika Gsellmann für die Solawi fair&teilen – sie alle informierten über ihre lokalen Projekte.

Nina Rutschmann, Sprecherin der Glonner Grünen, die diese Versammlung initiiert hatten, erklärte den Hintergrund: „Ortskerne sollen wieder lebendiger werden, indem reine Verkehrsflächen in vielfältig nutzbare Straßen- und Platzräume umgewandelt werden. Dies ist in Glonn schon lange der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger für ihren Marktplatz.“ Immer wieder gab es, so die Parteisprecherin, Initiativen dazu, wie die Glonner Marktweiber mit ihrem regional bekannten Nachtflohmarkt. Auch beim laufenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) ist der Marktplatz, zusammen mit der Tempo-50-Durchgangsstraße, laut Bürgerbefragung eines der drängendsten Projekte.

Polizei sperrt für ein paar Stunden die Straßen

Wie es sich anfühlt, den Glonner Marktplatz gefahrlos von den südlich angrenzenden Geschäften bis zur Platzmitte zu beschreiten, probierten die Anwesenden dann einfach mal aus: Die Polizei sperrte kurz vor 16 Uhr für ein paar Minuten die Durchgangsstraße, während ein Zebrastreifen aus Stoffen entrollt und schließlich probeweise begangen wurde. Das alleine zauberte ein Strahlen auf die Gesichter - nicht nur der vielen Familien mit kleinen Kindern.

Die wartenden Autofahrer wurden währenddessen über die Aktion informiert und mit ein paar Gummibärchen für ihr Warten entschädigt, viele äußerten Verständnis oder sogar ihre Unterstützung.

So wurde an diesem Nachmittag zumindest für Momente ausgekostet, wie schön es sein könnte, wenn die Marktgemeinde Glonn endlich wieder einen zusammenhängenden Marktplatz hätte, auf dem sich Menschen statt Autos bewegen, treffen und aufhalten können.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter