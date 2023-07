Personalmangel: Sparkassen-Filialen Glonn und Kirchseeon nur noch abwechselnd auf

Von: Josef Ametsbichler

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg dampft in neun von 38 Filialen ihre Öffnungszeiten ein. Betroffen sind auch Kunden im Landkreis Ebersberg.

Landkreis – Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg muss mangels Personal ihre Öffnungszeiten an neun von 38 Standorten verkürzen. Betroffen sind davon auch zwei Filialen im Landkreis Ebersberg, Glonn und Kirchseeon. Sie bilden künftig ein Tandem und sind nur noch wechselseitig geöffnet. Diese Maßnahme sei notwendig, „um die Präsenz überall aufrecht zu erhalten“, gibt die Bank am Montag per Pressemitteilung bekannt.

„Der Fachkräftemangel ist ein ernst zu nehmendes Problem, das wir weiterhin sehr deutlich zu spüren bekommen“, beschreibt Ulrich Sengle, Vorstandmitglied der Kreissparkasse, darin die Situation. „Nun führt dies leider zu unvermeidlichen Einschränkungen unserer Öffnungszeiten. Einerseits, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Überlastung zu schützen. Andererseits, um den Service für unsere Kundinnen und Kunden in allen Filialen und Geschäftsstellen überhaupt weiter aufrecht erhalten zu können.“

Weitere betroffene Standorte um München

Insbesondere die anstehende Urlaubszeit berge die Gefahr, dass einzelne Standorte nicht öffnen können, da die noch dünnere Personaldecke die Besetzung nicht ermöglicht. Betroffen sind außerdem Ismaning, Oberschleißheim, Unterschleißheim, Kirchheim und Unterföhring im Kreis München sowie Seefeld (Kreis Starnberg) und München-Allach.

Sparkasse: Neue Öffnungszeiten in Glonn und Kirchseeon

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab 31. Juli und bis auf Weiteres. Für Kunden in Kirchseeon bedeutet das, dass sie Bankdienstleistungen, die nicht am Automaten zu erledigen sind, künftig nur noch dienstags von 8.45 bis 12 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 18 Uhr in Anspruch nehmen können. Die Filiale in Glonn hat nur noch montags von 13.30 bis 16 Uhr und Mittwochs von 8.45 bis 12.30 Uhr geöffnet.

„Unser Ziel ist es, allen Kunden und Kundinnen vor Ort auch bei erschwerten Bedingungen eine verlässliche Kontinuität und Qualität zu bieten. Das erreichen wir mit diesem Modell“, fasst es bankvorstand Sengle zusammen. Beratungstermine seien nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich, zudem gebe es Onlinebanking und telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche: (089) 23 80 10.

Vor gut zwei Jahren hatte die Sparkasse ihr Filialnetz auch im Kreis Ebersberg ausgedünnt.

Vor gut zwei Jahren hatte die Sparkasse ihr Filialnetz auch im Kreis Ebersberg ausgedünnt.