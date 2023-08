Anlieger in Sorge: Ungebetene Gäste im Glonner Ortskern

Von: Josef Ametsbichler

Wie ein Campingplatz wirkt die Schwaigerwiese im Herzen der Gemeinde Glonn an manchen Tagen. Anlieger ärgern sich nicht nur über die ungebetenen Gäste, sondern machen sich auch Sorgen um die Frauen und Kinder, die dort bei Wind und Wetter nächtigen. © Privat

Glonner Schwaigerwiese wird zum Campingplatz: Ungebetene Übernachtungsgäste lösen bei Anliegern Ärger und Sorge aus.

Glonn – In Oberpframmern, erzählt Sandra Gartner, kennt sie einige, die nach Glonn nicht mehr gern zum Einkaufen fahren. Weil sie dort so aggressiv angebettelt wurden. Speziell nahe der Schwaigerwiese, wo Gartner etwa ihre Tankstelle betreibt, und wo ein Discounter und eine Metzgerei stehen. Auch Schulkinder seien schon angebettelt worden, besonders aber die Kundschaft der genannten Geschäfte.

Gartner ist längst nicht die einzige, die einen Zusammenhang mit den Bettelnden im Ort und den regelmäßig wiederkehrenden, unerwünschten Übernachtungsgästen auf dem Gemeindegrund sieht, den der Volksmund bis heute aufgrund früherer Eigentumsverhältnisse gerne Schwaigerwiese nennt. Nach einem Bericht der Ebersberger Zeitung von Ende Juni meldeten sich mehrere Glonner Gewerbetreibende. Sie ärgern sich nicht nur über die Wildcamper, bei denen es sich offenbar um Rumänen handelt, möglicherweise obdachlos. Sie machen sich Sorgen um deren Frauen und Kinder.

Ein Eimer Wasser zum Waschen für alle Kinder

So wie Marianne Wöstner. Ihr Käse-Verkaufswagen steht zweimal die Woche direkt an der Schwaigerwiese, sie bekommt hautnah mit, was dort in der Nähe der Grund- und Mittelschule los ist. Anfangs habe sie den Kindern mal etwas Käse zugesteckt oder ein, zwei Eimer Wasser für die Familien abgefüllt. Doch dann habe sie beobachtet, dass die Kinder das Essen an die Männer abgeben mussten und selbst auffällig wenig abbekämen. Dass ein Eimer Wasser für sämtliche Kinder zum Waschen – und anschließend für die Wäsche genutzt wurde. Dass die Frauen dort arg herumkommandiert würden und zusammen mit den Kindern bei Wind und Wetter in kleinen Zelten nächtigten, während die Männer im Auto schliefen.

Die Ebersberger Zeitung hat die Menschen dort bisher nicht angetroffen. Seit dem Glonner Dorffest Ende Juli war keiner mehr da, bestätigt Tankstellen-Chefin Gartner. „Das wird sich aber wieder ändern“, befürchtet sie. Sie kämen mit ihren Kleinbussen und Zelten seit Jahren immer wieder zum Übernachten. „Aber so schlimm wie heuer war es noch nie.“

„Mir tun die Kinder so leid“, sagt Marianne Wöstner. Aber mittlerweile gebe sie nichts mehr her, weil sie gesehen habe, dass es nicht bei den Kindern bleibe. Fraglos leben die Familien, die dort in Glonn und möglicherweise noch anderswo campieren, in prekären Verhältnissen, mit denen vor Ort niemand tauschen wollen würde. „Wer geht freiwillig so weg von daheim?“, fragt sich Marianne Wöstner.

Bürger aus prekären Lebensverhältnissen

Eine Teilantwort liegt wohl in den verarmten Lebensverhältnissen in der rumänischen Heimat. Ohne die Einzelschicksale der in Glonn Übernachtenden als pauschal vergleichbar zu unterstellen: Immer wieder fanden Reporter, die den Lebenslinien bettelnder Menschen nachgingen, in deren Heimat Angehörige etwa der Roma-Minderheit vor, die auf die Bettel-Erträge angewiesen waren und unter armseligsten Bedingungen lebten. Dem entgegen halten manche in Glonn, dass einzelne Rumänen Angebote für bezahlte Arbeit ausgeschlagen hätten.

Sei es, wie es sei: Anlieger, die nicht alle namentlich genannt werden wollen, stören sich im Gespräch mit der EZ an nächtlichem Lärm, Müll und Fäkalien rund um und auf der Schwaigerwiese. Es habe keinerlei gefährliche Vorfälle gegeben, doch das Sicherheitsgefühl der Menschen leidet merklich, und das im Ortskern, an der Schule. Auf Anfrage verspricht Bürgermeister Josef Oswald (CSU), zusätzlich zu der angekündigten Videoüberwachung in den nächsten Wochen einen Sicherheitsdienst zu engagieren. Oswald betont gleichzeitig, dass die Bettelnden nicht unbedingt die Übernachtenden seien. So gebe es Bettler, die nach Glonn gefahren würden und die übernachtenden Personen seien tagsüber im Normalfall nicht in Glonn. Seit zwei Wochen habe es keine Übernachtung mehr gegeben.

Polizei hat keine Ordnungswidrigkeiten festgestellt

Die Polizei Ebersberg bestätigt Kontrollen, die ergeben hätten, dass es sich um rumänische Staatsbürger handelt. Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten habe man keine festgestellt oder gemeldet bekommen. Polizeichef Ulrich Milius: „Wir bitten die Bürger, Störungen oder verdächtige Ereignisse umgehend bei der Polizei zu melden.“ Die Lebensumstände der Übernachtenden kommentieren weder Rathaus noch Polizei.

Das Landratsamt teilt mit, von der Situation an der Schwaigerwiese bisher keine Kenntnis gehabt zu haben: „Das Kreisjugendamt kann nur tätig werden, sofern eine Kindeswohlgefährdung (...) gemeldet wird. Dann, so die Behörde, sei man in der Lage, „die konkrete Gefährdungssituation vor Ort zu überprüfen und abzustellen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.