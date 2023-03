VG Glonn wird Öko-Modellregion

Von: Josef Ametsbichler

Die „Bioniere“ (v.li.): Josef Hagenrainer, Florian und Maralena Weil, Sophie Schweisfurth, Barbara und Leonhard Neuner . © Stefan Rossmann

Die sechs Mitgliedsgemeinden der VG Glonn dürfen sich künftig Öko-Modellregion nennen. Ihre Bewerbung war erfolgreich.

Glonn - Um den Ökolandbau in Bayern weiter voranzubringen, hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) das Landesprogramm zur Förderung des regionalen Öko-Landbaus kräftig ausgebaut: Künftig wird es neun weitere staatlich anerkannte Öko-Modellregionen in Bayern geben. Darunter die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Glonn. Die Bewerbung um das Prädikatssiegel, die vier Bio-Betriebe aus den Gemeinden Glonn und Baiern angeschoben hatten, war erfolgreich.

„Nicht selbstverständlich“, sagt Leonhard Neuner aus Stroblberg zum Erfolg. F: sro © Artist S.ROSSMANN

Leonhard Neuner von der Hofkäserei Stroblberg (Baiern), einer der Initiatoren, spricht von einer „Gemeinschafts-Meisterleistung“ und sagt über den Erfolg der Initiative: „Das war nicht selbstverständlich.“ Als die Nachricht via Smartphone die Runde machte, sei der Jubel groß gewesen: „Wir haben alle eine totale Freude“, sagt Neuner.

Staatsregierung will 30 Prozent Öko-Landbau

Das Prädikat Öko-Modellregion, das der Region im Mai offiziell verliehen werden soll, tragen dann 35 Regionen in ganz Bayern. Auch die anderen acht Bewerbungen in der mittlerweile vierten Wettbewerbsrunde, vom Bamberger Land bis zum Naturpark Oberer Bayerischer Wald, waren laut Ministerium erfolgreich. Sie seien wichtig für das Landesprogramm „BioRegio 2030“, mit dem die Staatsregierung das Ziel von 30 Prozent Öko-Landbau bis 2030 verfolgt. Öko-Modellregionen sollen mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft die Akteure vor Ort vernetzen, um so Projekte für ökologischen Landbau voranzubringen und das Bewusstsein der Bevölkerung dafür zu stärken.

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Glonn haben alle Gemeinden, Baiern, Bruck, Egmating, Glonn, Moosach und Oberpframmern zugestimmt, das Vorhaben mit jeweils bis zu 5000 Euro im Jahr zu unterstützen. Beinahe wäre das ganze Vorhaben gescheitert, als in Bruck Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) im Januar seinen Widerstand verkündete. „Nicht, weil ich die Öko-Modellregion nicht will“, sagte er nun der EZ. „Ich möchte die Bauern nicht auseinanderdividieren.“ Schließlich würden konventionelle Landwirte durch das Projekt nicht gefördert. Der Gemeinderat überstimmte den Bürgermeister mit sechs zu vier Stimmen.

Nun wird ein Projektmanager eingestellt

Nun gilt es, einen „Ökomodell-Projektmanager“ einzustellen, dessen Stelle mit 75 Prozent, maximal 75 000 Euro im Jahr für bis zu fünf Jahre, durch das Landwirtschaftsministeriumbezuschusst wird. Eins der ersten Vorhaben soll die Wiederbelebung eines Glonner Bauernmarkts sein, so Mitinitiator Neuner. Das Projekt hat den Charme, dass auch die konventionellen Landwirte mit an Bord wären. Später sollen wie bereits berichtet Tierwohl-Projekte wie der Kauf einer mobilen Schlachtbox und die ortsnahe Aufzucht männlicher Kälber hinzukommen, dazu Vermarktungsprojekte von gemeinsamen Direktverkaufs-Automaten bis hin zu einer Bauernhof-Radtour.

Und natürlich, das besagt schon der Projektname, soll der Anteil der Bio-Agrarflächen in der VG von derzeit 21 Prozent weiter steigen – nicht zuletzt durch Anreize für konventionelle Landwirte, von den Programmen der Öko-Modellregion zu profitieren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.