Vorfreude aufs Dorffest in Glonn: Bald wird angezapft

Alle Infos zum Festprogramm

Die Bierprobe ist bestanden, am Freitag wird angezapft: Die Gemeinde Glonn freut sich auf ihr Dorffest.

Glonn – Pünktlich zum Auftakt der Sommerferien findet das diesjährige Glonner Dorffest vom Freitag, 28. Juli, bis Montag, 31. Juli, statt. Mit dem Anzapfen des ersten Bierfasses, wird Bürgermeister Josef Oswald das Fest am Freitag um 19 Uhr, feierlich eröffnen. Vom Geschmack des extra gebrauten Festbieres konnten sich einige Mitglieder der am Dorffest beteiligten acht Vereine bei einer Bierprobe bereits selbst überzeugen. Wie jedes Jahr hatte Gregor Schlederer, Chef der Brauerei Wildbräu, dazu eingeladen.

Glonner Dorffest: Die Preise von früher Norbert Claus, Mitbegründer des Glonner Dorffests, hat in seinem Archiv gestöbert, wo ihm eine Speisekarte von 2003 in die Hände fiel. Vor 20 Jahren kostete bei der Feuerwehr eine „gemischte Brotzeitplatte mit Brot“ 5,50 Euro – heute koste dieselbe Platte 8 Euro. Eine Käseplatte kostete demnach 2003 noch 4,50 Euro, heute seien es 7,50. „Brot extra“ machte damals 0,30 Euro, heute 0,50 Euro. Claus’ Fazit: „Im Glonner Dorffest sind die Preise seit 20 Jahren human erhöht worden um noch jedem (...) das Vergnügen zu ermöglichen. ez

Natürlich darf man sich an den vier Dorffesttagen nicht nur über Bier und kulinarische Köstlichkeiten freuen. Mit den DJs Shady und Mike El, der Glonner Musi und „die lustigen Bergla“ ist auch für musikalische Leckerbissen gesorgt. Beim Kinderfest kommen die Jüngsten keinesfalls zu kurz und sicherlich heizen sowohl die Plattlergruppe des Glonner Trachtenvereins und die Bergangerer Goaßlschnoiza, wie auch die Rock’n’Roller des ASV und die Hip-Hop-Gruppe des WSV mit ihren Auftritten, die Stimmung an. Der Glonner Dorffestverein freut sich in einer Mitteilung auf Besucherinnen und Besucher aus nah und fern und hofft auf gesellige Stunden. ez/ja

Dorffest Glonn: Das Programm Vier Tage lang feiern die Glonner und Glonnerinnen ihr Dorffest 2023: Nach dem Anstich am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr heizen die DJs Shady und Mike El bei der Open Air-Discoparty ab 21 Uhr mit ihren Sounds ein. Die jüngste Generation hat am Samstag, 29. Juli, viel Abwechslung beim Kinderfest ab 15 Uhr. Abends wird das Brauchtum gepflegt, ab 19 Uhr beim Bayerischen Abend mit der Glonner Musi und dem Auftritt des Plattlergruppen des Trachtenvereins. Ebenfalls auf dem Programm stehen die Dorffestmeisterschaften, und Tagesabschluss ist ab 21 Uhr mit Barbetrieb. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 30. Juli, ab 10 Uhr in der Pfarrkirche findet von 11 bis 13 Uhr ein Frühschoppen, mit der Glonner Musi, statt. „Human Kicker“ ist angesagt beim Turnier ab 13.30 Uhr. Die lustigen Bergla spielen dann auf ab 19 Uhr bei der Tanzparty. Auftritte der Rock’n Roll-Gruppe des ASV und der HipHop-Gruppe des Wintersportvereins sind ebenfalls geplant. Beim Kesselfleischessen am Montag, 31. Juli, klingt das Fest mit der Glonner Musi aus. Die Bergangerer Goaßlschnoiza zeigen ihr Können und weiter im Angebot ist eine Verlosung. jok

