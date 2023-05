Bei Glonn entsteht die erste Wasserstofftankstelle im Landkreis Ebersberg

Von: Michael Acker

Spatenstich für die erste Wasserstofftankstelle im Landkreis Ebersberg (v.l.): Landrat Robert Niedergesäß, Josef Ettenhuber, Chef des gleichnamigen Busunternehmens, und Glonns Bürgermeister Josef Oswald. © Privat

Es geht los: Im Glonner Ortsteil Schlacht entsteht die erste Wasserstofftankstelle des Landkreises Ebersberg. Jetzt war Spatenstich.

Glonn - Auf dem Firmengelände des Busunternehmens Ettenhuber im Glonner Ortsteil Schlacht entsteht in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Ebersberg und München eine Wasserstofftankstelle für Busse im öffentlichen Nahverkehr. Mit dem symbolischen Spatenstich haben Landrat Robert Niedergesäß, Bürgermeister Josef Oswald und Josef Ettenhuber jetzt den offiziellen Startschuss für die Umsetzung des Projekts gegeben.

Die Wasserstofftankstelle soll in der Lage sein, Busse mit umweltfreundlichem grünen Wasserstoff zu betanken, was dazu beitragen wird, die Emissionen in beiden Landkreisen im ÖPNV zu reduzieren und somit zu einer saubereren Umwelt beizutragen.

Unternehmer: Zuverlässige Versorgung mit grünem Wasserstoff möglich

Das Busunternehmen Ettenhuber ist eigenen Angaben zufolge stolz darauf, an diesem wichtigen Projekt beteiligt zu sein. Die Wasserstofftankstelle werde mit modernster Technologie ausgestattet sein, eine Druckleistung von 350 bar haben und somit die zuverlässige Versorgung von Linienbussen mit Wasserstoff ermöglichen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen erfüllen, so Firmenchef Josef Ettenhuber.

Die Bauarbeiten der Wasserstofftankstelle würden bis Ende Juni 2023 abgeschlossen sein. Die Busse mit Brennstoffzellenantrieb würden Ende Juni geliefert. Unternehmer Josef Ettenhuber geht davon aus, dass nach einem mehrwöchigen Probetrieb die emissionsfreien Busse dann ab Juli/August auf den MVV-Linien in den beiden Landkreisen Ebersberg und München unterwegs sein werden.

