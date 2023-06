Ungebetene Gäste: Wildcamper belagern Glonn

Von: Josef Ametsbichler

Auf der Festwiese an der Grund- und Mittelschule Glonn campieren immer wieder ungebetene Gäste. © Rossmann

Glonn hat Probleme mit ungebetenen Gästen, die auf der Schwaigerwiese illegal campieren. Immer wieder. Die Polizei sagt, sie sei nicht zuständig.

Glonn – Mal sind sie da, mal nicht. Mal sind es mehr, mal weniger. In Glonn macht sich Unmut über unerwünschte Übernachtungsgäste breit, die auf der Festwiese an der Grund- und Mittelschule kampieren. Die Behörden sehen wenig Handhabe.

„Irgendwie scheint der Standort für die Leute attraktiv zu sein“, sagt Bürgermeister Josef Oswald (CSU) darüber, dass seit einigen Wochen wieder mehr Fahrzeuge, oft Kastenwagen, auftauchen in denen Leute übernachteten. Die meisten davon hätten rumänische Kennzeichen. Teils handle es sich um Familien mit Kindern in wechselnder Besetzung, bestätigt der Rathauschef, wenn auch nicht um größere clanartige Gruppen. „Nicht immer dieselben fünf“, sagt er. Seit mehreren Jahren gehe das in unregelmäßigen Abständen so. Im Sommer gut ein Viertel bis die Hälfte der Zeit, schätzt er. Offenbar hätten die Betreffenden zumindest in der Region keinen festen Wohnsitz.

Glonn: Unangenehme Hinterlassenschaften der Wildcamper

Nun ist es weniger das Übernachten selbst, was die Glonner stört, sondern die Begleiterscheinungen. Wie der Bürgermeister berichtet, seien vereinzelt Menschen aus diesem Wildcamper-Kreis beim Betteln im Ort angetroffen worden. Andere in der Schule und im Hallenbad, wo sie etwa die Sanitäranlagen genutzt hätten. Auf der Festwiese seien Müll und Fäkalien zurückgeblieben. „Das geht aus hygienischen Gründen einfach nicht“, sagt Oswald. Und der Aufenthaltsort direkt neben der Schule bereite ihm Sorgen. Die Gemeinde werde eine Videoüberwachung installieren.

Anwohner sollten die Polizei rufen, rät der Bürgermeister, wenn es akute Schwierigkeiten gebe. Ein Austausch mit der zuständigen Ebersberger Inspektion habe ergeben, dass die Behörden wohl wenig Handhabe hätten, um den Wildcampern Einhalt zu gebieten. Der dortige Polizeichef Ulrich Milius sagt mit Verweis darauf, dass es sich beim Wildcampen und den Begleiterscheinungen um Ordnungswidrigkeiten handle: „Dafür ist als Sicherheitsbehörde die Gemeinde zuständig.“

Glonner Problem im Landkreis ein Unikum

Es habe gelegentlich vergleichbare Aufenthalte auf den Volksfestplätzen in Grafing und Ebersberg gegeben, auch mit Wohnwagen, doch scheint es, dass das Glonner Problem in seiner Dimension im Landkreis Ebersberg ein Unikum ist. In der Poinger Dienststelle, zuständig für den Norden und Westen des Landkreises, haben die Beamten aus den vergangenen Jahren gar keine vergleichbaren Fälle zu berichten.

Um welche Gruppen es sich bei den unerwünschten Glonner Übernachtungsgästen genau handelt, scheint diffus. Der Bürgermeister spricht von Rumänen. Polizeichef Milius sagt: „Wir haben für diese Leute keinen Begriff.“ Dass die Be zudem keinen Handlungsbedarf sieht, stellt wiederum das Rathaus in Glonn vor Probleme.

Bürgermeister Oswald rätselt, wie er den wechselnden Gästen Bußgeldbescheide ausstellen soll. Die Gemeinde habe nicht das Personal und erfahrungsgemäß zeigten böse Briefe an Fahrzeughalter in Rumänien keine abschreckende Wirkung. „In der Praxis lässt sich das nicht durchsetzen“, sagt er. Eine Verständigung mit den Wildcampern habe er ebenfalls versucht, deren Einsicht sei aber begrenzt gewesen, zumal es sich ja immer wieder um verschiedene Leute handle, die die Festwiese zum Übernachten nutzen.

