Traditionelles Wirtshaus aus dem Dachauer Land: Wie aus der Mühle ein Gasthaus wurde

Erinnerungen an die Anfänge: So zeigte sich die erste Generation Hohenester noch vor 1900 vor ihrem Hof. © ost

In einer Serie stellen die Dachauer Nachrichten die Geschichten der traditionellen Wirtshäuser im Landkreis vor. Heute: das Gasthaus Hohenester in Glonn.

Glonn – Das Gasthaus Hohenester in Glonn gibt es seit 1895. Der kleine Ort Glonn findet in der Heimatgeschichte erstmals Erwähnung im Jahr 773, er ist also älter als das große Indersdorf. Damals bestand Glonn nur aus ein paar Höfen – trotzdem gab’s bereits ein Wirtshaus.

Die Hohenesters regierten auf dem Wirtshaus im Glonntal ab 1895. Damals kauften Therese und Johann Hohenester den Gasthof, die Landwirtschaft, die Mühle und das Sägewerk. Johann Hohenester war übrigens der Neffe der von Mariabrunn bekannten Doktorbäuerin Amalie Hohenester. Er starb sehr jung, 1899 im Alter von 49 Jahren. Sein Sohn Johann Georg musste so schon früh die Mutter unterstützen.

Von 1919 bis 1924 war dieser tüchtige Mann 2. Bürgermeister und bis 1929 Gemeindechef der einst selbstständigen Gemeinde Glonn. Dessen Sohn Georg übernahm den Betrieb. Er heiratete 1946 eine Glonnerin, Therese Dallmayr, die Wirtin mit Leib und Seele war.

Nur Männer in der Traditionswirtschaft Hohenester in Glonn

Damals verkehrten nur Männer in der Wirtschaft. Die Bauern kamen schon in der Früh, weil sie Holz zum Schneiden oder Getreide für die Mühle brachten. Bis Ende der 50er-Jahre mit dem Ross und später mit dem Bulldog. In der Mitte der Gaststube stand ein Sägemehl-Ofen, den die Gäste zum Aufwärmen schätzten.

Der Trachtenverein „Glonntaler“ Glonn ist seit der Gründung im Jahre 1921 beim Hohenester beheimatet. © Ost

Die Auswahl an Getränken beschränkte sich auf Dunkles, Helles und Radler. Nachfrage nach Alkoholfreiem gab es nicht, auch Speisekarte war ein Fremdwort. Da reichte es, wenn der Gast den Wirt fragte: „Wos hast do?“ Leberkäs mit Spiegelei oder Wurstsalat gab’s immer.

Wirtshausgeschichten aus dem Dachauer Land: Hochzeiten beim Hohenester

Bei Hochzeiten im Saal führte ein Hochzeitslader Regie, der von den geladenen Gästen das Mahlgeld einsammelte. Um 18 Uhr war der offizielle Teil der Hochzeit beendet, die Gäste mussten ihre Getränke von da ab selber zahlen. So kam es vor, dass sich besondere Schlitzohren schnell noch vor „Torschluss“ innerhalb ein paar Minuten gleich drei Halbe Bier bestellten. Die Menschen nahmen vom Essen in dieser sparsamen Zeit viel mit nach Hause. Und obwohl es damals schon ein WC gab, zog es die Männer noch immer zum Bieseln ins Freie.

Bis Ende der 60er-Jahre hatte auch der Glonner Schützenverein beim Hohenester sein Domizil. Geschossen wurde von der Gaststube aus durch ein Guckerl in einen Wandschrank.

Bundeswehrbesuch, Walfest, Boschenrennen und Rauferein beim Hohenester in Glonn

Senior-Wirtin Resi Loderer, die mit ihrem Mann Hardi 1986 die Wirtschaft von ihren Eltern übernahm, kann sich heute noch gut an den Herbst 1974 erinnern: Während eines großen Bundeswehr-Manövers beschlagnahmte die Oberen der Bundeswehr die ganze Wirtschaft und verdreckten sie mit ihren Stiefeln schwer. Vom Putzeifer eines Soldaten habe sie da wenig bemerkt.

Was immer zum Wirtshaus gehörte, war das Glonner Waldfest. Es wurde bis 1997 zusammen mit dem Glonner Trachtenverein ausgerichtet. Zum Waldfest kann die Hohenester-Tochter, Lies Bader, noch viel erzählen: Zu dem beliebten Fest gehörte das „Boschen-Rennen“ genauso dazu als kleine Raufereien.

Da man im Wald die Getränke nicht kühlen konnte, waren immer zwei Bierfahrer aus der Indersdorfer Klosterbrauerei anwesend, um für Nachschub zu sorgen. Einmal kam es vor, dass das Bier ausblieb und die vielen Gäste mit leeren Krügen sehnsüchtig auf den Gerstensaft warteten, bis sich herausstellte, dass den Bierfahrern das Benzin ausgegangen ist und die Tankstelle sonntags geschlossen hatte.

Hohenester in Glonn: Schlafzimmer zur Bar umfunktioniert

Viele Jahre wurde die Wirtschaft auch als öffentliches Wahllokal genutzt. Da sah man dann auch die Leute, die sonst nie ins Wirtshaus gehen. Was immer besondere Zugkraft hatte, waren die Faschingsbälle. Kurzum wurde Schlafzimmer der Hohenester-Töchter zur Bar umfunktioniert. Die Polonaise zog sich vom Saal aus über zwei Etagen durchs ganze Wirtshaus. Auch der „beinharte Ball“ des Feuchten Clubs hat später immer große Resonanz erfahren.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungsjahr sind noch immer die Theateraufführungen der Glonner Trachtler, das Dorffest und das Wirtshaussingen mit Ernst Schusser vom Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern. Die Stammgäste sangen schon immer gern: Da hörte man sowohl lustige als auch traurige Wirtshauslieder, die heute leider nur noch ganz wenige kennen. Akkordeonspieler wie der Sola Hans aus Ainhofen oder der Schlammer Toni aus Glonn leben leider nicht mehr. Nun warten die Gäste jedes Jahr auf Ernst Schusser, um gemeinsam singen zu können.

Traditionelle Wirtschaft aus dem Dachauer Land: Aus Mühle wird Gästehaus in Glonn

Hier gibt es 20 Zimmer: 1993 wurde die Mühle von Glonn in ein Gästehaus der Hohenesters umgebaut. © ost

Ein Meilenstein in der Hohenester-Geschichte ist das Jahr 1993. Wirt Hardi Loderer baute die ehemalige Mühle in ein modernes Gästehaus um. Es entstanden 20 Gästezimmer. Hardi Loderer starb 2010 im Alter von 59 Jahren.

Wirtschaft Hohenester mittlerweile in Frauenhand

Das heutige Hohenester-Team mit links Küchenchefin Susanne Tschiesche, Zweite v.l. ist Wirtin Theresia Loderer; auf dem Foto fehlt Stammbedienung Anna Hartmann. © ost

Die jetzige Wirtin, Theresia Loderer, hat den Gastronomiebetrieb 2017 von ihrer Mutter Resi übernommen. Sie hat ihr Handwerk bei einer Hotelausbildung in Kitzbühel erlernt, ist aber auch gelernte Industriekauffrau. Ihre Schwester, Susanne Tschiesche, ist Chefin in der Küche.

Bekannt ist das Weißwurstessen, das jeden Donnerstagvormittag ab 9 Uhr stattfindet. Hier trifft sich jeder – vom Bau-Hilfsarbeiter bis zum Bankdirektor. Das Weißwurstessen gibt es, seit die Haut-Wirtschaft in den 80er-Jahren in Glonn geschlossen hat.

Nachdem in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Gastronomiebetriebe in Indersdorf zugemacht haben, treffen sich viele Indersdorfer Vereinen nun beim Hohenester. Die Stammtische reichen so vom Kaninchenzuchtverein bis zum Sechziger-Fanclub und den Bayern-Bazis. Auch Kegler, Gartler und Stockschützen fühlen sich beim Hohenester wohl.

