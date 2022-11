Einheimische verwirrt: Schuhsee soll laut Online-Tipps „unglaublich schön“ sein – es gibt ihn aber gar nicht

Rätseln um Namensgebung

Der Zinneberger Seepark bei Glonn heißt im Internet plötzlich Schuhsee – warum, versteht vor Ort niemand.

Glonn – Wer kennt ihn nicht, den Schuhsee bei Schloss Zinneberg, nordöstlich von Glonn? Das Internet ist voll von Wandertipps dorthin, dran vorbei oder drum herum. „Soooo unglaublich schön“ sei es da, schreibt eine Webseite, eine andere nennt den Schuhsee eine „idyllische Ruheoase, die zum Träumen einlädt“. Der Haken daran ist nur: Den Schuhsee gibt es gar nicht.

Jedenfalls nicht unter diesem Namen. Der Heimatforscher und Chronist Hans Huber aus dem nahen Taglaching kennt die Geschichte des jahrhundertealten Zinneberger Schlosses wie kein Zweiter, hat über seine Geschichte schon Bücher geschrieben. Ihm zufolge heißt das Gelände schlicht „Seepark“, und das schon, seitdem der Weiher um das Jahr 1906 angelegt wurde – der Überschuss der Trinkwasser-Pumpen, die Schloss Zinneberg damals versorgten, habe so nicht nur ein kleines Naturparadies gebildet, sondern auch als Löschwasserreserve hergehalten.

„Schuhsee“ bei Zinneberg: Der Name fehlt in sämtlichen Aufzeichnungen

In den Daten des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung ist das Gewässer in dem verträumten Wäldchen mit der schmucken Holzbrücke zur Insel in der Mitte als namenlos eingezeichnet. Und auch auf Schloss Zinneberg selbst und im Glonner Rathaus rätselt man, woher der Name Schuhsee plötzlich kommt. In den Gemeindechroniken und Aufzeichnungen des Schlosses ist der Name jedenfalls weder online noch offline zu finden.

+ Auf der Satelliten-Aufnahme des Zinneberger Seeparks ist der „Schuhsee“ bei Google Maps verzeichnet. Mit viel Fantasie kann man sich unter der Form ein Paar Stiefel vorstellen. © Google Maps

Zwei Online-Kartendienste finden den „Schuhsee“ bei Glonn - zwei weitere nicht

Doch als Schuhsee ist der Weiher, beziehungsweise der Park drum herum, seit gut vier Jahren im Online-Kartendienst Google Maps eingezeichnet, und auch das nichtkommerzielle Pendant OpenStreetMap übernahm auf Nutzervorschlag die Bezeichnung – nicht dagegen die Kartendienste von Microsoft (Bing) und Apple. Bisher.

Das Schöne und gleichzeitig Problematische an den Kartendiensten von Google und Co.: Dort kann grundsätzlich jeder Namensvorschläge machen, die akzeptiert werden oder nicht. Den Schuhsee hat der global führende Internetriese dem unbekannten Nutzer geglaubt. Und wie das mit dem Internet nun mal so ist: Was lange genug zu ergoogeln ist, wird irgendwann zur Wahrheit, wenigstens gefühlt.

Was lang genug bei Google steht, wird gefühlte Wahrheit: Zinneberg hat einen Schuhsee

Nun hat Zinneberg bei Glonn also einen vom Internet verordneten Schuhsee. Und auf dem Schlossgelände trudeln vermehrt Besucher ein, die sich namentlich nach demselben erkundigen, berichtet Heimatforscher Huber und betont: „Niemand hier in der näheren Umgebung hat diesen Namen je gehört.“ Er fragt sich: „Hat der See etwa die Form eines Schuhs?“ Die Antwort: Man kann es sich wohl einbilden.

Wer den Weiher im Seepark getauft hat, ist unklar

+ Die Form eines Schuhs kann man sich schon einbilden, wenn man auf die Kartenansicht des Zinneberger Seeparks schaut. Wobei die Form eher wie ein Schuh-Abdruck aussieht. © Google Maps

Glonns Bürgermeister Josef Oswald (CSU) vermutet: „Es hat sich jemand, der einen Blog oder Ähnliches geschrieben hat, eine Karte angesehen und Ähnlichkeiten mit einem Fußabdruck identifiziert. Das hat sich dann wohl weiterverbreitet.“ Versuche der Redaktion, Kontakt mit jenen aufzunehmen, die um das Jahr 2018 den Namen erstmals im Internet verwendet haben, verlaufen im Sande. Wer den Schuhsee Schuhsee getauft hat, bleibt also zunächst ein Rätsel.

Nicht der erste Fall im Kreis Ebersberg: Antoniweiher im Forst zum „Zaubersee“ getauft

Es ist übrigens nicht der erste derartige Fall: Seit ein paar Jahren ist der Antoniweiher im Ebersberger Forst online auch unter dem Namen „Zaubersee“ zu finden, was bei seinem Pächter auf Verwunderung stieß. Die Erklärung geht auf ein kleines Mädchen, eine vermeintliche Seejungfrau und einen in den Holzsteg am Weiher geritzten Schriftzug zurück, der es irgendwie ins Internet geschafft hat.

Wenn Gewässer im Landkreis Ebersberg also auf seltsame Weise im Internet den Namen wechseln, handelt es sich also nicht unbedingt um böswillige Falschnachrichten, heutzutage in aller Munde als „Fake News“. Im Falle des angeblichen Schuhsees von Schloss Zinneberg kann man, um ausnahmsweise im Englischen zu bleiben, aber wohl getrost von „Fake Shoes“ sprechen.

