FDP verspricht „frischen Wind“

Der FDP-Ortsverband Grafing hat 22 Kandidaten für die Stadtratswahl im nächsten Jahr präsentiert. Außerdem wurde drei neue Mitglieder aufgenommen.

Grafing –Besonders erfreulich sei es, so die Liberalen, dass auch neun Frauen unter den Kandidaten sind, sodass die 40-Prozent-Marke hier übersprungen werden konnte.

FDP will innovativ sein

Unter der Führung von Bürgermeisterkandidat Claus Eimer, der auf Platz 1 der Liste gesetzt wurde, soll eine neue, innovative Fraktion in den Grafinger Stadtrat einziehen. „Frischer Wind und Mut, auch schwierige Themen wie Stadthalle oder Alte Schule endlich anzupacken und somit wieder klare Entscheidungen für Grafings Zukunft voranzubringen“ so Eimer, sei das Ziel der FDP in diesem Wahlkampf und der nächsten Legislaturperiode. Und was die Grafinger Liberalen besonders freut, dass der Ortsvorsitzende Bernhard Gar auch gleich drei neue Mitgliedsanträge an dem Abend entgegennehmen konnte.

Die Liste der Kandidaten

1. Claus Eimer, 2. Bernhard Gar, 3. Marni Henze, 4. Alois Thurnhuber, 5. Maximilian Winterstein, 6. Susanne Baumann, 7. Gerhard Scheffler, 8. Alexander Weiß, 9. Stefanie Rieger, 10. Nikolai Donitzky, 11. Philip Eimer, 12. Anna Schmid, 13. Maximilian Meiser, 14. Claudia Scheffler, 15. Herbert Diekmann, 16. Gisela Breuer, 17. Horst Krauss, 18. Elisabeth Eimer, 19. Richard Wagner, 20. Elke Diekmann, 21. Leonhard Rieger, 22. Barbara Donitzky. ez