Grafinger Stadthalle: Sanierung fast abgeschlossen - Für 2,4 Millionen Euro viel geschafft

Von: Michael Seeholzer

Die Umbauarbeiten in der Grafinger Stadthalle stehen vor dem Abschluss. © Stefan Rossmann

Die Sanierung des Grafinger Veranstaltungssaales ist fast beendet. In wenigen Wochen sollte sie abgeschlossen sein.

Grafing – Vorhang auf für die alte Stadthalle in Grafing: Das wegen eklatanter Mängel längere Zeit geschlossene Veranstaltungsgebäude wird im Januar endlich wieder den Betrieb aufnehmen. Ein Brandschutzbeauftragter habe grünes Licht gegeben, übermittelte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) die frohe Botschaft im Stadtrat. Die Sanierung hat 2,4 Millionen Euro gekostet. Die SPD-Fraktion hielt in der Sitzung trotzdem an der Option für einen Neubau fest. Sie fiel damit durch. Gleich vier Anträge dazu wurden abgeschmettert.

Die Sanierung wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Für die 2,4 Millionen Euro wurde allerhand gemacht. Zur Erinnerung: Der Stadtrat musste wegen diverser „Überraschungen“ im Umbauverlauf die Summe um ein paar Hunderttausende auf den genannten Betrag aufstocken. Wie neu ist das Gebäude deswegen nicht, und es atmet nach wie vor den Charme der 1980er Jahre.

Schadstoffe wurden entfernt

Aber immerhin: Schadstoffe wurden entfernt, Küche und Theke inklusive Lastenaufzug wurden umgebaut. Die Künstlerumkleiden, die in einem erbärmlichen Zustand waren, sind erneuert worden. Im WC-Foyer wurde eine Türe umgebaut, weil der Blick auf urinierende Männer allzu unverstellt war. Umbauten gab es auch im Saal-Bühnenbereich, Wohnungen wurden zu Büroflächen umgewandelt. Ertüchtigt wurde die Lüftungsanlage samt Mess- und Regelungstechnik. Es gibt einen behindertengerechten Zugang mit Aufzug, ein Behinderten-WC und eine neue Saalbeleuchtung.

Dass die Verwaltung angesichts dieses Aufwands mit 2,4 Millionen Euro ausgekommen ist, darf als Punktlandung gelten, noch dazu, weil bei der Stadt Grafing davon nur 1,8 Millionen hängen bleiben, wenn man die Zuschüsse abzieht. Die Stadt könne die Halle damit „auf Jahre hinaus weiterbetreiben“, freute sich der Bürgermeister. Stadtrat Christian Kerschner erklärte, warum die SPD die Jubelstimmung nicht unbedingt teilen will. „In den nächsten zwei bis drei Jahren wird nichts kommen“, meinte er, aber vielleicht in 25 Jahren wieder.

Huber: „Für knapp zwei Millionen Euro wurde viel geschafft.“

Der Antrag, die Verwaltung solle bis zum 31. März 2023 mit einem Gutachten „alle Vor- und Nachteile eines Standortes bisheriger Wertstoffhof als neuen Standort für eine Stadthalle prüfen“, wurde aber abgelehnt. Auch andere Standorte sollen nicht mehr geprüft werden, wurde in einer zweiten Abstimmung festgelegt. In einer dritten Abstimmung fiel dann der Antrag durch, die in den nächsten 25 Jahren anstehenden Sanierungskosten aufzulisten. Und schließlich wird es auch kein Pflichtenheft geben, was eine Stadthalle alles können muss.

„Für knapp zwei Millionen Euro wurde viel geschafft“, meinte Elli Huber (CSU). „Unter 20 Millionen kriegen wir nicht mal eine kleine Stadthalle“, kommentierte sie die Neubauwünsche der SPD. Regina Offenwanger (SPD) hingegen warnte: „Es bahnt sich ein Bürgerentscheid an.“ Roswitha Singer (Grüne) war es so zufrieden, wie es jetzt ist, und sie sprach damit offensichtlich für die Stadtratsmehrheit: „Wir haben eine Stadthalle. Sie ist nicht die tollste, aber wir haben sie.“

