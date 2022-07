Grafinger feiern ihr Freibad mit viel Sprungkraft

Von: Michael Seeholzer

Im Dirndl ins Blau: CSU-Stadträtin Elli Huber zeigte Mut und sprang vom 5-Meter-Turm – dafür gab’s viel Applaus. © Stefan Rossmann

Mit einem tollen Programm für Groß und Klein haben die Grafinger den 50. Geburtstag ihres Freibads gefeiert. Einige Mutige stürzten sich dabei in die Tiefe

Grafing – Manchmal haben die Grafinger Stadträte Mut zum großen Sprung, und manchmal sind es die Frauen unter ihnen, die am meisten Mut haben. So war es jedenfalls beim Promi-Springen am Wochenende aus Anlass des 50-jährigen Freibadjubiläums. Eine sprang sogar im weißblauen Dirndl vom Fünf-Meter-Brett ins Wasser.

Mut brauchten die Stadträte auch immer wieder bei der Renovierung des Bades, das im Jahr 1972 Olympia-Teams als Trainingsstätte diente. Manchmal ist eben richtig renovieren zwar finanziell schmerzhaft, aber immer noch besser als pfuschen.

Bürgermeister Bauer: Edelstahl war Schnäppchen

Bei der Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten erinnerte Grafings Bürgermeister Christian Bauer daran, dass die Umstellung auf Edelstahlbecken im Jahr 2008 etwa 3,5 Millionen Euro gekostet habe. Aber weil die Edelstahlpreise inzwischen exorbitant gestiegen sind, sei das damals aus heutiger Sicht „eigentlich ein Schnäppchen“ gewesen, so Bauer.

Das Promi-Springen wurde von zahlreichen Zuschauern verfolgt und beklatscht. © Stefan Rossmann

„Das ist so schön hier, ich habe das Schwimmen wieder für mich entdeckt“, meinte Dorothee Brandmair, die zu den treuen Dauerschwimmerinnen des Freibades gehören, für das die Stadt Grafing alljährlich erhebliche Defizite schlucken muss. Dafür ist sie die einzige Kommune im Landkreis, die sich so eine Freizeiteinrichtung leisten will, auch, weil damit ein Alleinstellungsmerkmal verbunden ist. Außerdem ist das Freibad ein Gemeinschaftsprojekt. Vier Frauen, so erinnerte Angela Rothmoser im Gespräch mit der EZ, gaben ein Backbuch heraus, dessen Erlös in eine Breitrutsche für Kinder im Nichtschwimmerbereich floss.

Das Grafinger Freibad sei ein halbes Jahrhundert alt, aber es zeige keinerlei Alterserscheinungen, sagte Bauer. In der Vorbereitung auf seine kleine Ansprache wollte der Bürgermeister eigener Auskunft nach dem Bad das Prädikat „CO2-frei“ erteilen. Da hatte die Klimamanagerin der Stadt, Christina Spiegel, aber etwas dagegen.

Biogas und Sonne heizen das Wasser im Becken

Denn das Wasser werde zwar mit Gas aus der nahen Biogasanlage und mit Unterstützung von Sonnenenergie und Ökostrom beheizt, „aber der Mais muss mit Traktoren transportiert werden“, räumte Bauer ein. Angesichts der angespannten Gas-Versorgungslage muss trotzdem kein Besucher ein schlechtes Gewissen haben, wenn er im wohltemperierten Becken seine Runden dreht. Zudem wird das Wasser nicht der kommunalen Trinkwasserversorgung entnommen, weil sich in unmittelbarer Nähe in der Forellenstraße ein ergiebiger Brunnen befindet, der den jährliche Verbrauch von 20 000 Litern bedient.

Der ökologische Fußabdruck des Grafinger Freibades ist angesichts des Besucherandrangs also eher überschaubar. Zwar gab es in der Vergangenheit Überlegungen, ein Naturbad anzulegen und dafür das Wasser dem Wieshamer Bach zu entnehmen, das scheiterte aber an der zu geringen Fläche, die zur Verfügung stand.

Die Grafinger Stadtkapelle begleitete das Jubiläum im Freibad musikalisch. © Stefan Rossmann

Bauer bedankte sich bei Elisabeth Gschwendtner und Vroni Kainz von der Verwaltung, die den Festtag zu Ehren des Grafinger Bades organisiert hatten. Mit zum Angebot gehörte neben sportlichen Veranstaltungen und einem Tauch-Schnupper-Kurs des Kirchseeoner Clubs Delphin natürlich das mit Spannung erwartete Promi-Springen.

Für jeden gesprungenen Meter sponserte Rewe-Chef Martin Gruber zehn Euro für die Neugestaltung des Pausenhofes der Grundschule in Grafing. Bauer und der Grafinger Landtagsabgeordnete Thomas Huber wollten nicht so hoch hinaus und begnügten sich mit Sprüngen vom „Dreier“. Dafür kletterte CSU-Stadträtin Elli Huber entschlossen hinauf auf die Fünf-Meter-Plattform und hüpfte gleich beherzt im Dirndl runter. Dafür gab’s großen Applaus. 3. Bürgermeisterin Regina Offenwanger bekam viel Beifall für einen „Hecht“ vom „Fünfer“ und auch Kämmerin Veronika Kainz ließ kein Geld für den Pausenhof liegen, sondern sprang mutig vom Fünfmeterbrett. Mitglieder der Stadtkapelle glänzten aus derselben Höhe mit einem Stunt in Lederhosen. Den letzten Sprung absolvierte schließlich Sandra Friesinger. Als Bademeisterin war das für sie quasi ein Heimspiel.

