Grafing trauert um einen großen Europäer

Von: Michael Acker

Adalbert Mischlewski (hier an seinem 103. Geburtstag im November 2022) ist gestorben. Grafing verliert einen hoch angesehenen Ehrenbürger. © Stefan Rossmann

Adalbert Mischlewski, Grafinger Ehrenbürger, ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen Kämpfer für den Frieden und großen Europäer.

Grafing – Er sei ja schließlich keine 100 mehr, scherzte Adalbert Mischlewski an seinem 103. Geburtstag und kündigte an, in Zukunft etwas kürzer treten zu wollen. Das war im November vergangenen Jahres. Jetzt ist der Grafinger Ehrenbürger gestorben. Die Stadt und der Landkreis verlieren eine Persönlichkeit, die sich vorbildlich für Frieden und Völkerverständigung eingesetzt hat.

Den Großteil seines Lebens hatte der Historiker und ehemalige Lehrer am Gymnasium Grafing die Ökumene und den europäischen Gedanken auf seiner Agenda. Als Initiator der Städtepartnerschaft zwischen Grafing und St. Marcellin machte er sich die deutsch-französische Aussöhnung zum Lebensprojekt.

Adalbert Mischlewski: „Ich freue mich, dass sich so viel bewegen durfte“

„Ich freue mich, dass ich so viel erleben und bewegen durfte“, sagte Mischlewski an seinem 103. Geburtstag. Sein lebenslanges Engagement hat sich ausgezahlt: Viele Male ist der Historiker für seine Arbeit geehrt worden, auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Dass er zum Ehrenbürger der Stadt Grafing ernannt wurde, machte ihn besonders stolz. Auch die Ehrung mit dem Bürgerpreis „Bayern leben Europa“ des Landtags bereitete dem Grafinger große Freude.

Ein lebenslanger Europäer sei er nicht gewesen, sagte er anlässlich seines 100. Geburtstags im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung, aber im Alter von etwa 20 Jahren habe „das angefangen“. Mischlewski damals in der Rückschau: „So komisch das klingt, aber das kam auch durch den Aufenthalt in der Normandie im Krieg im Flugmeldedienst. Wenn die Soldaten am Abend frei hatten, sind sie natürlich in ein französisches Bistro gegangen und haben sich dort einen billigen Wein gekauft. Da haben viele Gespräche zwischen Einheimischen und Soldaten stattgefunden und es gab auch zwischenmenschliche Beziehungen, die nach dem Krieg noch angedauert haben. Ich hatte im Gymnasium acht Jahre Französisch und konnte als Dolmetscher fungieren. Französisch war immer schon meine Lieblingssprache.“

Erforschung des Antoniterordens gehört zu Mischlewskis Lebenswerk

Zu Mischlewskis Lebenswerk gehörte die Erforschung des Antoniterordens. Die Großtat der Antoniter war in seinen Augen neben der Pflege der Kranken in den Hospitälern vor allem, dass die an Antoniusfeuer (eine Vergiftung durch Mutterkorn, Anm. der Red.) erkrankten Menschen damals ein Recht darauf hatten, Zeit ihres Lebens dort zu bleiben und nicht auf den Kirchentreppen betteln zu müssen. „Dass ein Mensch alleine sterben musste, so wie das heute oft der Fall ist, das gab es damals selbstverständlich in den Antoniushospitälern nicht“, sagte Mischlewski, der sein ganzes Leben lang viel Kraft aus dem Glauben schöpfte und ihm auch die Tatsache zuschrieb, dass er selbst ein so hohes Alter erreichen konnte. „Ich würde nicht sagen, dass der Glaube einen gesund erhält, aber er gibt einem viel Kraft, mit körperlichen Einschränkungen zu leben, die man nicht als Plakat mit sich herumträgt.“

Auf die Frage, ob er selbst so alt werden wolle wie der Heilige Antonius, der mit 105 gestorben war, sagte Mischlewski in seiner bescheidenen Art: „Ich würde nicht sagen, dass ich mir unbedingt wünschen würde, 105 Jahre alt zu werden. So lange ein Mensch lebt, hat er in dem Weltenplan Gottes eine Aufgabe. Wenn er nicht mehr gebraucht wird, wird er abberufen.“

Beerdigung

Ein Gottesdienst für Adalbert Mischlewski findet am Mittwoch, 25. Januar, um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche Grafing statt. Die Beerdigung ist im Anschluss im Waldfriedhof.

