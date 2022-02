Alltägliches nicht alltäglich fotografiert

Von: Jörg Domke

Johannes Schmieg und Ulrike Hohnheiser präsentieren jeweils eine ihrer Fotografien aus der Jahresausstellung des Vereins „Blende 85567“, die im Museum Grafing eröffnet wird. © Stefan Rossmann

Warum in die Ferne schweifen? Vor der eigenen Haustür gibt es zahlreiche Supermotive für besondere Fotos. Alltäglich, einfach und schön. Grafinger Hobbyfotografen zeigen sie.

Grafing – Ein herbstlich verfärbtes Laubblatt hat sich vom Baum gelöst und sich augenscheinlich in einem geschmiedeten Gitter verfangen. Ein Löwenzahn hat offenbar wochenlang geblüht und wirft nun, am Ende seines Lebens angelangt, alles ab, was ihm zuvor eine unbestrittene Ästhetik verlieh. Derweil kann selbst ein von einem Eisfilm überzogener Stacheldrahtzaun eine Spur Schönheit versprühen.Drei Beispiele aus der neuen Ausstellung des Fotoclub „Blende 85567“, die am kommenden Sonntag, 27. Februar, um 14 Uhr offiziell im Museum der Stadt Grafing eröffnet werden wird.

Es sind Aufnahmen von durchweg erfahrenen Hobbyfotografen, die allesamt eines gemeinsam haben: Zu sehen sind heuer 63 Fotografien von 21 der 28 Mitglieder, die ganz bewusst das Alltägliche, das Einfache zeigen. Zum Beispiel in Schwarz-Weiß-Technik den Pfosten in einer Straße, der direkt von oben fotografiert wurde. Eine gewöhnliche Tasse Kaffee. Oder ein Frühstücksei so, als sei es gerade erst kurz vor seiner Belichtung gewissermaßen „explodiert“.

Etwa ein explodierendes Frühstücksei

„Alltäglich. Einfach. Schön“: So heißt die Ausstellung der Grafinger. Ein wahrlich passender Titel, der sich auch in dem Makro-Titelbild zur Ausstellung widerspiegelt. Zu sehen sind dort Borsten einer handelsüblichen Haushaltsbürste. Hier ist aber eine Fotobearbeitungstechnik zum Einsatz gekommen, bei der Aufnahmen immer wieder überlagert wurden. Nur so entstand der Effekt, dass nahezu alle Borsten wirklich auch scharf abgebildet werden können.

Entstanden ist zur Ausstellung 2022 im Laufe des letzten Jahres ein bunter Mix von Fotos, die das Alltägliche auf nicht alltägliche Weise zeigen. „Ein Spagat zwischen Banalität und Raffinesse“, wie es die Pressesprecherin des Vereins, Ulrike Hohnheiser beschreibt.

Im Grunde haben die seit zwei Jahren anhaltenden Einschränkungen die Grafinger Hobbyfotografen zu dieser besonderen Themenstellung geführt. Als es zeitweise nicht mehr ganz so einfach war, nach draußen zu gehen, sich leibhaftig an Stammtischen mit Freunden zu treffen oder gar zu verreisen, habe man sich klubintern immer wieder eigene Themen gesetzt. Themen, die gerade auch unter den besonderen Pandemiebedingungen gut umzusetzen waren. Da war es schon mal um die Küche daheim gegangen. Oder den Garten. Oder um die Aufgabe, irgendwie den Farben Rot und Grün eine besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Die so entstandenen Arbeiten wurden auf einer internen Plattform hochgeladen und bei Online-Meetings besprochen. Manches davon kann man sich auf der Homepage von Blende 85567 anschauen (Adresse am Ende des Artikels). Die auf diese Weise zusammengetragenen Bilder bilden nun sozusagen die Basis der neuen Jahresausstellung, so Vorstand Johannes Schmieg, der schon dabei war, als der Klub 2015 ins Leben gerufen wurde.

Motive gefunden in der unmittelbaren Umgebung

Ohne Corona haben die Blende-Mitglieder regelmäßig auch „analoge“ Clubabende sowie Praxistreffs. Diese finden momentan jedoch ausschließlich über Zoom statt. Wenn es das Wetter und die aktuelle Situation zulassen, verabredet man sich aber schon hier und da wieder zu gemeinsamen Aktivitäten. Erst dieser Tage war eine kleine Gruppe unterwegs, um sich sonntags einen Eindruck von der Münchner U-Bahn zu verschaffen.

Seit es das Smartphone mit seinen eingebauten Kameras gebe, sagt Ulrike Hohnheiser, gebe es in ihren Augen auch einen Trend, sich in immer mehr Gefahr zu begeben, um immer spektakulärere Bilder zu machen. Philosophie des Grafinger Fotoklubs und ganz speziell der nun anlaufenden Jahresausstellung sei aber genau das Gegenteil: „Schaut euch um in der eigenen Umgebung. Es gibt so viele Motive wie Sandkörner.“

Natürlich muss man ein wenig Fantasie entwickelt, um am Ende solche Arbeiten abliefern zu können, wie sie ab morgen im Museum Grafing zu sehen sein werden. Vieles muss auch noch am PC geschickt bearbeitet werden. Die Gemeinschaft im Fotoclub aber kann durchaus dafür sorgen, sich gegenseitig im Austausch zu verbessern. Wer bereits über fundiertes Basiswissen verfügt, wem man nicht mehr die Funktion einer Kamera im Grundsatz erklären muss, der könne im Verein von anderen lernen, immer bessere Fotos zu machen, hieß es gestern bei einer Vorabpräsentation für die Lokalpresse.

Ausstellung eröffnet kommenden Sonntag

Die fotografischen Werke der Mitglieder können ab dem morgigen Sonntag und dann bis 3. April zu den regulären Öffnungszeiten des Museums bewundert werden. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Coronaregeln.

Die Ausstellungsfotos werden auch auf der Homepage www.blende85567.de präsentiert. Dort gibt es auch einige Überblendschauen zu unterschiedlichen Themen.

