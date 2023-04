Nein aus dem Ministerium: Alter Bahndamm wird kein Radweg

Von: Michael Acker

Der alte Bahndamm zwischen der Stadt Grafing und dem Markt Glonn steht zum Teil unter Schutz. Er bleibt auch weiterhin Wanderern vorbehalten. Zum „radtauglichen Naturerlebnispfad“ wird er nicht. © Stefan Rossmann

Der alte Bahndamm zwischen Grafing und Glonn wird kein Radweg, nicht einmal ein „radtauglicher Naturerlebnispfad“. Das steht jetzt fest.

Landkreis – Der seit rund einem Jahrzehnt von vielen Landkreis-Politikern gehegte Traum ist geplatzt wie eine Seifenblase: Der alte Bahndamm zwischen Grafing und Glonn, auf dem schon seit einer Ewigkeit kein Zug mehr rollt, darf nicht zu einem Radweg „umgebaut“ werden – auch nicht zu einem „radtauglichen Naturerlebnispfad“. Das hat das Bayerische Umweltministerium als Oberste Naturschutzbehörde des Freistaats bestimmt. AfD-Kreisrat Manfred Schmidt aus Vaterstetten hat das Schreiben des Ministeriums am Osterwochenende veröffentlicht.

Sie wären gerne auf dem Bahndamm Rad gefahren: Landtagsabgeordneter Thomas Huber und Landrat Robert Niedergesäß (beide CSU), hier bei einem Ortstermin im Jahr 2013. © STEFAN_ROSSMANN

Vor allem die CSU hatte mit dem Grafinger Landtagsabgeordneten Thomas Huber und Landrat Robert Niedergesäß das Projekt seit 2013 massiv angeschoben. Aus dem alten, aufgelassenen Bahndamm, der zum Teil durch geschützte Landschaft führt und gerne von Wanderern genutzt wird, sollte zwischen Moosach und Glonn ein „radtauglicher Naturerlebnispfad“ werden.

Naturschutz steht vollwertigem Radweg entgegen

Den Befürwortern war bewusst, dass der Naturschutz einem vollwertigen Radweg mit Asphaltdecke entgegensteht. Doch auch gegen den „Naturerlebnispfad“ regte sich Widerstand – vor allem bei der AfD und ihrem Sprachrohr Manfred Schmidt, der einmal mehr den Beschwerdeweg durch die Instanzen antrat und das Ergebnis jetzt als Sieg für den „schützenswerten Biotopverbund von landkreisweiter Bedeutung“ feiert.

Auch Grüne, SPD, ÖDP und Linke im Kreistag hatten den ehemaligen Bahndamm nicht als geeignete Lösung angesehen und stattdessen dafür plädiert, die Trasse der jetzigen Staatsstraße 2351 zwischen Moosach und Glonn für den Durchgangsverkehr zu sperren und zu einer echten Fahrradstraße zu machen.

Fahrradstraße scheiterte an Rechtslage

Das wiederum scheiterte an der Rechtslage. Das Parteienbündnis schwenkte auf die Forderung um, wenigstens Tempo 30 auf der Straße einzuführen. Doch auch dieser Vorstoß fand keine Mehrheit und wurde 2020 im Umweltausschuss des Kreistags mehrheitlich verworfen. Stattdessen plädierte der Ausschuss eben für den „radtauglichen Naturerlebnispfad“ auf dem neben der Straße verlaufenden Bahndamm.

In dem Schreiben des Ministeriums heißt es dazu wörtlich: „Auch nach unserer Rechtsauffassung könnte eine generelle Öffnung des Weges für den Fahrradverkehr nicht durch eine Befreiung von dem Verbot, den Landschaftsbestandteil mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, geregelt werden. Eine Befreiung wäre nur für eine auf einen Einzelfall beschränkte Abweichung von der Schutzverordnung möglich, nicht für eine substanzielle Freigabe des Schutzgebiets für den Radverkehr.“ Das Landratsamt strebe eine rechtliche Freigabe des Schutzgebiets für den Radverkehr nicht länger an, so das Ministerium.

