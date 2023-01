Am helllichten Tag: SEK stürmt Kneipe in Grafing

Von: Josef Ametsbichler

Mit schweren Waffen, Schutzausrüstung und Werkzeug stehen SEK-Beamte und ein Zivilpolizist vor dem Café Central am Grafinger Marktplatz. Mit einem massiven Aufgebot hatten es die Einsatzkräfte gestürmt und durchsucht. © Josef Ametsbichler

Mit Schutzschild und Sturmgewehr ausgerüstete SEK-Polizisten haben am Dienstagnachmittag das Café Central, ehemals Mocca, am Grafinger Marktplatz gestürmt.

Grafing –Über der gesamten Stadt lag eine Grundnervosität: zig Polizeiautos, gekennzeichnet und in Zivil im Ortszentrum und an den Zufahrtsstraßen, der Rettungsdienst in Alarmbereitschaft. Am Marktplatz steht knapp ein Dutzend junge Männer in abgerissenen Jeans und Kapuzenpullis herum und beobachtet die Umgebung. Die Dienstwaffen sieht man erst auf den zweiten Blick. Ob es bei dem Einsatz Verletzte gab, verrät die Polizei nicht. Überhaupt: Die Beamten vor Ort und in den beteiligten Präsidien mauern: Auf mehrfache Nachfrage gibt es kein Wort zum Anlass des Großeinsatzes.

Ein Einsatzfahrzeug von vielen in Grafing. © Josef Ametsbichler

„Das war wie im Fernsehen“, sagt dafür ein Ladenbesitzer. Erst hätten Beamte das Gebäude observiert, dann gestürmt. Die Ebersberger Zeitung sieht vor Ort, wie Personen durchsucht werden, ein Spürhund und blau behandschuhte Zivilkräfte Terrassen und Räume durchkämmen. Ein Spaten liegt vor dem Lokal auf dem Boden. Ob die Beamten etwas suchen? „Wir haben es schon gefunden“, sagt einer.

Passant: „Jeder wusste, dass das ein Drogenumschlagplatz war“

Für einen Passanten, der den Einsatz eine Zeit lang beobachtet, sind die Hintergründe kein Rätsel. „Jeder in Grafing hat gewusst, dass das ein Drogenumschlagplatz ist“, sagt er über das Lokal. „Bis auf die Polizei, zumindest bis heute, wie’s ausschaut“, fügt er an.

Was sich in Grafing zeitgleich mit dem Einsatz herumspricht: Angeblich besteht ein direkter Zusammenhang mit dem SEK-Einsatz in Lorenzenberg bei Aßling. Und angeblich geht es nicht nur um Drogen, sondern auch um Waffen, heißt es in der Stadt. Das sind alles unbestätigte Spekulationen, die der EZ nur erstaunlich deckungsgleich aus ganz unterschiedlichen Richtungen zugetragen werden. Für Aufklärung sorgen die Beamten gegenüber der Öffentlichkeit am Dienstag, 17. Januar, nicht mehr.

Mindestens eine Person wird festgenommen

Der Grafinger Einsatz ist begleitet von mindestens einer Festnahme: Die Umstehenden werden Zeugen, wie ein bärtiger Mann in einem Zivilfahrzeug abtransportiert. Derweil ist der Beschuldigte aus Lorenzenberg offenkundig wieder auf freiem Fuß – auch hier hatte die Polizei nur den Einsatz, aber keine Festnahme bestätigt. Für alle Beteiligten gilt bis zum Gegenbeweis die Unschuldsvermutung.

