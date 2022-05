Wildes Massenbesäufnis am Freibad: Polizei vertreibt 250 Jugendliche - Müll, Schläge, Diebstähle

Von: Josef Ametsbichler

Eine leere Vodka-Flasche liegt am Tag nach der unangemeldeten Party von rund 250 Jugendlichen im Fußballfeld nahe dem Grafinger Freibad und Eisstadion. Es ist nicht die einzige. Die Polizei berichtet von Glassplittern in der Wiese. © Stefan Roßmann

Diebstähle, eine Schlägerei, jede Menge Müll und betrunkene Jugendliche: Eine illegale Party am Freibad in Grafing (Kreis Ebersberg) hat Ermittlungen der Polizei zur Folge.

Grafing - Rund 250 feiernde Jugendliche auf dem Fußballplatz am Grafinger Freibad riefen in der Nacht zum Sonntag die Polizei auf den Plan. Wie die Beamten mitteilen, war die nicht angemeldete Party auf Einladung eines Jugendlichen aus Ebersberg über Messenger-Dienste zustande gekommen.

Grafing (Bayern): Fußballplatz mit Glassplittern und Müll verschandelt

Die teils erheblich alkoholisierten Partygäste hätten den Fußballplatz dabei mit Glas und sonstigem Müll verschandelt. Erst auf Anweisung der angerückten Polizeibeamten räumten sie laut Ebersberger Inspektion das Gröbste weg. Anschließend folgte der Platzverweis.

Grafing (Ebersberg): Polizei ermittelt wegen Schlägerei und Diebstählen

Damit war die Partynacht aber nicht beendet: In Kleingruppen feierte das junge Partyvolk laut Polizei im Umgriff des Freibads weiter und sorgte für weitere Polizeieinsätze. Den Sachschaden durch Glassplitter und Müll im Fußballfeld und am nahen Skatepark schätzen die Beamten auf 2500 Euro. Am Morgen darauf, nach offenbar ersten Aufräumanstrengungen, waren noch immer Glasflaschen und Splitter im Spielfeld zu finden - ein Verletzungsrisiko für die Sportler.

Zudem kam es laut den Ermittlern im Verlaufe der Veranstaltung zu mindestens einer Schlägerei und mehreren Diebstählen. Zeugen die sachdienliche Angaben zu Straftaten im Zusammenhang mit der nicht angemeldeten Veranstaltung machen können, bittet die Polizeiinspektion Ebersberg, sich telefonisch unter der 08092/82680 zu melden.

