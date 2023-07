Sinnlose Duplex-Garagen: Grafinger Wohnviertel leidet unter Straßen-Parkern – Stadt ringt um Lösungen

Von: Michael Seeholzer

Erstmals wurde im Bauausschuss laut darüber nachgedacht, in der Stadt bei Neubauten keine Parkplatznachweise durch Duplexstellflächen mehr anzuerkennen. © Marcus Schlaf

Grafing – Eine Folge der konsequenten Innenraumverdichtung: Oben drängeln sich die Menschen in immer kleineren und teureren Appartements, unten stapeln sich die Autos in Duplexgaragen. Das ist demnächst in Grafing vielleicht vorbei, aber nur für die Autos. Erstmals wurde im Bauausschuss laut darüber nachgedacht, in der Stadt bei Neubauten keine Parkplatznachweise durch Duplexstellflächen mehr anzuerkennen. Der Grund: Die gibt es in der Praxis oft nur pro forma, die Bewohner parken meist lieber auf der Straße. Manchmal sind sogar die Besucherparkplätze in Tiefgaragen untergebracht. Wenn Bauherren oberirdische Stellflächen oder einfache Tiefgaragen-Parkplätze nachweisen müssen, wird das Bauen in Grafing vielleicht schwieriger und vermutlich teurer.

Anlass der Gedankenspiele rund um dieses Thema war eine Ausnahmeregelung, die gegen nur eine Gegenstimme beschlossen wurde: In der Lagerhausstraße darf eine Eigentümergemeinschaft Duplexparker in Einzelstellflächen umbauen. Damit fallen aber 16 Parkplätze weg. Ohne deren Nachweis jedoch hätte das Gebäude in dieser Form überhaupt nicht gebaut werden dürfen. Die Zauberlösung heißt jetzt Stellplatzabgabe: Die Eigentümergemeinschaft bezahlt der Stadt 200 000 Euro und darf dafür die Duplexgaragen in ebenerdige Stellflächen umwandeln. Die Stadt wiederum wird mit dem Geld zentrumsnah Ausweichparkplätze schaffen.

Grüne: „Die Autos werden ja nicht weniger“

Das gab reichlich Anlass zu Debatten. Die Duplexparker seien kaputt und obendrein für die immer größer werdenden Autos nicht mehr nutzbar, erläuterte Bauamtsleiter Josef Niedermaier die Situation. „Wir sollten darüber nachdenken, sie ganz zu verbieten“, regte er an. Wenn aber 16 Parkplätze zentrumsnah wegfallen, „ist das ein herber Eingriff“, räumte er ein. Allerdings würden diese Stellflächen inzwischen ohnehin kaum mehr genutzt, weshalb deren Wegfall also bereits Realität sei, so Niedermaier sinngemäß.

Roswitha Singer (Grüne) hatte Bedenken: „Die Autos werden ja nicht weniger“, meinte sie und folgerte: „Wir brauchen kleinere Autos.“ Das ist in der Lagerhausstraße tatsächlich ein Problem: Mit einem großen SUV kann die Duplexgarage nicht befahren werden.

CSU: „Man muss den Eigentümern helfen“

„Ich finde das insgesamt ein Desaster. Man muss den Eigentümern helfen“, meinte Stadträtin Elli Huber (CSU). Es gebe in Grafing bereits eine Menge autofreie Haushalte, gab Ottilie Eberl (Grüne) zu bedenken. Dann müssten die Eigentümer halt am Eisstadion parken, wo es Stellflächen gebe, sagte sie. Es nerve jedenfalls, dass in der Lagerhausstraße „ständig irgendwelche SUVs rumschlängeln“ auf Parkplatzsuche. „Wir haben auch noch eine Klimakrise, vielleicht kommt das bei der Bevölkerung einmal an“, meinte Eberl.

Claus Eimer sah den von den Eigentümern beantragten Tiefgaragenumbau pragmatisch: „Die Autos stehen eh schon auf städtischen Parkplätzen, so kriegen wir wenigstens Geld.“ Christian Einhellig (FW) hatte einen radikalen Vorschlag: Man könnte den ruhenden Verkehr in der Lagerhausstraße auch „kollabieren“ lassen. „Dann überlegt sich der eine oder andere, ob er ein zweites Auto braucht.“ Singer hingegen warnte davor, das „der Straße zu überlassen. Dann verdrängt nur der Stärkere den Schwächeren“.

Autoteiler würden eigenes Fahrzeug überflüssig machen

Josef Biesenberger (Grüne) verwies auf die Grafinger Autoteiler, die den Besitz eines eigenen Fahrzeuges überflüssig machen würden. Er halte es selber so. Ganz ohne Autos freilich wird es nicht gehen, nicht einmal in „autofreien Siedlungen“, so wie sie Biesenbergers Fraktionskollegin Eberl ins Gespräch brachte. In einem solchen Fall seien die Parkplätze halt außerhalb, informierte Niedermaier. Die Rechtslage lasse nicht zu, Eigentümern von Häusern oder Wohnungen das Fahren eigener Autos zu untersagen. Elli Huber verwies darauf, dass viele Ratsbeschlüsse das Bauen oder den Erwerb von Wohneigentum für die Grafinger Bürger noch teurer machen, als es eh schon ist.

