Auf Spendensuche im Grafenwald: So geht es mit „Baumpatron“ weiter

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Scannen und spenden: Schilder wie dieses bei Grafing verweisen auf das Waldpatenschaften-Projekt „Baumpatron“ der Elkofener Familie von Rechberg. © stefan roßmann

Das Waldpaten-Projekt „Baumpatron“ von Max Emanuel Graf von Rechberg aus Grafing ist vor gut einem Jahr gestartet – und sorgte für Stirnrunzeln: viel Appell ans grüne Gewissen potenzieller Spender, keine Selbstverpflichtung. Nun will das Projekt als gemeinnütziger Verein neu durchstarten.

Grafing/Berlin – Der deutsche Wald ist noch nicht gerettet, aber die Sache läuft. Nach dem Start der Initiative „Baumpatron“ des Grafingers Max Emanuel Graf von Rechberg vor rund einem Jahr ist es ruhig um das Waldpatenschaften-Angebot geworden. Für 1,80 Euro Spendengeld pro Quadratmeter versprach von Rechberg, Patenflächen vom Wirtschaftswald in ökonomisch stillgelegte, ökologische CO2-Senken umzuwandeln. Die EZ hatte im September 2022 unter dem Titel „Der Graf will unser Geld“ kritisch zu dem Projekt berichtet – und wurde prompt von der offiziellen Vorstellung ausgeladen. Ein Jahr später hat sich vordergründig wenig bewegt – und doch soll alles anders sein.

„Baumpatron“ will jetzt gemeinnützig sein - Geschäftsbedingungen sind bislang dieselben

Das liegt an der Eintragung des „Baumpatron e.V.“ heuer im Juni, eines nach eigener Auskunft gemeinnützigen Vereins. Dieser soll künftig die Gelder der Initiative verwalten und ihre ordnungsgemäße Verwendung dokumentieren: „Wir wollen einen starken und ökologisch wertvollen Wald schaffen und erhalten“, teilt die von der Familie von Rechberg beauftragte Marketingagentur auf EZ-Anfrage mit. Der Verein läuft namentlich auf die Kinder des Grafinger Grafen, Sophie (29) und Max-Emanuel (32). Sie waren schon zuvor als Initiatoren von „Baumpatron“ aufgetreten, während der Graf von Schloss Elkofen qua Homepage-AGB beim Entstehen dieses Textes noch juristisch für das Angebot einsteht.

Bemerkenswert ist an den Geschäftsbedingungen vor allem, dass sie die Selbstverpflichtung des Grafen weiterhin betont ausschließen. Eine Patenschaft habe „ausschließlich ideellen und symbolischen Charakter“, steht da etwa. „Dem Waldpaten stehen keine Entscheidungsbefugnisse oder Mitwirkungsrechte zu.“ Was tatsächlich mit dem gräflichen Wald passiert, bleibt Familiensache.

„Baumpatron“: Eine Handvoll Abonnements - Vermarktung „auf Null“

Nun werben die von-Rechberg-Geschwister mit dem laut Satzung gemeinnützigen Verein um das Vertrauen potenzieller Spender – und die PR-Agentur antwortet ausführlich auf die Fragen der Redaktion zum Stand des Projekts. Bisher verzeichne man „eine gute Handvoll Abonnements“ sowie vorwiegend einmalige „Geschenkbuchungen“ im zweistelligen Bereich – verpatet sei damit derzeit eine Quadratmeterzahl im dreistelligen Bereich.

„Wohlgemerkt ohne aktive Vermarktungsstrategie“, betont der Agentursprecher. Diese habe man im Vorfeld der Vereinsgründung „gegen Null heruntergefahren“. Überschüsse habe man keine erzielt, sondern aus privater Hand Geld zugeschossen.

Projekt soll bundesweit ausgeweitet werden

Jetzt gibt es den e.V., registriert am Amtsgericht Berlin Charlottenburg, und „Baumpatron“ meldet Expansionsbestrebungen an. „Das Projekt soll keine regional in Bayern aufgehängte Initiative bleiben, sondern deutschlandweit ähnliche Wälder wie den Elkofer Forst einschließen“, schreibt der Sprecher. Und: „Was liegt da näher, als die Hauptstadt für den Vereinssitz zu wählen?“

Die Vorzeichen fürs bundesweite Durchstarten sind durchwachsen, sieht man sich die Social-Media-Auftritte von „Baumpatron“ an. Auf Facebook haben sich in rund einem Jahr nur neun Fans gefunden, die dem Projekt einen „Daumen hoch“ geben. Auf dem fotolastigeren Portal „Instagram“ sind es 6390 aus aller Herren Länder, Tendenz stark steigend. Das liege unter anderem daran, dass „Baumpatron“ dort Geld investiere, um den Beiträgen rund ums Thema Naturwald zu einer größeren Reichweite zu verhelfen.

Waldpatenschaft: Niedrigerer Quadratmeterpreis - Was bleibt für den Wald?

Den Patenpreis pro Quadratmeter hat „Baumpatron“ zwischenzeitlich von 1,80 Euro auf einen Euro im Abo gesenkt, „um ein noch deutlich ,wettbewerbsgerechteres’ Preisniveau zu bedienen“, so die Auskunft.

Die EZ hatte in der ersten Berichterstattung angemerkt, dass eine hochgerechnete Hektarpacht von 18 000 Euro auch bei Abzug aller zu erwartenden Ausgaben einen theoretischen finanziellen Überschuss von mehreren Größenordnungen über dem üblichen Hektarertrag eines Wirtschaftswaldes vermuten lässt. In einer Entgegnung auf der Webseite führt „Baumpatron“ aus, dass von damals 1,80 Euro Spendengeld je Quadratmeter weniger als neun Cent monatlich für die Waldbewirtschaftung blieben – etwa wegen Mehrwertsteuer, Zahlungsgebühren, Verwaltung und Versicherungen. Auf die Frage, wie viel Geld bei dem nun fast halbierten Preis überhaupt noch für den Wald übrig bleibt, geht die Agentur nicht ein.

Werbung für CO2-Speicherleistung: „Zentrale Idee (...) eine andere“

Gleichzeitig liegt der Einsparpreis für eine Tonne CO2 nach der Rechnung, die Baumpatron auf seiner Website aufmacht, nun nicht mehr bei 2250 Euro, sondern fängt bei 1250 Euro an. Zum Vergleich: Der Marktführer bei den Non-Profit-Agenturen für gutes Klimagewissen „Atmosfair“ verlangt derzeit 23 Euro pro ausgeglichener Tonne.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Zwar ist die CO2-Speicherleistung nach wie vor das prominenteste Rechenargument, mit dem die Baumpatron-Homepage wirbt. „Die zentrale Idee ist bei uns jedoch eine andere“, argumentiert die PR-Agentur. Man verkaufe schließlich keine internationalen CO2-Zertifikate, sondern schütze regionalen Wald. Das bedeute erhebliche Kosten. Schließlich solle der Wald aus dem regulären Forstwirtschaftskreis herausgeholt und dennoch intensiv gepflegt werden – mit dem Ziel „natürlicher, schöner und widerstandsfähiger Wald mit überdurchschnittlich positiver Nachhaltigkeitsbilanz“. Elkofen sei für dieses gänzlich neue Konzept bundesweit als Pilotprojekt gedacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)