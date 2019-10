Schock auf dem Heimweg: Junge Frau nach privater Feier vergewaltigt

Opfer eines sexuellen Missbrauchs wurde eine junge Frau in Grafing, die nachts durch den Stadtpark nachhause gehen wollte. Die Kripo fahndet nach dem Täter.

Grafing - Die Polizei bittet in diesem Fall dringend um Hinweise: Am Sonntag (20. Oktober) in den frühen Morgenstunden wurde eine junge Frau im Stadtpark nahe des Stadtbahnhofes in Grafing von einem bislang unbekannten Täter sexuell missbraucht.

Grafing: Opfer war auf dem Nachhauseweg von einer privaten Feier

Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit etwa von Mitternacht bis 1 Uhr allein auf dem Nachhauseweg von einer privaten Feier, als sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Kurz darauf wurde der Unbekannte zudringlich und verging sich auf einem Fußweg im Stadtpark an der jungen Frau.

Das Opfer begab sich kurze Zeit später zur Abklärung in ein Krankenhaus, von wo auch die Polizei verständigt wurde, die den Sachverhalt aufnahm.

Polizei hat Täterbeschreibung zu Fall in Grafing herausgegeben

Die Kripo gab folgende Täterbeschreibung heraus: Der mutmaßliche Täter ist 175 bis 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat eine normale Statur, sprach hochdeutsch, hat dunkle kurze Haare mit Sidecut, einen Vollbart ohne Oberlippenbart, große Nasenflügel und war bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem dunklen einfarbigen Sweatshirt und einer goldenen Panzerkette.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet?

Zeugenaufruf: Wer hat zur relevanten Zeit im Bereich des Tatortes Beobachtungen zu dem geschilderten Vorfall gemacht? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben?

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 oder unter der Notrufnummer 110 entgegen genommen.

