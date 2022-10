Ausleihen rückläufig, mehr Veranstaltungen: Stadtbücherei Grafing stellt sich neu auf

Von: Michael Seeholzer

Eine Bücherei kann Bollwerk gegen Fake News und Begegnungsstätte sein - der Trend in Grafing geht weg vom reinen Ausleih-Ort.

Grafing/Landkreis – Was macht eine öffentliche Institution, deren Angebot sich einer leicht aber doch stabil und ständig sinkenden Nachfrage gegenübersieht? Sie muss sich transformieren, sich neu aufstellen und sie muss Allianzen bilden. Genau das versucht die Stadtbücherei Grafing. Ein Beispiel, wie die Büchereien im Landkreis mit neuen Herausforderungen umgehen, schilderte die Leiterin Ursula Schneider im Kulturausschuss. Dabei ging es auch um Fake News und wie man sie erkennt.

Das Büchereiwesen in Deutschland begann vor ziemlich genau 200 Jahren. Bücher gegen eine geringe Gebühr lesen zu können, ohne sie kaufen zu müssen, machte Literatur für alle erschwinglich. Aber mit den neuen und oft kostenlosen Angeboten im Internet ist in den vergangenen Jahren eine starke Veränderung eingetreten. An den Ausleihezahlen der Grafinger Bücherei ist abzulesen, dass diese Konkurrenz dem Medium Buch zunehmend zusetzt.

Gemeinsam stärker: über 100.000 Exemplare starker Ausleih-Bestand im Bücherei-Netzwerk

Abschreiben sollte man das geschriebene und gedruckte Wort dennoch nicht, denn nach wie vor werden gerne Romane ausgeliehen, dicht gefolgt von Sachbüchern, schilderte Schneider. Um das Angebot größer und attraktiver zu machen, haben sich die einzelnen Einrichtungen im Landkreis Ebersberg zu einem Bücher-Netzwerk zusammengeschlossen, das insgesamt 126 830 Exemplare im Bestand hat.

Über die Online-Ausleihe werden 74 000 Exemplare vermittelt. Jeder Grafinger kann sich zum Beispiel in der Zornedinger Bücherei ein Buch ausleihen. Auch Ebersberg, Kirchseeon, Markt Schwaben und Poing und Vaterstetten machen mit. Vermittelt werde das über das Landratsamt Ebersberg, so Schneider: „Das wird sehr gut angenommen.“

„Die Bücherei muss sich verändern“

Die Grafinger Bücherei-Chefin und ihr Team stellen sich regelmäßig die Frage: „Was mögen die Leute?“ Gut angenommen würden dabei die turnusmäßigen Bücherausstellungen zu aktuellen Themen wie etwa „Nachhaltigkeit“ oder auch „Europa“, berichtete die Leiterin. Auch Ausstellungen aus Anlass des Todes eines Autors seien schon erfolgreich durchgeführt worden. Spannend: „Wenn wir Ausstellungen machen, greifen Leute auch zu Büchern, die zum Teil schon fünf Jahre auf dem Markt sind.“ Die Kunden greifen gerne Buchempfehlungen auf.

Für Schneider steht fest: „Die Bücherei muss sich verändern.“ In Grafing äußert sich das zum Beispiel mit einem vollen Veranstaltungskalender, der noch voller werden soll. „Wir werden immer mehr ein Ort der Begegnung. Die Leute gehen da hin, um sich zu treffen. Das ist für alle bereichernd.“ Und weil es dabei nicht immer so leise zugeht, wie das früher in Büchereien so üblich und auch gefordert war, wird in der Grafinger Einrichtung jetzt ein Ruheraum geschaffen, kündigte Schneider an.

Umfangreiches Veranstaltungsangebot - und ein neuer Ruheraum

Bereits jetzt angeboten werden Puppentheater, Spielenachmittage für ukrainische Frauen, Autorenlesungen für Schulklassen oder auch demnächst wieder ein Nikolausbesuch. Die Lesekerle, ein beliebtes Angebot für Buben, bekommen demnächst ein weibliches Pendant. Es heißt „Technik und Wissenschaft für Mädchen.“

Dem überbordenden Angebot an Informationen im Netz wird ebenfalls begegnet: „Es ist wichtig fürs ganze Leben, dass ich richtige Fakten habe, dass ich weiß, wem kann ich vertrauen“, sagt Schneider. Aus diesem Grund gebe es im Veranstaltungskaleidoskop der Grafinger Bücherei neue Schwerpunkte. Die lauten: „Wie finde ich die richtigen Fakten für ein Referat?“ und „Erweitertes Recherchieren in Suchmaschinen und im Internet“. Schneider: „Da habe ich gesehen, dass es richtig hapert.“

Die Grafinger Stadtbücherei arbeitet auch mit der örtlichen Volkshochschule zusammen – und mit dem örtlichen Buchhandel, mit dem vor Weihnachten beispielsweise Buchvorstellungen geplant sind.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.