„Flüssiges Brot ist gar nicht so verkehrt“: Braumeister Johannes Hartwig über die Geschichte seines Berufs

Von: Helena Grillenberger

Über den Wandel im Brauereiwesen weiß Braumeister Johannes Hartwig Bescheid. © Stefan Roßmann

Viel hat sich im Brauereiwesen geändert, seit das erste Bier gebraut wurde. Braumeister Johannes Hartwig vom Grafinger Wildbräu gibt Einblicke.

Grafing – „Früher“, erzählt Johannes Hartwig, Braumeister beim Grafinger Wildbräu, „haben die Brauereien die Schwerkraft für sich arbeiten lassen.“ Oben die Schroterei, dann die Wasserreserven, das Sudhaus in der Mitte, der Gärkeller, darunter der Lagerkeller und schließlich kam das Bier dann abgefüllt wieder aus dem Keller heraus.



Geändert hat sich in den Brauereien im letzten Jahrhundert aber so einiges. Wo heute Edelstahlkessel stehen, wurden früher Kupferkessel verwendet. Zunächst direkt befeuert mit Holz, später mit Öl und irgendwann, wie heute auch, mit Dampf. „Das ist einfach effizienter und wesentlich materialschonender“, erklärt Hartwig.



Hartes Stadtwasser führte zu einer Nachfärbung

Per Hand befeuern, Mengen abstechen, Zeiten beim Maischen stoppen: heute geht das alles automatisch. Um ein konstantes Produkt abzuliefern, sei das auch notwendig, weiß der Brauer. Denn: „Dass man früher mal ein sauberes Bier erwischt hat, war eher selten.“



Das Wasser wurde nicht aufbereitet, das harte Stadtwasser führte zu einer leichten Nachfärbung des Biers. Insgesamt schwerer, dunkler und kratziger sei es wohl gewesen.



Aber da fangen die Unterschiede ja erst an. Für die Gärung gab es früher meistens offene Bottiche, heute eher geschlossene Tanks. „Heute ist das eine Philosophiesache“, meint der 27-Jährige. „Auf alle Fälle aber Edelstahl und nicht mehr gemauert oder aus Holz.“



Außerdem war früher nicht viel über verschiedene Hefestämme bekannt. Oft wurde Wildhefe verwendet, die Gärung ging langsamer und es blieb eine gewisse Restsüße.



Kühle Lagerung stellte ein Problem dar

Die kühle Lagerung des Biers stellte ebenfalls eine Schwierigkeit dar: Eis, im Winter in Blöcken aus Seen geschnitten und über das Jahr verbraucht, wurde zwischen die Fässern gelegt. „Die haben es halt so kalt gelagert, wie’s gegangen ist.“ Null Grad gelte als gute Lagertemperatur, im Winter sei man da früher vielleicht hingekommen. „Aber im Sommer – frei aus dem Bauch raus würd ich schätzen, hatten sie vielleicht vier oder fünf Grad im Keller“, vermutet Hartwig.



Oft sei deshalb im Sommer auch eher Weißbier gebraut worden, weil das die wärmeren Temperaturen besser vertrage. Eins stehe aber fest: Haltbar war das Bier damals überhaupt nicht. Denn Abgefüllt wurde früher praktisch händisch, in einem Rondell wurden die Flaschen per Hand eingelegt, befüllt und dann verschlossen. Das war wesentlich arbeitsintensiver und man schaffte so etwa tausend Flaschen in der Stunde. Heute füllt die Grafinger Brauerei rund 12 000 Flaschen pro Stunde ab. Aufgrund der Handarbeit, aber auch wegen des Bügelverschlusses, sei es unvermeidbar gewesen, dass das Bier mit Sauerstoff in Kontakt kam. „Und Sauerstoff ist der größte Feind des Biers“, sagt Hartwig. „Bier war deswegen immer ein Frischeprodukt.“ Dass das Bier früher direkt in den Brauereien ausgeschenkt wurde, habe also einen ganz pragmatischen Grund gehabt.



Hartwig: „Flüssiges Brot ist gar nicht so verkehrt“

Weil die Holzfässer damals nicht so dicht waren, wie die heutigen Edelstahltanks, hatte Bier früher auch deutlich weniger Kohlensäure. „Das war früher ein ganz anderes Produkt, das war wirklich ein Nahrungsmittel“, erzählt der Brauer und lacht: „Flüssiges Brot ist gar nicht so verkehrt!“



Um ein Frischeprodukt handle es sich beim Bier aber in gewisser Weise nach wie vor, führt Hartwig weiter aus. Denn ein hundertprozentiger Sauerstoffausschluss sei auch heute noch unmöglich. „Das Bier verändert sich ab dem ersten Moment in der Flasche“, sagt er. Aber immerhin sei es nach sechs Monaten Lagerung im Keller noch nicht verdorben.



Heute geht das meiste automatisch

Auch die Filtration trug positiv zur längeren Haltbarkeit des Biers bei. „Da hat man gesehen, dass Bier gar kein trübes Produkt sein muss. Und hat mit dem Glanz einfach noch mal eine Wertigkeit rein gegeben.“



Nicht nur die Herstellung, auch die Reinigung heute unterscheidet sich stark von damals. „Heute geht alles automatisch“, erklärt Hartwig. Allein, um wirklich gleichbleibende Qualität liefern zu können, sei eine chemische Reinigung unumgänglich.



Früher musste jemand in die einzelnen Fässer steigen und von innen schrubben. Zum Saubermachen gehörte auch das pichen, die Fässer mussten geeicht werden. „Das waren so 3000 bis 5000 Literfässer“, erklärt der 27-Jährige. „Das heißt, die haben da zu acht oder neunt schätzungsweise anderthalb bis zwei Tonnen rumgewuchtet. Das war schon ein echter Knochenjob.“



Arbeit heute weniger körperlich anstrengend

Ob Flaschen richtig sauber sind, wurde früher noch mit bloßem Auge kontrolliert. Heute gibt es dafür eine Maschine, die auch feinste Haarrisse oder Scherben in den Flaschen erkennt. „Allein die Produktsicherheit ist mittlerweile eine ganz andere“, so Hartwig.



Im Großen und Ganzen, meint der 27-Jährige, sei die Arbeit des Brauers heute also deutlich weniger körperlich anstrengend. Putzen gehöre zwar ab und zu noch dazu, sagt er mit einem Augenzwinkern, aber vor allem müsse ein Brauer heute Maschinen bedienen und den Ablauf kontrollieren. Der Wandel ging aber Hand in Hand, erklärt er, denn: „Das Produkt Bier hat sich extrem verändert.“

