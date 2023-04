Breitband-Duell im Grafinger Stadtrat

Von: Michael Seeholzer

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle: Im Grafinger Stadtgebiet steht die Breitbandversorgung an. © DPA

Deutsche Glasfaser und Telekom umwerben die Grafinger. Es geht um den anstehenden Ausbau des Glasfasernetzes im Stadtgebiet.

Grafing – Wer ist bei der Breitbandversorgung besser, schneller, billiger und macht beim anstehenden Ausbau des Glasfasernetzes im Grafinger Stadtgebiet weniger Verhau? Darüber ließen sich die Stadträte jetzt aufklären. Vor dem Ratsgremium duellierten sich je ein Vertreter der Deutschen Glasfaser und der Telekom.

Grafing ist offensichtlich ein ganz ansehnlicher Claim für die Versorger. Das illustrierte unter anderem die Tatsache, dass der Vertreter der Glasfaser für seinen kurzen Vortrag etwa 500 Kilometer aus Saarlouis angereist war. Der Mann von der Telekom hatte nicht so weit. Er kam aus Rosenheim. Zuerst gab es Allgemeinplätze als Häppchen.

50 Megabits pro Sekunde für viele noch ausreichend

Etwa dieses: „Die Datenvolumina pro Haushalt wachsen exponentiell.“ Nicht fehlen durfte dabei der Hinweis auf den Nachwuchs im Haus. Tatsächlich hat der eine oder andere Filius inzwischen ein Equipment im Keller stehen, dass das Licht im Haus flackert, wenn der Sohnemann seinen Rechner in Betrieb nimmt. Aber mal abgesehen von hochaufgelösten Spiele spielenden Großverbrauchern ist ein Datendurchsatz von über 50 Megabits pro Sekunde für viele Durchschnittskunden derzeit noch ausreichend und wird aktuell oft schon erreicht, wie der Mann von der Telekom informierte. Man könne ja beim Fernsehen via Internet immer nur einen Film anschauen, sonst bräuchte man ja „vier Ohren und vier Augen“.

Trotzdem ist Konsens: Die Datenmengen für verschiedenste Anwendungen werden immer mehr. Die Deutsche Glasfaser ist momentan noch im Stadium der Gebietsanalyse. Wenn aber erst die Bagger anrollen, dauere der Ausbau acht bis 14 Monate, versprach der Vertreter des Unternehmens. Die Grabungsarbeiten führe ein Generalunternehmer durch. Florian Solfrank, in der Grafinger Verwaltung für den Tiefbau zuständig, will den Firmen dabei „auf die Finger schauen“. Denn mit einer Tatsache könnten beide Anbieter die gleichen Schwierigkeiten haben.

Tiefbaukapazitäten sind das Nadelöhr

Die Tiefbaukapazitäten sind derzeit das Nadelöhr beim Breitbandausbau. Die Telekom will dazu „ortsansässige Firmen“ beschäftigen. Das Glasfaserkabel hat auch mit der Energiewende etwas zu tun. Denn Kupferleitungen, so wie sie derzeit noch im Gebrauch sind für viele Hausanschlüsse, „brauchen 17 Mal so viel Strom wie Glasfaser“. Bei einem Netz wie dem der Telekom ergibt sich da ein hohes Einsparpotential.

Preislich sind beide Firmen am Anfang ohne Unterschied. In der Vorvermarktung ist der Hausanschluss gratis. Wenn nach der fertigen Gebietsplanung noch spätentschlossene Kunden dazukommen, zahlen sie bei der Telekom für einen Hausanschluss 799, bei der Glasfaser etwa 1000 Euro. Monatliche Gebühren hängen ab von der Datenleistung, die gebucht wird. Die Unterschiede zwischen den beiden Firmen sind dabei überschaubar. Rein rechnerisch hat die Telekom einen kleinen Vorteil. Sie hat bereits viele Leerrohre im Boden und will den Ausbau 2024 beginnen und 2027 fertig sein. Die Grafinger Stadträte nahmen es zur Kenntnis. Beide Firmen werden demnächst auf die Bürger und Kunden zugehen.

