Bremse an Gefahrgutwaggon läuft heiß: Zugstrecke gesperrt

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Rauchentwicklung unter diesem Gefahrgutkessel eines Güterzugs löste den Feuerwehreinsatz aus. © ja

Eine heiß gelaufene Bremse an einem Güterzug hat am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz an der Bahnstrecke Kirchseeon – Grafing-Bahnhof gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Update, 16.15 Uhr: Der Zugverkehr auf der Strecke München-Rosenheim wird „zeitnah“ wieder anlaufen, das bestätigte die Polizei unter Berufung auf einen Notfallmanager der Deutschen Bahn soeben der Redaktion.

Erstmeldung 15.30 Uhr:

Grafing - Der Zugführer eines entgegenkommenden Zuges hatte gegen 14.40 Uhr den Funkenflug an einem Waggon des Güterzugs bemerkt, der in Richtung Süden zwischen Kirchseeon und Grafing-Bahnhof unterwegs war. Rund einen Kilometer vor Grafing-Bahnhof hielt der Zug auf freier Strecke und musste von den Rettungskräften über einen schmalen Feldweg erreicht werden.

Grafing-Bahnhof: Zugstrecke München-Rosenheim vorübergehend komplett gesperrt

Nicht zuletzt weil es sich bei diesem um einen Gefahrgutkessel handelte, musste die Zugstrecke vorübergehend komplett gesperrt werden, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Feierabendverkehr am Freitag.

Gefahrencode am Zugwaggon sorgt für besondere Vorsicht der Einsatzkräfte

Für Besorgnis bei den Einsatzkräften hatte der Gefahrencode 2308 an dem betroffenen Waggon mit der feststehenden Bremse gesorgt, der auf Nitrosylschwefelsäure hindeutet. Diese ist zwar nicht brennbar, kann aber schwere Verätzungen hervorrufen und sich in der Umwelt schädlich auswirken. Wie voll der Kessel war, war zunächst unklar. Er blieb offenbar unbeschädigt.

Der Zug muss einen Fahrtkilometer vor Grafing-Bahnhof ausführlich auf Sicherheit geprüft werden, bevor der Einsatz mit zahlreichen Feuerwehren vollständig abgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand, wie von Einsatzkräften an der Unfallstelle zu erfahren war. Angerückt waren Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehren etwa aus Ebersberg, Grafing, Nettelkofen, Kirchseeon und Eglharting.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.