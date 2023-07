Macht euch mal nass! Großer Schwimm-Aktionstag im Freibad Grafing

Von: Helena Grillenberger

Buntes Treiben, Spaß beim Schwimmen und mittendrin drei Politiker: (v. li.) Ilse Aigner, Thomas Huber und Michael Piazolo betonten am „Tag des Schwimmens“ in Grafing, wie wichtig es sei, dass Kinder Schwimmen lernen. © stefan rossmann

Ein bunter Aktionstag im Freibad Grafing war der Auftakt für eine Aktion, die Kindern die Scheu vor dem Wasser nehmen und sie zu sicheren Schwimmern machen soll.

Grafing – Platsch. Ein etwa zehnjähriger Bub landet mit Hechtsprung im Wasser und schwimmt sofort los. Fünf Sekunden Pause. Platsch. Ein ungefähr gleichaltriges Mädchen folgt ihm. Am Beckenrand, mit der Stoppuhr in der Hand, laufen zwei Mitglieder der Wasserwacht neben den Kindern her. Wenn alles glatt läuft, gehen sie heute mit dem Schwimmabzeichen Bronze nach Hause.

Gewohnt bunt geht es im Grafinger Freibad zu, am gestrigen Dienstagnachmittag. Es ist heiß, Kinder spielen im Wasser – man hört lautes Lachen und Platschen. Und zwischendrin: „Super gemacht!“ Das ruft eine Mutter aufgeregt, als ihr Kind strahlend mit seinem Schwimmabzeichen in der Hand auf sie zuläuft.

Kreiswasserwacht nimmt Schwimmabzeichen ab

Am „Tag des Schwimmens“ in Grafing, mit dem auch zum fünften Mal die Kampagne „Bayern schwimmt“ der Wasserwacht eingeläutet wird, gibt es nicht nur Wassergewöhnungsworkshops für die ganz Kleinen: Die Kreiswasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes ermöglicht es den Kindern auch, ihr Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu machen. Bis zu den Sommerferien sollen durch die Kampagne so viele Kinder wie möglich mit verschiedenen Aktionen zu sicheren Schwimmern werden.

Ob Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold: Jeder durfte sein Können beweisen. © Artist S.ROSSMANN

Rund 17.800 Schwimmkursteilnehmer gab es im vergangenen Jahr in Bayern. Umso wichtiger, betont Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern, dass ausreichend Schwimmflächen geboten werden. Denn: „Schwimmbäder sind viel mehr als eine Kostenbelastung für die Kommunen. Sie sind Lernorte für Kinder und Erwachsene, die lebens- und überlebenswichtig sind.“ Nicht nur, um sich selbst zu retten, auch um anderen helfen zu können, fügt Kultusminister Michael Piazolo hinzu. Und „um beim Schwimmen Spaß zu haben“, ergänzt Landtagspräsidentin und Schirmherrin der Kampagne, Ilse Aigner, „ muss man auch schwimmen können...“

Die Kinder sind Feuer und Flamme

Isalie aus Oberpframmern wollte eigentlich nur mit ihrer Freundin gemeinsam zum Baden gehen. Weil diese aber gerade ihr goldenes Abzeichen macht, hat sich die Achtjährige spontan entschieden, es ebenfalls mit dem Bronzenen zu probieren. „Sie ist ganz Feuer und Flamme, ich kann’s gar nicht glauben“, sagt Mama Virginie Kober lachend, während ihre Tochter eine kleine Theorieprüfung ablegt. „Was hab ich euch zu den Sprunganlagen gesagt?“, hakt der Wasserwacht-Prüfer nach und Isalies Finger schnellt in die Höhe. „Dass man da nicht schwimmen darf, damit einem niemand drauf springt – und man niemanden schubsen darf“, lautet ihre korrekte und letzte Antwort der Prüfung – sie und ihre beiden Mitprüflinge Laura und Kilian haben bestanden. Sie bekommen sowohl ihr Abzeichen als auch einen Schwimmpass überreicht.

Die Wasserwacht läutete im Grafinger Freibad die Kampagne „Bayern schwimmt“ ein. © Artist S.ROSSMANN

„Eigentlich war das alles ganz leicht“, erzählt die frischgebackene Bronzeabzeichenträgerin, die bereits mit vier Jahren ihr Seepferdchen gemacht hat. „Nur die 15 Minuten Schwimmen waren anstrengend, weil mein Nacken so schwer geworden ist.“ Stolz ist sie auf ihr neues Abzeichen – noch besser kann der Tag für die Achtjährige nur noch werden, wenn auch ihre Freundin mit neuem Abzeichen nach Hause geht: „Das würd’ ich ihr echt gönnen.“

