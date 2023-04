Photovoltaik: Bündelaktionen im Brennpunkt

Von: Michael Seeholzer

Die Stadt Grafing will beim Thema Photovoltaik noch deutlich zulegen. © McPHOTO/BilderBox/IMAGO

Die Stadt Grafing will ihren Bürgern bei Photovoltaik auf die Sprünge helfen. Andere Gemeinden tun das bereits.

Grafing/Landkreis – Skeptiker haben es angeblich immer schon gewusst. Aber seit der 3. Treibhausgasbilanz, die die Energieagentur im Dezember 2022 veröffentlichte, wissen es alle: Das selbst gesteckte Ziel des Landkreises Ebersberg, „bis 2030 frei von fossilen und anderen endlichen Energieträgern zu sein“, wird mit dem bestehenden Tempo nicht erreicht. Unschöner Nebeneffekt dabei: Durch den Energiezukauf fließt potenzielle Wertschöpfung nach außerhalb des Landkreises ab. Ob ein „Meilensteinplan“ da etwas ändern kann, wie er jetzt im Grafinger Umweltausschuss beschlossen wurde, bleibt offen. Die Kommunen und der Landkreis alleine werden es nicht reißen.

Auch die Stadt hat noch Potenzial für Photovoltaik

Die Stadt Grafing hat auf den eigenen Liegenschaften zwar noch Potenzial für Photovoltaik, allerdings beträgt ihr kommunaler Anteil am gesamten Wärmeenergieverbrauch aller in der Stadt derzeit nur etwa 3,4 Prozent. Beim Strom sind es sogar noch weniger, nämlich 2,5 Prozent. Das rechnete Bürgermeister Christian Bauer (CSU) vor. Das Einsparpotenzial ist begrenzt. In der Sitzung ging es trotzdem um den weiteren kommunalen Ausbau vor allen Dingen des Sonnenstroms. Da will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Diesem Beispiel sollen dann die Bürger folgen und auch die Gewerbebetriebe. „Ohne die schaffen wir es nicht“, meinte Bauer zur Energiewende.

In den Gemeinden mit großen Gewerbeflächen im Landkreis Ebersberg ist das Verhältnis zwischen kommunalem und privatem sowie privatwirtschaftlichem Energieverbrauch übrigens noch ungünstiger. Aber es gibt Anstrengungen, die Privatleute beim Energiesparen zu unterstützen. Und zwar nicht durch Zuschüsse, sondern vor allem durch gutes Verhandeln mit den bauausführenden Firmen. Ein Lösungsbaustein sind sogenannte Bündelaktionen für Bürger.

Firma bietet Lösung aus einer Hand

Alle damit verbundenen Dienstleistungen wie Beratung, Planung und die Auswahl der Handwerker bis zur fertigen Inbetriebnahme der Anlagen werden von der Firma power2nature GmbH aus Forstinning angeboten. Anzing, Forstinning, Markt Schwaben und Hohenlinden nutzen diesen Service bereits, Grafing will ihn auch haben. „Die Bürgermeister haben mir gesagt, dass das gut funktioniert“, berichtete Bauer. Am 24. Mai soll in Grafing bereits eine Auftaktveranstaltung zu den Bündelaktionen für Bürger stattfinden. „Das ist relativ zügig, und das ist etwas, was uns gefällt“, so Bauer. Vermutlich finde der Infoabend in der Stadthalle statt.

„Wir sollten das auch als Kommune nutzen“, regte Claus Eimer (FDP) an. „Die Stadt braucht das“, pflichtete ihm CSU-Stadtrat Max Graf Rechberg mit Blick auf die erhöhten Preise bei, die in der Vergangenheit schon für kommunale Photovoltaikanlagen bezahlt wurden. Wirtschaftlicher werde eine Investition durch eine Bündelaktion allemal, meinte Rechberg sinngemäß. Die Dienstleistung der Firma power2nature finanziert sich aus den Rabatten der Firmen als Ergebnis des höheren Auftragsumfanges, wurde das Gremium informiert.

Potenzial für neuen Sonnenstrom gibt es in Grafing auf kommunalen Gebäuden offensichtlich noch. Untersucht werden sollen jetzt unter anderem die Mensa, die Mittelschule, das Straußdorfer Feuerwehrhaus, der Kindergarten in Straußdorf, die Stadthalle, der Kindergarten St. Elisabeth, das Zwergerlschloss und das EHC-Eisstadion. Manchmal ist dabei die Statik ein Problem.

