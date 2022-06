So geht es dem Grafinger Kino: Spaß auf Wohlfühl-Abstand

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

„Man kann auch bei schönem Wetter ins Kino gehen“: Sandra Scheid, Chefin des Capitol in Grafing. © Rossmann

Corona hat den Kinos arg zu gesetzt. Das Capitol in Grafing hat sich in der Pandemie wacker geschlagen. Jetzt hofft Chefin Sandra Scheid auf einen guten Sommer.

Grafing – „Die Kinder waren immer da“, sagt Sandra Scheid, Chefin des einzigen Kinos im Landkreis Ebersberg, über die zurückliegenden Monate mit ausgedünnten Sitzreihen. Nun hofft sie auch bei den Erwachsenen wieder auf mehr Resonanz. Von den strikten Hygienebeschränkungen der Corona-Zeit ist im Capitol Filmtheater Grafing kaum mehr etwas übrig. Für die Maske gilt Freiwilligkeit. Nur eine Voreinstellung im Buchungssystem bleibt, die Kinochefin nennt es den „Wohlfühl-Abstand“: Zwischen Besuchergruppen wird automatisch ein Platz Abstand gehalten.

„Arthouse-Filme“ laufen gerade nicht so gut

„Man muss sich erst wieder an die neue Situation gewöhnen“, sagt Scheid darüber, dass sie gerade bei älteren Kinobesuchern noch Zurückhaltung merkt, was den Kinobesuch angeht. „Arthouse-Filme“, die sich an diese Gruppe richteten, „laufen nicht so gut“, sagt sie. Das Angebot besteht trotzdem.

An Filmen wie dem neuen „Top Gun“ mit Tom Cruise merke sie aber: „Die Leute wollen wieder ins Kino gehen.“ Nachholbedarf bestehe schließlich auch auf Verleiher-Seite – viele Streifen wurden wegen der Corona-Beschränkungen verschoben und kommen nun auf den Markt. „Ich freue mich auf die Filme, die in der Pipeline sind“, sagt Scheid. „Man kann permanent ins Kino gehen und ist gut versorgt.“ Besonders freue sie sich auf die Schulkino-Woche im Juli (siehe Kasten).

Preissteigerungen treffen auch das Capitol

Die allgemeinen Preissteigerungen träfen auch ihr Haus, etwa bei den Heizkosten, bekennt die Capitol-Chefin. Gegen Preiserhöhungen könne sich das Haus aber bislang noch erfolgreich stemmen, auch Personal auf Minijob-Basis finde sich unter Schülern und Stundenten. „Das passt gut“, sagt Scheid.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Nun hofft sie, dass die Menschen aus Grafing und Umgebung auch im Sommer dann und wann ans Kino denken und bei ihr vorbeischauen. So weit, dass sie sich verregnete Wochen wünscht, damit es die Leute nach drinnen zieht, geht sie aber nicht. „Höchstens mal am Abend“, witzelt sie und lächelt. Und fügt hinzu: „Man kann ja auch bei schönem Wetter ins Kino gehen!“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.