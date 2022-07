Wie ein 14-jähriges Mädchen Botin für die DDR-Nachrichtenagentur wurde

Von: Jörg Domke

Brigitte Walter zu Gast in der EZ-Redaktion: Sie war Kurierin für die Nachrichtenagentur ADN bei Olympia. © jödo/kn

In einer schon über 20 Teile umfassenden Serie haben wir Menschen vorgestellt, die bei Olympia 1972 Besonderes erlebten. So wie Brigitte Walter aus Grafing.

Grafing – Plötzlich war da die Lautsprecherdurchsage in der Städtischen Salvator-Realschule in München; einer reinen Mädchenschule (heute befindet sich darin das Literaturhaus): Junge Mädchen gesucht für einen Ferienjob, hieß es. Wer Lust habe, bei Olympia mit dabei zu sein, solle sich melden.

Um Hostess zu werden wie die spätere Königin von Schweden, dafür waren Brigitte Walter und ihre Klassenkameradinnen noch zu jung. Man hätte mindestens 18 sein müssen. Brigitte und die anderen aber waren erst 14. Aber Lust auf Olympia hatten trotzdem einige. Also meldete sich das damalige Münchner Mädl mit drei, vier anderen aus der Klasse, um Pressebotin zu werden: zwei Wochen vor, zwei Wochen während und zwei Wochen nach den Olympischen Spielen von 1972.

Zuerst war da die Lautsprecherdurchsage in der Schule

Gut 30 junge Leute hatte man damals dazu akquiriert: als Laufburschen bzw. Laufmädchen. Doch Brigitte Walter hatte irgendwie kein Glück. Die DDR-Agentur ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) wurde ihr zugeteilt. „Das war alles andere als aufregend“, erinnert sich die heute 64-Jährige. Schließlich erzählt sie aus einer Zeit, als alles, was aus den USA oder England kam, per se das Größte war. Als nur die amerikanische, lässige Art zu Leben ankam bei der Jugendlichen in den 70ern. So wie die Musik, die man damals hörte.

Und nun das. Das ADN-Büro im Pressezentrum Riesstraße war nicht größer als ein normales Wohnzimmer, während es bei den Amis, Briten oder auch in den bundesdeutschen Agenturen mitunter hoch her ging. Die Ostdeutschen waren lediglich zu zweit am Start, erinnert sich die Grafingerin. Und damals betont auf Distanz getrimmt.

30 junge Leute erledigten Kurierdienste für die Nachrichtenagenturen

Aber die Jungkuriere waren schließlich nicht ausgesucht worden, um Party zu machen. Ihr Job: Post holen vom zentralen Briefkasten im Pressezentrum, ins Agenturbüro bringen, Eistee besorgen, Filmspulen der – in diesem Fall – DDR-Fotografen von den Wettkampfstätten abholen und ins Büro bringen. Manchmal so, dass Brigitte Walter, das junge 14-jährige Mädchen, einen eigens dafür abgestellten Mopedfahrer die Anweisungen gab, wann er sie wo abzuholen hatte. Wenn’s besonders pressierte, stellte das OK (Organisationskomitee) den Presseboten auch einen Pkw aus Bundeswehrbeständen samt Fahrer zur Verfügung.

Oftmals ging’s in den sechs Wochen beschaulich zu. Dann war Zeit, im Innenhof des Pressezentrums Kicker zu spielen oder Tischtennis. Bis einer der Journalisten in den Hof rief und die Kurierdienste der jungen Leute einforderte. „Wir hatten auch Zugang zur Olympiakantine oder zur Olympia-Disco in der Lerchenauer Straße“. Das war einst natürlich ein internationaler Treffpunkt. Brigitte Walter: „Damals war der Song Popcorn gerade voll in.“

Eingekleidet in weiße Jeans-Anzüge

Damit alles auch äußerlich korrekt ablief, wurden die Boten mit weißen Jeans-Anzügen, grünen T-Shirts, weißen Basketballschuhen und Kappen ausgestattet.

Die Helfer bekamen dank ihres Jobs aber in jedem Fall mehr von Olympia mit als viele andere ihres Alters. Auf Monitorwänden etwa die Farbübertragung von der Eröffnungsfeier. „Wir hatten damals daheim noch keinen Fernseher“, erzählt die einstige Kurierin. Auch direkt konnte sie Wettkämpfe anschauen. Tickets gab es zur Belohnung. Mark Spitz erlebte sie beim Schwimmen, Olga Korbut beim Turnen, die Dressurreiter oder, als „Lückenfüllerin“, das Fußballspiel zwischen Kolumbien und Ghana. Die Schlussfeier aber ist als absolutes Highlight ganz besonders in Erinnerung geblieben.

Junge Leute, die vor 50 Jahren als Presseboten bei Olympia eingesetzt wurden: In der mittleren Reihe die Dritte von links: Brigitte Walter, damals Münchnerin, inzwischen Grafingerin. © privat

Zur Entlohnung gab es übrigens pro Tag zwei Dollar, was auf sieben Mark umgerechnet wurde und in der Woche knapp 50 Mark brachte. Brigitte Walter, die insgesamt später 40 Jahre in Arztpraxen und u.a. auch fünf Jahre bei der Ebersberger Zeitung arbeitete, haute den Verdienst damals auch schon mal gleich auf den Kopf. Im frisch eröffneten OEZ ganz in der Nähe gab es nämlich damals schon die beliebten und begehrten Plateau-Schuhe.

