Duell der Städte: Im Grafinger Freibad soll Ebersberg untergehen

Von: Michael Seeholzer

Sie freuen sich auf die Freundschaftsspiele (v.l.): Wolfgang Schaar, Ludwig Bitto (beide Werbering), Julia Rainert (Wirtschaftsförderung), Grafings Bürgermeister Christian Bauer und Ebersbergs Bürgermeister Uli Proske. © Stefan Rossmann

Nach der Grafinger Pleite beim Fischerstechen am Klostersee im vergangenen Jahr, soll heuer Im Freibad Ebersberg untergehen. Am 2. Juli finden die Freundschaftsspiele statt.

Grafing – So groß wie der Pokal der Champions League mit seinen 74 Zentimetern Höhe wird er nicht, sagt Ludwig Bitto, Vorsitzender des Grafinger Werberings. Aber der Wanderpokal, der künftig einmal im Jahr zwischen Ebersberg und Grafing im Städtewettkampf ausgefochten wird, misst im Katalog immerhin 48 Zentimeter. „Bestellt ist er schon“, sagt Bitto. Am Sonntag, 2. Juli, wird aufkommen, wer ihn ein Jahr lang behalten darf.

Denn dann heißt es ab 11 Uhr im Grafinger Freibad: Ring frei für eine alte Städterivalität, die inzwischen längst nicht mehr so ernst genommen wird, wie noch vor Jahrzehnten. Das Motto lautet: Hauptsache alle haben Spaß damit. Bei schlechtem Wetter wird ins Grafinger Eisstadion ausgewichen.

„Das Schönste am Grafinger Fünfer ist, dass man von dort aus gut nach Ebersberg sieht.“

Zur Präsentation der Rahmenbedingungen kraxelten Vertreter der beiden Städte am Montag auf den Sprungturm im Grafinger Freibad. „Ich war nie auf dem Fünfer und springe nicht einmal vom Beckenrand“, bekannte die neue Wirtschaftsförderin Julia Rainert. Für den Fototermin hielten sie und auch die anderen Vertreter der Städte sich gewissenhaft am Geländer fest. Nur die beiden Bürgermeister, Christian Bauer (Grafing) und Uli Proske (Ebersberg) zeigten sich entspannt. „Das Schönste am Grafinger Fünfer ist, dass man von dort aus gut nach Ebersberg sieht“, sagte er.

Die Prüfungen, die zu absolvieren sind, bleiben geheim

Über die einzelnen Prüfungen war Bitto noch nichts zu entlocken. Der Grafinger Werbering macht es spannend. „Jedenfalls gibt es kein Fischerstechen“, informierte Bauer erleichtert über seinen Kenntnisstand. Denn beim vorangegangenen Wettbewerb am Klostersee hatten die Ebersberger die Grafinger Kontrahenten gnadenlos versenkt. Das wollen die Bärenstädter in einem Heimspiel wieder wett machen. Die Idee zu dem Wanderpokal sei ihm exakt bei dieser Veranstaltung in Ebersberg in den Sinn gekommen, sagte Bitto. Weil aber keiner weiß, welche Prüfungen zu bestehen sind, beschränkt sich das Training bisher auf die Basics.

„Hoffentlich nicht!“, antwortete Proske auf die Frage, ob er noch das gleiche Kampfgewicht auf die Waage bringe, wie im vergangenen Jahr. Worauf Bauer einen kurzen, prüfenden Blick auf seine Körpermitte warf und meinte: „Ich hab’ Urlaub gehabt.“ Die beiden Stadtoberhäupter treten sicher nicht im Federgewicht gegeneinander an. Die Paarungen stehen schon fest. Eröffnet werden die Städtespiele nach der Begrüßung der Freibadbesucher durch die beiden Bürgermeister um 11.30 Uhr mit einem Duell der beiden Rathauschefs.

Vereine der Städte treten gegeneinander an

Dann treten in insgesamt zehn Wettbewerben die Burschenvereine, die Stadtkapellen, der TSV Ebersberg und der TSV Grafing, die Spielmannszüge, der EHC gegen Team Ebersberg, die Trachtenvereine, Feuerwehren, der Bund der Selbständigen aus Ebersberg und Grafing, sowie die Faschingsgesellschaft Ebersberg gegen die Faschingsbären an. „Die Siegerehrung ist um 17.30 Uhr auf der Bühne“, informiert Bitto. Insgesamt wird ein fünfstelliger Betrag in die Veranstaltung gesteckt.

Eintritt ins Freibad ist frei

An diesem Tag haben übrigens alle Besucher des Freibades in Grafing freien Eintritt. Das Gelände im Norden des Freibades wird als Veranstaltungsort für die Wettbewerbe dienen. Es wird auch einen großen LED-Bildschirm und eine professionelle Moderation geben, kündigte Bitto an. Die Ebersberger Delegation wird nach den Worten von Proske die Anfahrt mit dem Fahrrad unternehmen. Ob dann die Kondition noch reicht? „Könnte höchstens auf der Rückfahrt schwierig werden“, räumte Proske zuversichtlich ein. Abfahrt in Ebersberg am Marktplatz ist um 10.45 Uhr mit anschließendem Einzug ins Freibad. „Ich möchte dazu jetzt nicht schon Triumphzug sagen“, meinte der Ebersberger Rathauschef und Bauer antwortete prompt darauf: „Wir werden einfach die Straße für Autos sperren.“

