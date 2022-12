Städtische Bauruinen: Der hohle Zahn bleibt drin

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Die beiden städtischen Gebäude mit den Nummern 3 und 5 in der Rathausgasse in Grafing sind marode und einsturzgefährdet. Abgerissen wird aber nur die Nummer 5, der bereits mit Holzbalken gesichert wird. © Stefan Rossmann

Die Grafinger können sich trotz eindringlicher Warnungen nicht zum Abriss eines vollkommen mariden städtischen Gebäudes im Zentrum durchringen.

Grafing – Die letzte Bauausschusssitzung des Jahres hatte es in sich: In Grafing sollte eigentlich der Abriss des städtischen Gebäudes Rathausgasse 3 beschlossen werden. So war es in der Beschlussvorlage zu lesen. Das Haus steht auf unsicherem Untergrund, ist statisch gefährdet, undicht und marode. In seine Bausubstanz wurde schon mehrfach eingegriffen mit unabschätzbaren Folgen.

Dann kam die Weihnachtsüberraschung. Es bleibt stehen. Benutzbar ist es so nicht. Für den Abriss votierten nur Bürgermeister Christian Bauer (CSU), Christian Einhellig (FW) und Christian Kerschner (SPD).

Hausnummer 5 wird abgerissen, Hausnummer 3 bleibt stehen

Stefan Meilinger von der Verwaltung stellte den Stadträten die Kosten für Neubau, Sanierung und Abbruch vor. Es geht um zwei Häuser. Bei dem mit der Hausnummer 5 ist die Sache klar. Sollte einer die von außen angeschraubten Stützbalken entfernen, fällt es vermutlich selbst in sich zusammen. Es wird also abgerissen, soweit besteht Konsens.

Beim Nachbargebäude kam es aber zur Kehrtwende. Die Zahlen sagten eigentlich etwas anderes. Der Abbruch der beiden Gebäude Rathausgasse 3 und 5 kostet zusammen etwa 152 000 Euro. Ein Ersatzbau für die Rathausgasse 3, in der später die Verwaltung neue, und dringend gebrauchte Räume erhalten könnte, würde mit 920 000 Euro zu Buch schlagen. Der Betrag gilt auch dann, wenn die Stadt hier Wohnungen errichten würde. Der Aufwand für Sanierung und Umbau zum Verwaltungsgebäude hingegen würde 1,4 Millionen Euro betragen und liegt „somit deutlich über den geschätzten Neubaukosten“, informierte Meilinger.

Problematischer Untergrund der Häuser

Das Hauptproblem: Der Untergrund der Gebäude in der Rathausgasse enthält bis zu einer Tiefe von 2,4 Metern torfige Schichten. Die sind in Bewegung gekommen. Als mögliche Ursache wurden bei einem Ortstermin Kanalarbeiten oder auch Kabelverlegungen diskutiert. Bei Starkregenfällen, also wenn die Urtel randvoll ist, steigt der Grundwasserspiegel bis knapp unter die Geländeoberfläche. Der Untergrund müsste also aufwändig befestigt werden. Und das ist teuer. „Der Tragwerksplaner sagt, das ist unwirtschaftlich“, erinnerte Meilinger an das Ergebnis eines Ortstermins.

Roswitha Singer (Grüne) widersprach und zog dazu einen anderen Beschluss des Gremiums heran: „Ich würd’s nicht abreißen. In Straußdorf soll ein völlig verrotteter Stadl für drei Millionen Euro renoviert werden“, erinnerte sie die Ratsmitglieder. „Ich würde mir etwas unabhängigere Zahlen wünschen“, kritisierte Claus Eimer (FDP) die Kostenermittlung. Meilinger konterte: „Da wurde von uns nichts hingerechnet!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Bürgermeister Christian Bauer sprang seinem Mitarbeiter bei: „Wir hätten mit einem Gutachter weitere Kosten produziert.“ Auch Elli Huber (CSU) sprach sich gegen einen Abriss aus: „Ich war jahrelang in der Rotter Straße beim Turnen“, berichtete sie. „Da war ein Riss in der Wand, da konnte ich meine Hand reinstecken. Und das Gebäude steht immer noch“, meinte sie. Für Huber stellt sich zudem eine Frage, die auch die Nachbarschaft beschäftigen dürfte: „Man müsste ja die anderen Gebäude auch sichern“, meinte sie als Anliegerin.

Für Bauausschussmitglied und Architekt Christian Einhellig ist der Erhalt des Hauses „unverantwortlich“. Er meinte: „Das Problem ist die Sicherheit, die das Gebäude nicht mehr bietet.“ Eine Sanierung sei für ihn keine Option.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Kommentar Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, falt andere zsamm: Das ist das Ergebnis der Grafinger Bauausschusssitzung. Es geht um die maroden städtischen Gebäude in der Rathausgasse 3 und 5. Die Nummer 5 ist einsturzgefährdet und wird laut Beschluss abgerissen, die undichte, statisch gefährdete Nummer drei aber bleibt stehen und darf vor sich hingammeln, wird jedoch bis auf weiteres nicht benutzt. Das Ganze folgt damit dem Beispiel des alten Schulhauses in der Rotter Straße, das seit 15 Jahren in großen Teilen gesperrt ist.

Worauf wird eigentlich gewartet? Trotz ständig steigender Steuereinnahmen vermutlich auf den himmlischen Geldsegen. Die Stadträte wollen sparen. Das ist sicher richtig und höchst notwendig. Eine himmlische Eingebung hingegen war dieser Kompromiss nicht. Rundum nämlich wird demnächst in Grafing auf der Rückseite der Rathausgasse gebaut. Die alten Gebäude Marktplatz 24b und c in Privatbesitz werden abgerissen. Die haben zum Teil eine gemeinsame Mauer mit den städtischen Liegenschaften. Für den Bauherren der angrenzenden Neubauten wird dessen Baustelle damit verkompliziert, weil er zusätzliche Sicherungsmaßnahmen treffen muss. Spundwände darf er nicht in den Boden rammen. Vielleicht darf er sich aber anschließend ansehen, dass das alte Nachbargebäude schlussendlich doch abgerissen wird. Die Stadträte haben ihr Problem damit nicht gelöst, sondern konserviert. In der Rathausgasse sind neuerdings viele Hausbesitzer von Gebäudesetzungen betroffen. Sie vor weiteren Schäden zu bewahren, gehört auch zur städtischen Vorsorge. Da hat bisher keiner einen Plan. Michael Seeholzer