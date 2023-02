Die Seeschneider Eisbären und ihre Scholle

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Dünnes Eis auf rotem Sand: Beim Eisstockschießen auf dem Tennisplatz stehen (v.li) Sigi Zenker (83), Heinrich Jaworski (71), Volker Klemens (71), Heinz Lampl (78), Helmut Schreiber (84), Herbert Schütz (78). Gemeinsam macht das 465 Jahre Stockschützen-Erfahrung auf einem Bild. Das Eis ist unberechenbar. Heinz Lampl © Stefan Roßmann

Eisstockschießen auf dem Tennisplatz – das gibt es nur in Grafing. Dort trifft sich momentan täglich eine Truppe, der es um mehr als das Gewinnen geht. Die Jüngsten sind 71.

Seeschneid – Heinrich Jaworski ist als Letzter dran. Er blickt mit geschürzten Lippen dem Eisstock hinterher, den er gerade aus den roten Handschuhen hat gleiten lassen. Leicht gebückt, den linken Fuß hinter den rechten geknickt. „Mit Handschuhen kann man nicht schießen“, hat sein Spezl Volker Klemens vorhin noch gesagt. „Was der alles sagt“, hat noch davor ein Anderer gesagt. Als Heinrich Jaworskis gelber Eisstock satt den gegnerischen grünen trifft und es diesen an die Bande pfeffert, klingt anerkennender Jubel über den Platz. „Wir haben zweimal!“ ruft einer das Ergebnis aus.

Zu acht sind sie an diesem Tag zum Tennispark in Seeschneid bei Grafing gekommen, wie die vergangenen Tage auch. Die Eisschicht auf dem roten Sand ist heuer vielleicht die einzige Eisstockbahn im Landkreis Ebersberg. Wieder einmal ist der Winter für gescheit zugefrorene Seen viel zu warm.

Früher haben sie auf dem Weiher geschossen - doch der friert nicht mehr zu

Auf ihrer Eisscholle, vom nahen Unterholz vor der Sonne geschützt, schauen die acht Freunde ein wenig wie die in Bedrängnis geratenen Eisbären in der Arktis aus, denen auch das Eis unter den Pfoten wegschmilzt. Früher haben sie nur ein paar hundert Meter weiter auf dem Seeschneider Weiher geschossen. Wann er zuletzt auf einem zugefrorenen See gestanden ist? Volker Klemens bläst die Backen auf und schüttelt den Kopf. lange her. „Aber bei dem schönen Wetter musst du rausgehen.“

Vier Hände wühlen jetzt in Manteltaschen. Kleingeld klimpert. Jaworskis satter Schuss hat die Runde entschieden. „Wen muss ich jetzt auszahlen?“, fragt Heinz Lampl in die Runde, ein Zwanzgerl in der Hand. Schafkopfen ist teurer. Wenn einer in der Saison drei, vier Euro gewinnt oder verliert ist es viel, schätz Volker Klemens. „Aber wenn es um gar nichts geht, spiele ich nicht.“

Fünf Zentimeter Eisschicht auf einer Plastikplane

Die Seeschneider Eisstock-Bahn misst 33 mal 4 Meter, ein wenig länger und ein wenig breiter als zwei dicht hintereinander geparkte Reisebusse. Fünf Zentimeter Eisschicht, macht 6,6 Kubikmeter Wasser, mit dem Schlauch aufgespritzt, die auf einer weißen Plastikplane gefrieren – und auch ein paar Grad plus vertragen. Ein paar Tage hält die Eisfläche hoffentlich noch her. Asphalt wäre unkomplizierter.

Aber es ist halt nicht dasselbe. „Das Eis ist unberechenbar. Das ist der Unterschied“, sagt Heinz Lampl, als er nach seinem Schuss die Bahn entlang schlendert. In Richtung der Daube dem Holzklotz am anderen Ende, dem die Stockschützen möglichst nahe kommen müssen. Mal hängt die Bahn ein bisserl, mal flutscht der Stock nur so drüber, mal rumpelt und holpert er. „Sigi, geh auf den Orangen!“ ruft Volker Klemens in Richtung seines Teamkollegen. Er hat, wie die meisten, eine gleitfreudige Laufsohle auf dem Eisstock. „Wir haben nicht die Kraft wie die Jungen“, sagt er.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Sie nehmen in Kauf, dass ihr Eisstock vom Gegner leichter zu verdrängen ist, dafür kommen sie besser die Bahn entlang. Gewinnen ist eher Nebensache. Mal steht an der Bande der Würstl-Grill, ein andermal der Glühweintopf. Dazu ein launiges Spiel unter Freunden, frische Luft, was gibt es Schöneres? „Wir streiten nicht“, sagt Volker Klemens und blinzelt in die Sonne. „Selten!“, sagt Heinz Lampl und schmunzelt im Vorübergehen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.