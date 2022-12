Dieser Mann soll die Grafinger Kultur retten

Von: Michael Seeholzer

Teilen

„Ich wollte nicht Taxi fahren, also wurde ich Veranstalter“: Wolfgang Ramadan griff bei seiner Vorstellung am Donnerstag im Grafinger Gründerzentrum zur Gitarre. © EZ

Wolfgang Ramadan von der Agentur „BrotZeit&Spiele“ aus Icking übernimmt die „kulturelle Grundversorgung“ in der Grafinger Stadthalle. Ab 2023 geht‘s los.

Grafing – Jeder Neuanfang bietet neue Chancen. Das soll auch für das kulturelle Angebot in der Stadt Grafing gelten. Der Weggang des künstlerischen Leiters der Stadthalle, Sebastian Schlagenhaufer, wird in der Szene allgemein als Einschnitt empfunden. Wie geht es jetzt weiter? Schlagenhaufers Stelle wird neu ausgeschrieben, berichtete Bürgermeister Christian Bauer (CSU) im Rahmen eines Pressegesprächs im Grafinger Gründerzentrum. Aber die Stelle bekommt einen neuen Zuschnitt. Der künftige künstlerische Leiter soll sich auch um die vielen Kleinkunstbühnen kümmern, die Grafing im Verborgenen habe. Die „kulturelle Grundversorgung“ in der Stadthalle wird jedoch künftig Wolfgang Ramadan von der Agentur „BrotZeit&Spiele“ aus Icking leisten.

Ramadan hatte Gelegenheit, sich am Donnerstag, 8. Dezember, im Grafinger Gründerzentrum der Öffentlichkeit vorzustellen und brachte dazu eine selbst gebaute Gitarre mit, auf der er zu einem Rockklassiker seine Botschaft vorsang: „Kunst und Kultur machen das Leben lebenswert.“

Ramadan: „Ich wollte nicht Taxi fahren, also wurde ich Veranstalter.“

Wie Schlagenhaufer auch, stellt Ramadan sich selbst als Künstler manchmal ins Rampenlicht. Seit 1986 sei er „als Poet und Impresario“ tätig. Von der Poesie könne man nicht leben. „Ich wollte nicht Taxi fahren, also wurde ich Veranstalter.“ Seine erste große Aufgabe sei die Veranstaltung des Münchner Theaterfestivals gewesen. In Garching war er Kulturamtsleiter, ebenso wie in Unterföhring und neben seinen zahlreichen, eigenen künstlerischen Aktivitäten hat der 62-Jährige eine Agentur aufgebaut, die schon andere Hallen in der Umgebung bespielt.

Diese Agentur ist jetzt eine Kooperation mit der Stadt Grafing eingegangen. „Mir ist wichtig, dass wir nach der Krise unser Publikum wieder finden.“ Denn Corona sei noch nicht vorbei. Die Buchungszahlen seiner Agentur würden das belegen. Vor Corona seien es pro Jahr 30 000 verkaufte Veranstaltungstickets gewesen, derzeit jedoch nur noch 10 000. Das sei ohne Subventionen nicht zu schaffen.

In Grafing schaut das so aus: „Ich bin Dienstleister und unsere Leistung wird vergütet.“ Über Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden. In aller Eile wurde bereits ein Abo-Verkauf auf die Beine gestellt. „Es hat pressiert, weil wir anfangen wollten“, erklärte Bauer die Situation nach erfolgreicher Sanierung der Stadthalle. Der Verkauf von Abonnements läuft online über die Agentur BrotZeit&Spiele noch bis zum 30. Dezember 2022.

Wolfgang Krebs und Django Asül machen den Anfang

Den Anfang bestreiten die Künstler Wolfgang Krebs, Evelyn Huber (Harfe – solo), Luis aus Südtirol, Django Asül und Chris Boettcher. Zu diesen fünf Auftritten sollen noch sechs Mixed Shows kommen. Die Einzelkarte kostet 32 Euro, die Abokarte 25 Euro. „Eine Vorstellung gibt es im Abo immer geschenkt“, verspricht Ramadan, der mit bürgerlichem Namen Wolfgang Ferdinand Windorfer heißt. Es gibt bei ihm feste Sitzplatzreservierung („da steht Ihr Name drauf“), die Karten seien übertragbar und die Abonnenten aus anderen Veranstaltungsorten seien erstaunlich treu und mobil: „Ich weiß jetzt schon, dass Leute aus Bad Aibling und Siegertsbrunn nach Grafing kommen werden.“ Seine Kernkundschaft, so Ramadan, seien „die Silberrücken“, also Personen gesetzteren Alters. Er habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich das Publikum dadurch verjünge, weil die Karten als Geschenk bei den Enkeln landen, wenn jemand aus Zeitgründen eine Veranstaltung nicht selbst besuchen könne. Auch die Ticketspende, die frei gewordenen Karten werden dabei an der Abendkasse hinterlegt, habe sich sehr bewährt.

Sein Konzept der „kulturellen Grundversorgung“ sei das Ergebnis von wissenschaftlicher Erhebung und langjähriger Erfahrung. Sein Ziel sei, das Publikum zu animieren „ein mal im Monat ins Theater“, in diesem Fall in die Stadthalle zu gehen. Auch Auftritte der englischen Kultband Wishbone Ash oder von Creedence Clearwater Revival kann Ramadan organisieren. „Ab 500 Besuchern klappt das“, sei ihm versichert worden, berichtet der Bürgermeister. Nicht nur dafür gab es von Bauer schon mal Vorschussapplaus: „Unter Mitwirkung von Sebastian Schlagenhaufer ist uns eine mehr als gute Lösung gelungen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Startschuss zur offiziellen Stadthallenwiedereröffnung sei der Stadtball am 28. Januar. Für die Halle verwaltungstechnisch und als Ansprechpartnerin zuständig ist derzeit Heidi Drechsler. Sie erreicht man unter Tel. (0 80 92) 703 2116.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.