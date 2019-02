Ein Vorschlag aus der Mottenkiste

„Der Schienenverkehr in Richtung Wasserburg muss klar verbessert werden.“ Soweit geht die Grafinger Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) mit bei der Diskussion um eine neue und direkte Bahnverbindung zwischen Ebersberg und Kirchseeon.

Grafing - Der Vorschlag aus der Gemeinde Pfaffing sorgt für Diskussionen. Es geht um eine „Abkürzung“ des Filzenexpress zwischen Ebersberg und Kirchseeon. „Aber lasst uns doch sinnvolle Maßnahmen vorantreiben“, sagt Obermayr. Und das wäre ihrer Meinung nach „die Elektrifizierung und das Ausweichgleis bei Wiesham. Als visionärer Gedanke kann gelten, ein zweigleisiger Ausbau in Grafing oder gar eine Untertunnelung. Aber bitte nicht die Uralt-Idee einer Direktverbindung Kirchseeon-Ebersberg, die ja schon im Zuge der S-Bahn-Planungen in den 60er Jahren verworfen wurde.“

Nach dem Pfaffinger Vorschlag soll der Filzenexpress demnach den direkten Weg zwischen Ebersberg und Kirchseeon einschlagen und somit etwa zehn Minuten Fahrzeit einsparen. Ein Bypass sozusagen – an Grafing vorbei. „Grafing ist aber kein arterieller Verschluss, ist kein lästiger Pfropfen, der mit einem Bypass umschifft werden muss“, sagt Obermayr. „Dieser geplante Bypass also, von Pfaffing nach Ebersberg und Kirchseeon schwenkt an der B 304 südlich Richtung Wiesham. Schlängelt sich zwischen Wiesham und der B 304 nach Westen durch Wiesen und Wälder Richtung Kirchseeon. Wohlgemerkt fast komplett auf Grafing Fluren.“ Die andere Bypass-Variante etwas näher an Ebersberg sei auch nicht besser. „Grafing braucht den Filzenexpress. Ich bin um jeden Pendler froh, der zu Fuß zum S-Bahnhof Grafing Stadt geht; von dort in den Filzi steigt, ohne Zwischenstopp nach München fährt und keinen teuren Parkplatz in Grafing-Bahnhof beansprucht“, ergänzt die Grafinger Bürgermeisterin.