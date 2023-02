45-Jährige auf dreistem Raubzug durch Grafinger Geschäfte

Von: Sabine Heine

In Grafing wurde eine Ladendiebin geschnappt. (Symbolfoto) © Jan-Philipp Strobel

Die vollgestopften Tüten konnte sie offenbar kaum tragen, und das fiel auf. Am Freitag hatte sich eine Münchnerin auf Raubzug durch Grafinger Geschäfte gemacht.

Grafing - Am Freitagnachmittag kam es im Stadtbereich Grafing zu mehreren Ladendiebstählen, die durch eine 45-jährige Frau aus München begangen wurden. Das teilte die Polizei Ebersberg am Samstag in ihrem Pressebericht mit. Letztlich fiel die Frau demnach in einem Supermarkt auf, weil sie mehrere Taschen mit Diebesgut dabei hatte und auch in diesem Geschäft Lebensmittel entwenden wollte.

Die Frau flüchtete laut Bericht zunächst vor Eintreffen der Polizei, ließ dabei aber ihre Taschen zurück. In einer Tasche konnten die Beamten ihren Reisepass finden und kurz darauf im Rahmen der Fahndung die Frau selbst. Sie war mit einem Fahrrad unterwegs, für das sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Bei der Sichtung der entwendeten Gegenstände, Kleidung, Lebensmittel sowie Sanitärgegenstände, sind bis jetzt drei Grafinger Geschäfte als Geschädigte ermittelt worden, so die Ebersberger Polizei.

Die Frau ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten

Die gestohlene Ware hat einen Gesamtwert von ca. 700 Euro. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen bei der Polizei Ebersberg wurde die Frau, die bereits erheblich im Bereich der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten ist, entlassen. Aufgrund eines festen Wohnsitzes wurde seitens der Staatsanwaltschaft kein Haftantrag gestellt.

Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit. Bei dem Fahrrad, welches zur Klärung der Eigentumsfrage sichergestellt wurde, könnte es sich um ein Bahnhofsrad handeln. Wer dieses vermisst, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer 08092-82680 melden.

