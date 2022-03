Sechs neue Ladepunkte für E-Autos in Grafing-Bahnhof

Von: Michael Seeholzer

Teilen

In Grafing-Bahnhof sollen schon bald sechs neue Ladestationen für Elektroautos entstehen. © Hendrik Schmidt

Neue Ladesäulen müssen in Grafing-Bahnhof her: „Die Nachfrage ist sehr hoch“, berichtete im Grafinger Umweltausschuss die städtische Klimaschutzbeauftragte Christina Spiegel. Sechs neue Säulen sollen es werden.

Grafing - Einfach neue Ladepunkte installieren? Ganz so leicht wird es wohl nicht, wie sich im Verlauf der Debatte herauskristallisierte. Die Infrastruktur der Stromzuleitungen im Untergrund ist der begrenzende Faktor. Weil die Autos aber in Grafing-Bahnhof von den Pendlern für einen ganzen Arbeitstag lang abgestellt werden, und bei langen Ladezeiten auch mit geringer Leistung der Akku wohl ausreichend geladen werden kann, soll dieses Problem sechs neuen Punkten nicht im Weg stehen. Außerdem gibt es ein intelligentes Lademanagement. Der Ausschuss war für einen entsprechenden Ausbau der Infrastruktur, wobei es auch Widerspruch gab.

Vor zwölf Jahren wurde die erste Ladesäule in Betrieb genommen

Schon lange her: Die erste Ladesäule am Park&Ride-Platz in Grafing-Bahnhof ist bereits vor zwölf Jahren, nämlich 2010 von den Bayernwerken installiert worden. Ziel war damals die Erforschung der Nachfrage und der Tauglichkeit sowie die Marktvorbereitung, informierte die Verwaltung. Die Säule ging danach in den Besitz der Stadt über. Mit den Bayernwerken wurde ein Servicevertrag abgeschlossen. Der wurde der Stadt vor einem Jahr gekündigt.

Es gibt keine Ersatzteile mehr, die EON hat die Installation einer neuen Säule am alten Platz angeboten. Das war den Ausschussmitgliedern zu wenig. Sie wollen am Park&Ride-Platz sechs neue Ladestationen. Verhandlungen mit der Bahn laufen. Auf Basis der mit Anbietern geführten Gespräche geht die Verwaltung davon aus, dass 50 000 Euro investiert werden müssen. Mit diesem Betrag ist auch der Aufwand für den Betrieb in den nächsten sechs Jahren abgedeckt. Es winken Fördermittel von maximal 32 000 Euro.

Aber: „Die Anschlussleistung ist gedeckelt“, informierte Spiegel – auf insgesamt 60 Kilowatt. Das mache pro Auto zehn Kilowatt und „das ist verdammt wenig“, kritisierte Max Graf von Rechberg (CSU). „Heute lädt man mit 250 Kilowatt.“ „60 Watt reichen“, sagte hingegen Claus Eimer (FDP). „Wir wollen nicht den holländischen Italienurlauber, der sich mal eine Viertelstunde hinstellt, sondern was für die Grafinger tun.“ Der Beschluss, die Verwaltung mit der Ausschreibung zu beauftragen, war einstimmig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.