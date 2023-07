Ebersberg geht bei Gaudi-Wettstreit im Grafinger Freibad unter - Bärenstadt siegt 6:4 gegen Kreisstadt

Von: Michael Seeholzer

Beste Stimmung herrschte bei den Freundschaftsspielen zwischen Ebersberg und Grafing im Freibad. © Stefan Rossmann

Die Gaudi stand im Vordergrund: Beim Städtewettkampf zwischen Ebersberg und Grafing im Freibad mussten die Mannschaften zehn Disziplinen absolvieren. Am Ende steht‘s 6:4 für die Bärenstadt.

Grafing – Kühl, aber freundlich: So wurde am Sonntag die Ebersberger Delegation zum Städtewettkampf gegen Grafing im einzigen Freibad des Landkreises empfangen. Das meint aber nur das Wetter, nicht jedoch die Stimmung unter den Kombattanten der beiden Nachbarorte. Denn die war warmherzig: „Das Beste an Ebersberg ist die S-Bahn nach Grafing“, meinte der Grafinger Stadtrat Christian Einhellig gut gelaunt und revanchierte sich damit für einen Spruch des Ebersberger Rathauschefs Uli Proske. Der hatte im Vorfeld der Veranstaltung öffentlich den Grafinger Fünf-Meter-Sprungturm gelobt, weil man von dort aus wenigstens „Ebersberg sieht“. Die beiden Städte maßen sich in einem „Spiel ohne Grenzen“.



Das Auftakt-Kartenspiel gewann Ebersbergers Bürgermeister Uli Proske (li.) gegen Grafings Bürgermeister Christian Bauer. © Stefan Rossmann

Ludwig Bitto, der Regisseur des Events und Chef des Grafinger Werberings, hatte am Vormittag bei Nieselregen beschlossen: Die Wettbewerbe finden im Freien und nicht in der EHC-Halle statt. Er wurde für diesen Mut belohnt, denn gegen Mittag klarte es auf. Das zu diesem Event anfänglich spärlich besuchte Freibad füllte sich nach und nach mit Fans aus beiden Lagern.



Die Wettbewerbe wurden auf einem riesigen LED-Schirm live übertragen. Der Werbering, die Stadt Grafing und Sponsoren hatten für die ganze Ausrüstung und die Spiele, die an diesem Tag zum Einsatz kamen, einen gut fünfstelligen Betrag in die Hand genommen.



Beide Lager hatten Fangruppen zur Unterstützung. Hier Ebersberger Fans. © Stefan Rossmann

Zum Auftakt legte Grafings Bürgermeister Christian Bauer beim Kartenspiel gegen seinen Amtskollegen Uli Proske aus Ebersberg einen Fehlstart hin. „Macht nix, man muss ein guter Gastgeber sein“, kommentierte Bauer seine Niederlage.



Beide Städte brachten ihre jeweiligen Fangruppen mit, wobei die Ebersberger anfangs deutlich den Ton angaben und für ihre Wettkämpfer laut trommelten. Moderator des kurzweiligen Nachmittags war Willi Vollmayer, dessen lockeres Mundwerk viele Besucher von den Grafinger Eishockeyspielen her kennen und schätzen. Die Akteure wie auch die Zuschauer hatten schon deswegen einen Heidenspaß bei den Wettbewerben.



Spektakuläre Szenen gab‘s beim Wasserball. © Stefan Rossmann

Die Leistungen der „Athleten“ wurden außerdem vom Publikum individuell entsprechend gewürdigt, zum Beispiel dann, wenn die Spieler aus nächster Nähe beim Fußballdarts die Zielscheibe gar nicht trafen, die fast die Fläche eines 40-Tonnen-Lastwagens hatte. Erst ein maßgenauer Schuss von Luggi Clement vom Grafinger Burschenverein machte dem Trauerspiel ein Ende und sorgte für den frühen Ausgleich der Grafinger zum 1:1. Zwischendurch stärkten sich die Akteure und Zuschauer bei steigenden Temperaturen mit kühlen Getränken.



Keine Trainingsmöglichkeiten im Vorfeld

Trainieren konnten die Teilnehmer vorher keine einzige der Disziplinen, weil sich Bitto vor den Wettkämpfen keine Silbe darüber entlocken ließ. „Solange wir gewinnen, ist alles ganz lustig“, verstand Proske geschickt, Druck auf seine Mitstreiter aus der Kreisstadt auszuüben. Die hatten sich am Morgen mit einem Weißwurstfrühstück gestärkt.



Die Tanzgruppe High Energy beim Aufwärmen für ihre Show. © Stefan Rossmann

Die beiden Städte kämpften mit wechselndem Geschick um die Vormachtstellung und lieferten sich anfangs ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im einzigen „Wasserspiel“ des Tages mussten sich zwei Mannschaften im Wasserball messen. Dabei bestritten die Extrem-Hindernisläuferin Monika Kolic als Angreiferin für Grafing und der Ebersberger Polizist und Stadtrat Martin Schedo als Torwart harte Fights, bei denen die Grafinger am Ende obenauf blieben.

In den folgenden Wettkämpfen war Grafing ebenfalls meist siegreich. Auch der Ebersberger Stadtrat Günter Obergrusberger konnte beim Leitergolf im Stechen wegen eines Fehlwurfs das Ruder nicht mehr herumreißen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bärenstädter schon uneinholbar 6:3 vorne.



Der Endstand von 6:4 war dann nur noch reine Formsache. „Es gibt keinen Sieger, es gibt nur Gewinner“, sagte Grafings Rathauschef Bauer unter großem Applaus und nahm den Wanderpokal für seine Stadt entgegen.

