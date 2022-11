Nach Absage für Berufsschule: So will Kreisausschuss für mehr Personal im Sozialbereich sorgen

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Kitaplätze sind bereits jetzt im Landkreis Mangelware. (Symbolbild). © Monika Skolimowska

Bereits 2023 Unterrichtsbeginn: Sozialakademie und für Kinderpflege-Berufsfachschule in Kirchseeon als Zwischenlösung beschlossen.

Landkreis – Das Personal im Sozialbereich ist jetzt schon viel zu knapp, die Berufsschule in Grafing-Bahnhof steht hingegen weiterhin auf der Warteliste. Also muss eine Zwischenlösung her und die wird in Kirchseeon verwirklicht. Eine entsprechende Weichenstellung hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag vorgenommen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.

Es geht um eine Fachakademie für Sozialpädagogik und um eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Für beides wäre Platz im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon. Der Unterricht soll bereits im kommenden Schuljahr aufgenommen werden. „Mit St. Zeno haben wir einen Partner, der entsprechende Räume zur Verfügung hat“, informierte Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Da sich in einer solchen Einrichtung erfahrungsgemäß „ein hoher Anteil ortsgebundenes Personal“ ausbilden lasse, verspricht sich Niedergesäß einen „hohen Effekt für die Kindertagesstätten im Landkreis“. Es handle sich um eine Privatschule, die „für Schüler kostenfrei“ sein soll, informierte der Landrat.

Förderung von über eine Million Euro

Walter Brilmayer (CSU): „Muss kein Neubau sein“ © PETER KEES

Damit das möglich ist, unterstützt der Kreis den Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe in den ersten fünf Jahren mit einer Defizitförderung von insgesamt bis zu 1,4 Millionen Euro. Danach sei der Landkreis „raus“, was aber nicht so schlimm ist. Denn wenn die Schule läuft, übernimmt ab dem 6. Jahr der Freistaat Bayern die Finanzierung.

Der große Wurf sei das noch nicht, aber „das ist ein Einstieg in die Berufsschullandschaft“, meinte Alexander Müller (FDP). Die Berufsschule in Grafing-Bahnhof könne damit „kleiner geplant werden“. Ausschussmitglied Walter Brilmayer (CSU) erkannte sogar einen Vorteil in der kleinen Lösung: „Es ist nachhaltig, wenn ich bestehende Räume nutze“. Man müsse nicht „immer neu bauen“. Eine Bedingung freilich wird gestellt: Es darf „dauerhaft kein Schüler aus dem Landkreis Ebersberg abgelehnt werden“.

Dauerlösung statt Provisorium

Alexander Müller: „Es ist ein Einstieg“ © kn

Der Raumbedarf für die Fachakademie für Sozialpädagogik wurde im Ausschuss mit gut 700 Quadratmetern angegeben, für die Berufsfachschule für Kinderpflege braucht der Kreis über 1200 Quadratmeter. Der Bedarf kann an dem Kirchseeoner Standort in vorhandenen freien Räumen offensichtlich befriedigt werden. Nicht berücksichtigt werden kann hingegen der Raumbedarf von 1800 Quadratmetern für einen Berufsschulzweig für Mechatroniker.

Dass aus dem Provisorium vermutlich eine Dauerlösung werden wird, lässt sich von einer Zahl herleiten. Der Landkreis schließt nämlich einen Mietvertrag über 15 Jahre ab. Das gebe beiden Parteien „Planungssicherheit“ und sei „wirtschaftlich“, sagte Kreis-Finanzmanagerin Brigitte Keller. Landrat Niedergesäß legte noch einen drauf: Es spräche nichts dagegen, wenn die beiden Institutionen in Kirchseeon bleiben würden. Dem Einwand von Elisabeth Platzer (SPD), was denn passiere, wenn die neue Berufsschule in Grafing- Bahnhof „wider Erwarten“ vor einem Zeitraum von 15 Jahren fertig werde, war damit eine Antwort vorweggenommen.

Wichtiger Schritt in Richtung Berufsschule

„Wir haben einen wichtigen Schritt getan, die Berufsschulstruktur im Landkreis auszubauen“, freute sich Niedergesäß. Auch Ausschussmitglied Reinhard Oellerer (Grüne) erkannte in den sich in Kirchseeon auftuenden Möglichkeiten „ein großes Glück“. Es sei gut, dass der Kreis in Vorleistung gehen könne.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.