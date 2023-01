Feuer, Prügel, Unfälle - Viel Silvester-Blaulicht bis in die Morgenstunden

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Ein Rettungswagen im Einsatz © Patrick Seeger/dpa

Die Polizei Ebersberg musste in der Silvesternacht mehrfach ausrücken - es gab Prügel, Feuer und Unfälle mit Schwerpunkt Grafing.

Landkreis - Bis in die frühen Morgenstunden kam es in der Silvesternacht zu Einätzen im Dienstbereich der Polizei Ebersberg. Das berichten die Beamten in ihrer Einsatzbilanz.

Frühes Böllern am Waldrand bei Grafing

Gegen 19.30 Uhr am Samstagabend wurden in einem Waldstück Nähe Grafing demnach bereits die ersten Feuerwerkskörper gezündet. Es bestand laut Polizei zwar keine Brandgefahr. Aus Sicherheitsgründen wurden die Feiernden jedoch gebeten, das Feuerwerk weiter abseits des Waldes fortzusetzen.

Neujahrs-Schlägerei am Grafinger Marktplatz

Kaum war das neue Jahr eingeläutet, setzte es Hiebe: In der Nähe des Marktplatzes in Grafing kam es gegen 0.30 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der ein 53-jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, so die Ermittler. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Auge, die vor Ort durch eine Besatzung des Rettungswagens behandelt werden konnte. Die Polizei sucht nach Zeugen, Tel. 08092/8268-0.

Alkoholisiert in Gartenzaun gerauscht

Gegen 1.30 Uhr ereignete sich in Ebersberg ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger fuhr nach Auskunft der Ebersberger Inspektion unter Alkoholeinfluss von einer Silvesterparty nach Hause und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Gartenzaun. Am Fahrzeug sowie dem Zaun entstand ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Lesen Sie auch die Silvesterbilanz der PI Poing: Radler rammen Wohnmobil - Container brennen: Die Einsätze der Silvesternacht

Brennende Mülltonnen in Kirchseeon und Grafing

Gegen 1.45 Uhr wurden nahezu gleichzeitig sowohl in Grafing als auch in Kirchseeon brennende Mülltonnen gemeldet. Diese konnten durch die alarmierten Feuerwehren gefahrlos gelöscht werden. Auslöser waren vermutlich nicht fertig ausgebrannte Feuerwerkskörper. Die Polizei schätzt die entstanden Sachschäden auf eine Höhe von 400 Euro. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen jeweils bislang unbekannte Täter eingeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen, Tel. 08092/8268-0.

Sicht vom Feuerwerk vernebelt: bei Emmering fährt ein Mann von der Straße

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr. Hierbei kam ein 60-jähriger Autofahrer bei Emmering nach links von der Fahrbahn ab. Grund hierfür war, so die Polizei, die schlechte Sicht, die durch das Silvesterfeuerwerk noch vernebelt war.

Ruhestörungen im ganzen Dienstbereich: Feiernde einsichtig

Im Verlauf der Silvesternacht sei es außerdem zu mehreren Ruhestörungen im gesamten Dienstbereich der PI Ebersberg gekommen, der von Kirchseeon entlang der B 304 bis zur Landkreisgrenze reicht und den gesamten Süden sowie Hohenlinden einschließt. Die Feiernden zeigten sich den Beamten zufolge allesamt verständnisvoll und einsichtig.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.