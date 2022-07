Energiekrise: EHC verteidigt Eisbereitung im August

Die Diskussion über die frühe Eisbereitung im Grafinger Eisstadion flammt jedes Jahr aufs Neue auf. © Stefan Rossmann

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Vor jeder Saison sieht sich der EHC Klostersee als Eigentümer und Betreiber des Eisstadions in Grafing ob der Eisbereitung im August einer „Klima-Debatte“ ausgesetzt. Jetzt kontert er scharf.

Grafing – Der rasante Anstieg der Energiekosten durch die internationalen Krisen ist weiterer Wind auf die Mühlen der Kritiker, die sich gegen eine frühe Eisbereitung aussprechen.

EHC-Präsident: Dann ist das Stadion bloß noch ein Freizeitsporttempel

Dem trat Präsident Sascha Kaefer auf der Jahreshauptversammlung des Eishockeyklubs nun vehement entgegen. „Natürlich können wir das Eis zwei, drei Wochen später bereiten. Dann aber würde es den EHC, wie wir ihn kennen, nicht mehr geben. Damit könnten unsere Sportler nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen, der dieses Zeitschema vorgibt. Das Eisstadion wäre ein reiner Freizeitsporttempel für öffentlichen Lauf und ein wenig Hobby-Eishockey“, sagte der Klosterseer Vereinschef.

Man sei ein Rädchen im System und damit an gewisse Vorgaben gebunden. Ändern könne das nur eine „Entscheidung ganz oben“ für alle gemeinsam. Man wolle als EHC natürlich den ökologischen Fußabdruck minimieren, beziehe Ökostrom von einem örtlichen Betreiber und arbeite ständig an Verbesserungen. Aktuell etwa sei ein renommiertes Ingenieurbüro mit der Prüfung beauftragt, wie die Energie durch das verbrauchte und dann abgeleitete Wasser zurückgewonnen und konserviert werden kann, um damit dann damit Schule oder Kindergarten zu beheizen.

EHC betreut viele Kinder in der Ferien

Nicht verkneifen konnte sich Kaefer den Hinweis, dass der Energieverbrauch durch den EHC Klostersee im August im Vergleich zum Gesamtvolumen des örtlichen Versorgers verschwindend gering, dafür die offenbar populäre Diskussion enorm aufgeladen sei. „Dem gegenüber stehen die vielen Kinder, die wir in dieser Zeit betreuen. Was würden die in den Ferien sonst machen. Aus Erfahrung wohl vielfach am Handy oder Computer sitzen, was wiederum Strom verbraucht.“

Die Notwendigkeit der Eisbereitung Mitte August stellten in ihren Berichten auch die Abteilungsleiter Renate Ulrich (Shorttrack/Eisschnelllauf), Constanze Mentz (Eiskunstlauf) und Martin Sauter (Eishockeynachwuchs) heraus. Letzterer wies dazu auf die Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung hin und kritisierte damit die Einseitigkeit der Diskussion: „Wir müssen doch sehen, wie enorm hoch der Gegenwert für die Kinder und Jugendlichen ist, für vergleichsweise geringe Kosten.“ Der gleiche Fehler sei durch einseitige Betrachtung doch gerade in der Pandemie begangen worden. „Die ganzen Maßnahmen und Schließungen haben wahnsinnige Schäden und große Bewegungsdefizite bei den Kids verursacht.“

Der frühere Grafinger Grünen-Stadtrat und EHC-Anhänger Georg Danner meinte zum Thema, die Anwesenden müsse man bestimmt nicht überzeugen. Er empfahl eine Videoaufzeichnung des Vortrags für die Stadt- und Kreisräte. „Von denen ist heute keiner da, aber genau die diskutieren in den Gremien darüber, ohne wirkliche Informationen und Kenntnis der Hintergründe.“

